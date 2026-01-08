Родные военных 108 бригады ТрО заявили, что 225 ОШП удерживает бойцов в подвале. Командование и омбудсмен ответили

Родственники и побратимы военнослужащих 108 бригады ТрО заявили о неправомерном задержании и удержании бойцов, в том числе раненых, в подвале в Запорожье. По их словам, военных, которые не покидали часть самовольно , принудительно забрали вооруженные представители 225 отдельного штурмового полка (ОШП).

В то же время командование 108 бригады ТрО опровергает эти утверждения и заявляет, что военнослужащие были привлечены к прохождению курса дополнительной подготовки, сообщает Суспільне.

Реклама

К изданию обратилась жена военнослужащего 108 бригады ТрО Мария. По словам женщины, ее муж, который добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил, неоднократно получал награды за время службы. В декабре, во время выполнения боевых задач, он получил ранение, прошел лечение и был направлен в реабилитационный отпуск.

«В начале января у мужчины заканчивался срок отпуска, поэтому он прибыл в ТЦК, где ему сказали, что надо дальше проходить реабилитацию, требуется операционное вмешательство и, согласно врачебной документации, он был направлен на прохождение ВВК, с целью предоставления отпуска на лечение. Однако в его бригаде сообщили, что надо прибыть во временный пункт нахождения их воинской части (ВЧ) и написать рапорт на продление отпуска», — говорит женщина.

Поэтому муж Марии написал рапорт, который передали на подпись и регистрацию, добавила она.

«После написания рапорта муж с побратимами находился „на хате“ и ждал разрешения руководства на прохождение ВВК, на ночь он остался, а утром неизвестные вооруженные лица, угрожая применить оружие, зашли в дом к моему мужу и другим военным, вывели и посадили их в бус, дальше собирали еще военных 108 бригады и повезли в неизвестном направлении. Все эти военные не СЗЧ, они выполняли свои боевые задачи», — рассказала Мария.

Около 15:00 5 января муж Марии вышел на связь и сообщил, что находится в подвале в Запорожье вместе с другими военнослужащими 108 бригады ТрО.

«Ребят продолжают держать в нечеловеческих условиях. Они выходят в туалет под наблюдением, звонят только из громкоговорителя в телефоне и под наблюдением, говорят: „Все хорошо, все хорошо“. Но эта фраза несвойственна моему мужу», — утверждает Мария.

Реклама:

Суспільне также получило комментарии еще от трех жен военнослужащих, которых, по их словам, удерживают в том же месте. Женщины отметили, что узнали друг о друге через комментарии в Facebook под сообщениями 108 бригады ТрО, после чего родственники военных создали совместный чат для координации действий.

По словам Марии, совместно они обращались к командованию, Министерству обороны Украины, ГБР и военному омбудсмену, однако по состоянию на сейчас никакой помощи не получили.

В свою очередь командир 4 батальона 108 ТрО Самаровские волки Дмитрий Глущенко заявил, что «произошло досадное недоразумение».

«Но благодаря тому, что у нас очень качественное взаимодействие между подразделениями, это недоразумение было очень быстро исправлено. И на сегодня весь личный состав находится на своих местах и выполняет свою задачу. Я сегодня лично проверил места расположения личного состава — все на месте, все на связи, все работают. Мы очень качественно сотрудничаем с 225 ОШП, наши позиции рядом. Они имеют большой боевой опыт особенно в наступательных боях. У нас есть чему у них научиться, и мы учимся. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем работать вместе», — отметил Глущенко.

Командир 225 ОШП Олег Ширяев в комментарии Общественному сообщил, что к ним на обучение официально перешли 20 военнослужащих 108 бригады.

Читайте также: Сырский признал проблемы с подготовкой в учебных центрах и анонсировал изменения

«Никто их не похищал, никто им не угрожал. Сейчас они проходят слаживание», — сказал он.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин утверждает, что произошло недоразумение.

«Критической ситуации абсолютно нет. Были определенные недоразумения. Для выполнения определенных обязанностей бойцов не проинформировали, поэтому возникло определенное недоразумение. Хочу сказать, что и в 108-й бригаде, и 225-м отдельном штурмовом полку есть четкая координация действий: одни штурмуют, а другие их поддерживают. Там совсем нет никаких таких проблем, которые можно было бы выносить», — добавил он.

Реклама:

По словам Волошина, конфликта там нет, однако озвучивать полную версию смогут только после расследования.

«Чисто человеческие отношения, возможно, но я не буду озвучивать полностью все о причинах этого конфликта. Но мы изучим и обязательно обнародуем. Никто ничего не будет скрывать. Но скажу одно, что есть полное взаимопонимание и между одними, и между другими бойцами наших подразделений. Все, как говорится, решено и все нормально», — сказал спикер.

Как сообщил Суспільному начальник отдела коммуникаций военной службы правопорядка Сергей Кузьменко, в связи с этим инцидентом в воинской части проводят служебное расследование.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова в комментарии Украинской правде рассказала, что 7 января состоялась онлайн-встреча с командованием сил ТРО, командованием 17 корпуса, отвечающего за зону, где сейчас работает 108 бригада, а также с командованием самой 108 бригады и 225 полка.

«Были также на видеосвязи присутствовали военнослужащие 6 роты 2 батальона. Мы проговорили все вопросы, которые возникали у родных… Мы проговорили вопрос этого недоразумения, которое произошло между 108 бригадой и 225 полком, потому что 108 бригада считала, что они едут на проверку личного состава, а 225 полк должен был их забрать на слаживание и обучение», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что бойцы 108 бригады, которые нуждаются в лечении и медицинском осмотре, будут направлены на лечение, что является компетенцией бригады.

Она также пояснила, что сама идея совместных учений подразделений перед выполнением совместных задач является полезной, поскольку способствует слаженности и эффективности, однако отметила, что из-за недостаточной коммуникации и взаимопонимания возникают такие ситуации.

Реклама:

Решетилова также заверила, что ситуация находится под ее контролем.

УП отмечает, что проблема коммуникации между двумя подразделениями возникла из-за хаоса и двойного командования на разных уровнях. Вероятно, 225-й полк получил задание по слаживанию с 108-й бригадой непосредственно от главнокомандующего Александра Сырского, поскольку полк находится в его подчинении. В то же время 108 бригада подчинена 17-му армейскому корпусу, который отвечает за оборону на Гуляйпольском направлении.