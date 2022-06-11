ВСУ на востоке уничтожили 20 оккупантов
ВСУ (Фото:facebook.com/otueast)
Вооруженные силы Украины на востоке уничтожили 20 оккупантов. А также три БПЛА и одну БМП.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка Восток.
«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.
По данным ОТУ, потери врага составляют 20 человек личного состава, один БМП, четыре АТТ и три БПЛА.
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