Заоблачные потери армии РФ и противостояние уровня Второй мировой: главные цифры первых 200 дней вторжения 11 сентября, 07:10 Сюжет Украинские военные ведут огонь по позициям противника из польской самоходной гаубицы AHS Krab, Донецкая область (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Воскресенье, 11 сентября — 200-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот рубеж Вооруженные силы Украины встречают мощным контрнаступлением на нескольких участках фронта, в частности, в Харьковской и Херсонской областях. По оценкам Института изучения войны, только в Харьковской области ВСУ с начала сентября освободили не менее 2500 кв. км ранее оккупированных территорий.

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НВ напоминает о других важных цифрах по итогам первых 200 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этой цифре украинцам напомнил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 6 сентября, призвав отдать должное усилиям ВСУ вдоль всего фронта, а не только на участках контраступления.



«Пожалуйста, обращайте внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 км активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других будто забывают. Хотя наши воины на многих направлениях — абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства нуждается в одинаково искреннем и серьезном внимании», — подчеркнул Зеленский.



А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей недавней программной статье о перспективах войны отметил, что по количеству привлеченного личного состава и техники «противостояние Украины российской агрессии уже превысило отдельные показатели боевых действий на ее территории в ходе Второй мировой войны».



«Развертывание эффективного сопротивления более чем 300-тысячной группировке ВС РФ потребовало мобилизации в ВСУ сотен тысяч человек и оснащение их десятками тысяч образцов военной техники. А ежедневные расходы боеприпасов ВСУ, например артиллерийских снарядов в расчете на одно орудие, в среднем втрое превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во времена Первой мировой войны. С учетом продолжительности войны и перспектив кампании 2023 года, вряд ли эти показатели будут уменьшаться», — отметил Залужный.

Россия потеряла в Украине более 52 тыс. военных и ныне теряет около 3 тыс. еженедельно

Об этом свидетельствует статистика потерь армии РФ, которую НВ обобщил в соответствии с официальными ежедневными данными Генштаба ВСУ. Всего по состоянию на 10 сентября в Украине было убито 52 250 российских военнослужащих.



С началом контрнаступления ВСУ на юге и востоке Украины на 27-й неделе войны (25−31 августа) россияне потеряли убитыми по меньшей мере 2,5 тыс. человек, а на 28-й неделе (1−7 сентября) — уже 2,9 тыс. человек. Большую часть лета эти цифры были ниже — от 0,9 до 1,2−1,5 тыс. убитых захватчиков еженедельно.

В предыдущий раз потери российской армии достигали подобных масштабов — до 3 тыс. человек за семь дней — лишь на второй неделе войны, когда шли особо интенсивные боевые действия, а войска оккупантов еще пытались продвигаться по территории Украины менее защищенными колоннами.



8 сентября Алексей Громов, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, лаконично, но прямо прокомментировал заметные изменения в статистике за последние дни. Журналисты уточнили у него, почему в ежедневных сводках Генштаба ранее фигурировала цифра 150−200 уничтоженных россиян, а сейчас 500−600. «С чем это связано? Улучшилась система учета или это какие-то другие причины? — поинтересовалась корреспондентка. «Это какие-то другие причины», — ответил после паузы бригадный генерал Громов.

Такую цифру 9 сентября озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. По самым скромным оценкам ООН, которые учитывают лишь документально подтвержденные факты, с начала вторжения РФ жертвами войны стали 14 059 гражданских лиц. Из них 5 767 украинцев погибли, 8 292 получили ранения.



«Фактические цифры, вероятно, намного больше», — отметила Богнер. Эти оценки ООН не учитывают, к примеру, огромное количество гражданских жертв в Мариуполе и других территориях Украины, которые остаются под российской оккупацией. Еще в апреле руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко отмечал, что, по оценочным данным, в Мариуполе могло погибнуть до 22 тыс. мирных жителей.

В Украине было уничтожено более 2,1 тыс. российских танков и еще 4,5 тыс. единиц бронетехники

За 200 дней полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 2,1 тыс. танков и дополнительно 4,5 тыс. бронированных машин. Такие данные привел Генштаб ВСУ по состоянию на 10 сентября.

Это колоссальные потери относительно тех сил, которые РФ стянула к границам Украины перед началом вторжения (по оценке Центра оборонных стратегий по состоянию на 20 февраля, без учета привлечения дополнительных резервов, которые РФ задействовала позже):

63% самолетов ( 239 сбитых — перед вторжением оккупанты стянули 375 самолетов);

239 сбитых — перед вторжением оккупанты стянули 375 самолетов); 88% вертолетов ( 212 сбитых — от изначального количества в 240 вертолетов);

212 сбитых — от изначального количества в 240 вертолетов); 125% танков ( 2136 уничтоженных, тогда как первоначальное количество в силах вторжения составляло примерно 1700 танков);

2136 уничтоженных, тогда как первоначальное количество в силах вторжения составляло примерно 1700 танков); 106% боевых бронированных машин ( 4584 из 4300 машин, подготовленных для начала вторжения)

Среди других потерь российской военной техники за первые 200 дней войны:



артиллерийских систем — 1259 ед.,

РСЗО — 311 ед.,

средств ПВО — 162 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 ед.,

крылатых ракет / - 215 ед.,

кораблей /катеров — 15 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 3426,

специальнаой техники — 114 ед.

9 тыс. защитников уже отдали свою жизнь за Украину с начала вторжения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые озвучил эту цифру 22 августа 2022, когда на форуме Защитники.Перекличка отметил, что в войне принимают участие не только военнослужащие, но и «наши маленькие детки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время».

«Их папа ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли», — подчеркнул Залужный.

Очевидно, эта цифра ежедневно увеличивается, особенно после того, как ВСУ в начале сентября перешли в контрнаступление на востоке и юге Украины. Впрочем, потери украинских сил во время вторжения по крайней мере в пять раз меньше, чем у российской армии — если сравнивать официальные данные Генштаба ВСУ.

Россия выпустила по Украине более 3,5 тыс. ракет

Эти данные 4 сентября обнародовали информационные страницы Стратегического командования ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения от ракетных ударов больше всего пострадали Луганская и Донецкая области. За это время Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

По свежим оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, которые 9 сентября озвучил его представитель Вадим Скибицкий, Россия уже испытывает нехватку высокоточных ракет Искандер — их осталось менее 200. Однако РФ накопила много устаревших ракет комплексов С-300, из которых в последнее время все чаще обстреливает города Украины вместо точных ракет.

«С-300 — это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35−40. Это действительно ракета, которую нужно выводить из боевого состава [войск]. Ее перерабатывают. Их около 7 тысяч», — рассказал Скибицкий. — Если посчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года".

Около 600 погибших: удар по драматическому театру Мариуполя остается самым масштабным преступлением РФ против гражданских украинцев

Самая смертельная из известных сегодня одномоментных атак армии РФ против гражданского населения Украины — авиаудар по театру в Мариуполе (Донецкая область), где скрывались от обстрелов и бомбежек мирные жители, в том числе немало семей с детьми.

16 марта российская авиация сбросила на театр две 500-килограммовые авиабомбы. По данным тщательного расследования Associаted Press, опирающегося на детальные планы здания и свидетельства уцелевших украинцев, в результате этого удара погибли около 600 человек. Это наименьшие оценки, указывает АР, поскольку в театре находились по крайней мере 1 тыс. человек.

В инфографике ниже НВ напоминает о других ударах России по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв, жизнь которых за эти 200 дней отобрали российские военные.

Среди них:

ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске ( Донецкая область), 8 апреля — 59 погибших;

Донецкая область), 8 апреля — 59 погибших; ракетный удар по ТРЦ Амстор в Кременчуге ( Полтавская область), 27 июня — 59 погибших;

Полтавская область), 27 июня — 59 погибших; танковый обстрел дома для пожилых в Кременной ( Луганская область), 11 марта — 56 погибших;

Луганская область), 11 марта — 56 погибших; ракетный удар по жилым домам в городе Часов Яр ( Донецкая область), 14 июля — 48 погибших

Донецкая область), 14 июля — 48 погибших обстрел здания Николаевской ОГА ( Николаев), 29 марта — 37 погибших.

4 млн украинских беженцев получили статус временной защиты в странах ЕС

Такую статистику по состоянию на начало сентября приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По его данным, всего с начала войны было зафиксировано 12,3 млн пересечений границы на выезд из Украины и 5,5 млн — на въезд.

После 200 дней войны в странах Европы остается около 7,15 млн. украинцев, подсчитали в ООН, из них 4 млн. прошли процедуру получения статуса временной защиты в странах ЕС.

Наибольшее количество украинцев из стран Евросоюза приняли Польша (1,4 млн) и Германия (1 млн).

Еще около 2,5 млн украинцев оказались в России — из-за принудительной депортации и вывоза людей, включая детей, с оккупированных захватчиками территорий Украины. Тот факт, что россияне насильно вывезли на территорию РФ более 2 млн. украинцев, еще в июле 2022 года подтверждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, несколько сотен тысяч из них — украинские дети.

Россия организовала на востоке Украины более 20 фильтрационных лагерей

«Так называемые „фильтрационные лагеря“, созданные российскими войсками на оккупированной территории Украины, — это повторение депортаций и концентрационных лагерей, которые нацисты делали в Европе», — заявил еще в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский.

Именно через такие лагеря российские захватчики принудительно выселяют украинцев с оккупированной территории, нередко в экономически депрессивные регионы РФ. При этом часть людей, которые придерживаются проукраинских взглядов или которых оккупанты считают угрозой своему режиму, оказываются в специальных тюрьмах и лагерях. Там военнопленным и гражданским украинцам грозят пытки и смерть, как это произошло с пленными «азовцами» в Еленовке в ночь на 29 июля.

1 сентября 2022 года Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором задокументировано нарушение международного гуманитарного права в таких лагерях — благодаря свидетельствам более 100 человек, прошедших «фильтрацию». Они подтвердили, что были вынуждены пройти через этот процесс, поскольку захватчики не оставили им выбора.

А Йельский университет в США в конце августа обнародовал собственное исследование об организованной Россией системе фильтрации. Американские исследователи обнаружили по меньшей мере 21 лагерь на востоке Украины, каждый из которых выполняет одновременно одну или несколько из четырех функций:

места для « регистрации»;

регистрации»; учреждения, где перемещенных лица принудительно удерживают до момента проведения допроса;

центры для проведения повторных допросов;

лагеря для интернированных.

«В некоторых конкретных случаях обращение, описанное освобожденным лицами, как, например, применение электрошока, экстремальные условия изоляции и физические расправы, может расцениваться как пытки», — говорится в отчете.

Инфографика: НВ

Более 90% украинцев верят в победу в войне

Через полгода после начала полномасштабного вторжения 92% украинцев убеждены, что Украина победит Россию в войне. 77% из них твердо верят в победу, еще 15% - скорее верят, свидетельствуют данные недавнего опроса фонда Демократические инициативы. и Центра Разумкова. Его результаты были обнародованы 22 августа, в канун Дня независимости Украины.

Из тех, кто верит в победу, почти треть (31%) убеждены, что ее удастся достичь уже к концу этого года. Еще 34% считают, что победить Россию Украине удастся через 1−2 года. Меньшинство (7%) считают, что для победы нужно от 3 до 5 лет, еще 2,1% - что больше 5 лет. Еще 23% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а 1,7% из тех, кто верит в победу, не надеются увидеть ее до конца своей жизни.

Из этой же группы респондентов — убежденных в победе Украины — большинство украинцев сочтут победой полное изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление ее границ по состоянию на январь 2014 года. Пятая часть опрошенных (20,5%) убеждены, что победой можно считать уничтожение российской армии и содействие бунту в России либо распаду этой страны. Только 7,5% согласились бы признать победой вытеснение оккупационных войск на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года. Еще меньше — 3% готовы признать победой прекращения войны даже если за Россией останутся территории, захваченные во время вторжения.

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