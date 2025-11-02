«Подчинялись другим командирам». 125-я бригада объяснила ситуацию с военными, которые пропали или погибли на Запорожском направлении

Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады уверяет, что военные, с которыми потеряна связь после выполнения задания вблизи Полтавки и Ольговского на Запорожском направлении , на тот момент находились в подчинении другого воинского подразделения.

Об этом говорится в официальном заявлении бригады.

Ранее под публикациями 125-й ОВМБр в соцсетях появлялись многочисленные комментарии от родственников, которые требовали разъяснить обстоятельства исчезновения военных, участвовавших в задании вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское в Запорожской области.

Только 31 октября в бригаде официально сообщили, что военные, которые выполняли задачи вблизи Полтавки и Ольговского, пока считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

В бригаде уверяют, что подразделения, задействованные в операции, находились в подчинении другого военного формирования, поэтому приказы им «отдавало другое командование».

«Командование 125 отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения», — говорится в сообщении бригады.

В бригаде пообещали, что в ближайшее время будет налажена постоянная связь с семьями погибших, раненых и пропавших без вести военнослужащих.

Кроме того, командир 125-й ОВМБр Владимир Фокин отметил, что выяснение обстоятельств событий вблизи Полтавки и Ольговского является приоритетной задачей. Сейчас, по его словам, информацию проверяют и уточняют во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

«Мы осознаем боль и тревогу, которые переживают семьи наших воинов, и делаем все возможное для установления достоверных обстоятельств и предоставления вам всей доступной информации», — добавили в бригаде.

29 сентября проект DeepState сообщил, что армия страны-агрессора РФ захватила село Полтавка, продвинулась вблизи него и вблизи села Новоивановка (Запорожская область).