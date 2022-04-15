В Луганской области войска РФ за сутки обстреляли почти все населенные пункты, есть погибшие и раненые мирные жители 15 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского обстрела в Луганской области (Фото:Нацполиция)

В Луганской области 14 апреля оккупационные войска РФ из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня 26 раз обстреляли Северодонецк, Рубежное, Кременную, Лисичанск, Попасную, Горное, Золотое, Ореховое, Новотошковку.



Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В результате обстрелов погибли и получили ранения местные жители. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения. Полиция фиксирует все факты военных преступлений.

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Коммунальными предприятиями возобновлено электроснабжение до 27 тыс. абонентов, осуществляется постепенная подача питания на насосные станции, в двух населенных пунктах возобновлено централизованное газоснабжение для 20 тыс. пользователей. В настоящее время остаются обесточенными 32 населенных пункта, без газоснабжения — 38 населенных пунктов.

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Также отмечается, что 14 апреля была проведена эвакуация 208 граждан из городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Попасная и из населенных пунктов Горной территориальной общины.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за минувшие сутки, 14 апреля, противник обстреливал жилые квартиры и объекты инфраструктуры, погибли два человека, еще двое получили ранения.

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