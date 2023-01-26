11 человек погибли в результате российского массированного обстрела — ГСЧС 26 января, 15:58 Сбитая российская ракета (Фото:Полиция Киевской области)

В результате российского массированного обстрела в четверг, 26 января, 11 человек погибли и еще 11 получили ранения, сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

В эфире телемарафона Хорунжий отметил, что в результате террористических атак РФ дронами и ракетами удары были зафиксированы в 11 областях.

«Возникло два пожара в результате этих поражений. Повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек», — сказал он.

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Хорунжий уточнил, что это данные по состоянию на 15:00.

26 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами. В первой половине дня, по данным ВСУ, Россия запустила 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47.

Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом.