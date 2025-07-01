Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич погиб в результате ракетного удара по Гуляйполю на Днепропетровщине. Ранения получили 30 человек.

Об этом во вторник, 1 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сегодня целый день продолжался обстрел завалов в Гуляйполе. К сожалению, есть потери и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич и другие ребята из бригады. Мои соболезнования родным и близким», — заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас идет расследование, он ждет доклад.

«Мы обязательно ответим россиянам на этот удар», — подчеркнул глава государства.

Силы специальных операций сообщили, что Захаревич занимался подготовкой трех Квалификационных курсов ССО Украины и возглавлял 47-й отряд специального назначения. Лично участвовал в выполнении боевых задач и непосредственно выполнял их.

«Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава», — написали в ССО.

Там отметили, что будучи офицером Командования в начале полномасштабного вторжения, Захаревич возглавил сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи во вражеских тылах.

Фото: Силы специальных операций ВС Украины

Фото: Силы специальных операций ВС Украины

На потерю также отреагировали в Генеральном штабе Украины.

«Вооруженные Силы Украины уничтожают российского агрессора, однако также несут болезненные потери. Сегодня, к сожалению, погиб командир боевой бригады полковник Сергей Захаревич — офицер чести, лидер, которого уважали собратья и которому доверяли подчиненные», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ потеряли еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые «выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства».

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району, передавал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Именно там и находится Гуляйполе.

Силы обороны юга сообщили, что утром 1 июля оккупанты ударили по Гуляйполю, предварительно, двумя ракетами Искандер-М. Были разрушены дом культуры, два магазина, повреждены частные дома.

Сергей Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. После завершения обучения возглавил взвод в разведывательной роте 30-й отдельной механизированной бригады, а с 2010 года командовал разведывательной ротой 1-й танковой бригады.

В феврале 2025 года его назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

За военную службу отмечен государственными наградами: в 2015 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а в июле 2022-го — орден II степени.