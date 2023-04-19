В Украине предложили перейти на 12-летнюю систему образования с 2024 года 19 апреля, 20:04 12-летняя система образования может помочь наверстать пропущенные занятия, считают в Госслужбе качества образования (Фото:annie spratt / Unsplash)

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак предложил ввести 12-летнюю систему образования в Украине уже с 2024 года, в частности, чтобы компенсировать образовательные потери.

Свое мнение он высказал во время презентации результатов исследования Образование во время войны, сообщает Укринформ.



Гурак напомнил, что в законодательстве Украины задекларирован переход на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Он считает, что сейчас у Украины есть «уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования в 2024 году».



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«Это решит все наши вопросы. Мы сможем сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учесть все пропущенные занятия (из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии, отсутствия интернета), сделать переходный период на каждом уровне. [Также] мы сможем подготовиться к 2027 году — к полноценному внедрению профильной старшей школы», — заявил Гурак.



По мнению главы Госслужбы качества образования, представители украинской власти могли бы попросить доноров, которые готовы поддержать образовательную систему Украины, «не распылять усилия на какие-то конкретные элементы, а, возможно, поддержать нас один год во внедрении 12-летней системы».



Ранее новый министр образования и науки Оксен Лисовой поддержал сокращение количества предметов в школах. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что нужно заботиться не о предметах, а об уровне образования детей.