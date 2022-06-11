ВСУ на востоке уничтожили 20 оккупантов

11 июня, 23:55
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ (Фото:facebook.com/otueast)

ВСУ (Фото:facebook.com/otueast)

Вооруженные силы Украины на востоке уничтожили 20 оккупантов. А также три БПЛА и одну БМП.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка Восток.

«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
108-й день войны. Глава Еврокомиссии приехала в Киев, ВСУ отразили наступление врага на двух направлениях на востоке — главное
https://www.facebook.com/otueast/posts/733291101429966

По данным ОТУ, потери врага составляют 20 человек личного состава, один БМП, четыре АТТ и три БПЛА.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X