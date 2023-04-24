Украина не планирует переходить на 12-летнюю систему образования с 2024 года. Министр Лисовой объяснил, почему 24 апреля, 15:41 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в понедельник, 24 апреля.

Он пояснил, что для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе — сейчас его только разрабатывают. Также переход потребует немалых средств, которые в нынешнем бюджете не предусмотрены. Потому такие изменения на 2024 год сейчас не планируют.

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«Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой», — заявил Лисовой.

19 апреля глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак предложил ввести 12-летнюю систему образования в Украине уже с 2024 года, в частности, чтобы компенсировать образовательные потери.