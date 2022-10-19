В Николаевской области сбили 12 иранских дронов Shahed-136 19 октября, 08:12 12 иранских дронов Shahed-136 сбили в Николаевской области (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В ночь на среду, 19 октября, украинские силы уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

11 дронов были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг, еще один беспилотник сбил боец Нацгвардии.

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17 октября Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые Москве поставляет Тегеран.

В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали пять человек, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.

На фоне этого Украина решила разорвать дипломатические отношения с Ираном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.