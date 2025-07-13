В Самаре на Днепропетровщине россияне ударили дроном по зданию ТЦК — СМИ

13 июля, 15:57
Одно из зданий в Самаре, поврежденное в результате российской атаки 13 июля (Фото: Сергей Лысак via Telegram)

Одно из зданий в Самаре, поврежденное в результате российской атаки 13 июля (Фото: Сергей Лысак via Telegram)

В городе Самар Днепропетровской области россияне атаковали дроном здание ТЦК, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

По информации источников издания, во время массированной атаки беспилотников 13 июля один из дронов ударил по зданию ТЦК.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео момента удара шахеда по зданию ТЦК в Самаре.

Об угрозе дронов в Самаровском районе Днепропетровской обалсти Воздушные силы сообщили в 10:38.

Мэр Самара Сергей Резник подтвердил атаку дронов.

«Город под массированной атакой. Контролируем работу. Не публикуйте в соцсетях фото и видео последствий», — заявил он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеских ударов в Самаре повреждены школа и многоквартирные дома, в которых выбиты окна. Он также опубликовал фото последствий атаки, но о том, что вражеский дрон ударил по ТЦК, не упомянул.

Россия начала атаковать ТЦК с февраля 2025 года. Сначала это были попытки терактов, для которых российские спецслужбы вербовали украинских граждан, а с 30 июня россияне начали наносить удары дронами, целями стали ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

