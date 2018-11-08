Сегодня в тестовый рейс отправляется первый локомотив General Electric Тризуб: 12 интересных фактов о нем

В четверг, 8 ноября, в тестовый рейс выйдет первый поставленный американской компанией General Electric (GE) дизельный локомотив TE33AC Тризуб. Он проедет 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан.

Всего в рамках миллиардного контракта в Украину из США должны прибыть 30 таких локомотивов.

НВ приводит 12 фактов о локомотивах, которые уже скоро будут полноценно работать на украинских железных дорогах.

1. Стоимость поставки первой партии локомотивов - $140 млн. 30% этой стоимости Укрзализныця заплатит авансом, остальные 70% выплатит Укрэксимбанк, после чего передаст тепловозы в лизинг на 15 лет. Кроме поставки 30 локомотивов, контракт на $1 млрд предусматривает модернизацию 75 украинских локомотивов и поставку еще 225 американских локомотивов к 2034 году. Доукомплектация тепловозов будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе.

2. Производитель тепловозов Тризуб - американская GE Transportation - дочерняя компания General Electric, основанная в 1910 году. Компания выпускает пассажирские и грузовые тепловозы, железнодорожное оборудование, а также занимается разработкой технологий управления железнодорожным транспортом. Выручка компании в 2017 году составила $4,7 млрд. Тепловозы GE TE33A Тризуб она начала производить в 2009 году. Название Тризуб тепловозы получили в честь центров общественной жизни украинцев, работавших в Пенсильвании в середине XX века.

3. Длина тепловоза - 21,8 метра, ширина - 3,1 метра, высота - 4,8 метра, вес - 144 тонны.

4. Тепловоз оснащен V-образным 12-цилиндровым двигателем мощностью 4500 лошадиных сил, он расположен в его центральной части. Максимальная скорость локомотива - 120 км/ч, объем топливного бака Тризуба - 9000 литров, запас песка - 1000 литров, запас воды - 1306 литров.

5. Температурный диапазон нормальной работы тепловоза - от -50 градусов Цельсия до +40 градусов Цельсия. Гарантийный срок эксплуатации локомотивов - 40 лет.

6. Диаметр колес - 110 см, осевая формула 3x3.

7. Локомотив оборудован высокопрочным лобовым стеклом с электроподогревом и зеркалами заднего вида с электроподогревом и дистанционным управлением.

8. Кабины машиниста в задней и передней частях тепловоза оснащены шумоизоляцией, системой климат-контроля, холодильником, плиткой для подогрева пищи, санузлом.

9. Пульт управления контролирует и отображает состояние оборудования и эксплуатационных параметров локомотива, осуществляет самодиагностику систем и информирует машиниста о неисправности.

10. В тепловозе есть система автоматического обнаружения пожара и пожаротушения.

11. В локомотиве - 10% украинских комплектующих - элементы кабины и корпуса, а также сигнальная и радиосистемы.

12. По сравнению с локомотивами, эксплуатируемыми сегодня, Тризуб расходует топлива на 25-35% меньше, смазочных материалов - на 50-80% меньше и осуществляет на 40% меньше вредных выбросов в атмосферу. Его необходимо обслуживать раз в 90 дней - это в 30 раз реже, чем частота обслуживания у локомотивов, которые эксплуатируются сейчас.

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года