11-12 апреля состоится 12-й Киевский Форум, организованный Фондом Арсения Яценюка Сегодня, 12:37 215 PR Цей матеріал також доступний українською Автор фото: Александр Индычий Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне Автор фото: Александр Индычий

11-12 апреля состоится двенадцатая Киевский Форум, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

В этом году Форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители Украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Название Форума: «Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада». Образ «неутомимой волны» – это ссылка на одноименную книгу сенатора США Джона Маккейна, о деле которого и поддержке Украины, в частности, пойдет речь на Форуме.

Киевский Форум, который пройдет между первым и вторым туром президентских выборов, основное внимание сосредоточит на внешнеполитических и безопасностных приоритетах претендентов на пост главы государства, а также предстоящих выборах в Верховную Раду и формировании парламентской коалиции.

В кругу обсуждений во время 15 панельных дискуссий Форума – стратегический выбор Украины и Запада, политическая, экономическая, безопасностная и культурная взаимозависимость Украины и западного мира.

Отдельная дискуссия будет посвящена отношениям Украины и НАТО и перспективам получения плана членства в Альянсе. Евроатлантическая тема будет также в центре внимания американской панели – широкой экспертной дискуссии, посвященной внешней политике США в период президентства Дональда Трампа, которую Киевский Форум будет проводить совместно с Атлантическим Советом.

В рамках Форума пройдет и серия региональных сессий, среди которых панель о стратегическом партнерстве Киева и Варшавы и специальное мероприятие, посвященное сфере безопасности аспектам взаимодействия между Украиной, Румынией и Молдовой.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Ежегодный «Киевский Форум» основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Информация для представителей СМИ

- Аккредитация медиа на Киевский Форум проводится путем заполнения регистрационной формы на сайте http://ksf.openukraine.org/ua/media/accreditation

- Аккредитационная форма будет открыта до 9 апреля, 13:00 час.

С программой Форума и списком спикеров можно ознакомиться на сайте http://ksf.openukraine.org/ua .