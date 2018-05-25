Кто такой Олег Иванников. 11 фактов об офицере ГРУ РФ, главном фигуранте дела о сбитом Боинге MH17

До того, как попасть на Донбасс, офицер ГРУ РФ Иванников был "министром обороны" Южной Осетии

25 мая исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider обнародовали результаты расследования о ключевом фигуранте дела о сбитом Боинге MH17 - офицере главного разведывательного управления Российской Федерации Олеге Владимировиче Иванникове с позывным Орион.

НВ приводит 11 фактов о нем

1. Иванникова удалось идентифицировать по нескольким номерам телефона и нетипичному высокому голосу. Bellingcat и The Insider смогли узнать домашний телефон офицера ГРУ и записать его голос, который сравнили с записью перехваченных Службой безопасности Украины переговоров.

2. Расследователи нашли в официальных базах данных сотрудника Минобороны РФ Олега Владимировича Иванникова. Согласно размещенной там информации, он родился 2 апреля 1967 года и живет в Москве. Им удалось также найти несколько его фотографий.

3. Олег Иванников родился в Германской демократической республике в семье военного. Учился сначала в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище, а затем в Московском авиационном институте на ракетно-баллистическом факультете. Закончив учебу, он жил в Ростове-на-Дону по меньшей мере до 2003 года.

4. В 2004 году, когда обострились отношения Грузии с ее сепаратистским регионом Южной Осетией, Иванников поехал в Южную Осетию под именем Андрей Иванович Лаптев. Поначалу он был там председателем "Совета безопасности", затем - в 2006 году - стал "главой Минобороны" Южной Осетии. В начале марта 2008 года, за несколько месяцев до того, как Россия напала на Грузию, Иванников-Лаптев получил звание генерал-лейтенанта, ушел с должности "министра" и переехал в Москву.

5. The Insider отмечает, что даже играя роль "министра", Лаптев избегал ситуаций, когда его лицо или голос появлялись в прессе.

6. После переезда в Москву Иванников написал диссертацию под названием Комплексный характер информационной войны на Кавказе: социально-философские аспекты, которую защитил в 2008 году в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону.

7. Даже после переезда Иванников сохранил связи с Южной Осетией. Так, по данным Bellingcat, в 2013 году он пересекал границу с ней на автомобиле, зарегистрированном на ФСБ РФ.

8. На восток Украины Иванников отправился в 2014 году. Там он руководил нелегальной частной военной корпорацией Вагнер и, по данным источника The Insider и Bellingcat, напрямую отдавал приказы ее основателю Дмитрию Уткину.

9. Согласно перехваченным переговорам, Иванников на Донбассе руководил оперативными военными действиями на местах. Сам он получал указания от российского генерала Ткачева, который как правило находился на территории РФ.

10. 14 июля 2014 года между Олегом Бугровым, который на тот момент был "замминистра обороны "ЛНР"", и неким Андреем Ивановичем с позывным Орион состоялся телефонный разговор. Во время этого разговора Орион, в частности, говорит "уже пару дней осталось, у нас уже есть Бук". 17 июля Бук под номером 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде (базирующейся в Курске), пересек украинскую границу и оказался на территории, контролируемой боевиками.

В 16:20 выстрелом из этого Бука с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное (на тот момент - территория, подконтрольная террористам) был сбит пассажирский Боинг MH17. Погибли 298 человек.

11. По данным источников The Insider и Bellingcat, Иванников вернулся в Россию в 2015 году. Где он находится сейчас расследователям узнать не удалось.

По материалам: The Insider