В Николаевской области сбили 12 иранских дронов Shahed-136

19 октября, 08:12
Поделиться:
12 иранских дронов Shahed-136 сбили в Николаевской области (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

12 иранских дронов Shahed-136 сбили в Николаевской области (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В ночь на среду, 19 октября, украинские силы уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

11 дронов были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг, еще один беспилотник сбил боец Нацгвардии.

Видео дня

Читайте также:
США, Британия и Франция обсудят на Совбезе ООН поставки Ираном оружия в Россию — Reuters

17 октября Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые Москве поставляет Тегеран.

В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали пять человек, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.

На фоне этого Украина решила разорвать дипломатические отношения с Ираном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

https://www.youtube.com/watch?v=ho28oi6MUs8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Николаевская область Дроны Война России против Украины Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X