Украинский волонтер сильнее международных миссий
Как пациентская организация БО «100% Життя» переформатировала свою работу в полноценную помощь стране
БО «100% Життя» — крупнейшая пациентская организация в Украине, основное направление работы которой — обеспечение лечением людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, гепатитами и туберкулезом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину организация расширила направления своей деятельности: теперь они закупают бронежилеты для водителей скорых и военных, эвакуируют людей из горячих точек и развозят гуманитарную помощь.
Дмитрий Шерембей,
Основное направление работы 100% Життя — обеспечение качественным лечением людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и гепатитами, в разных регионах Украины. Это обеспечение взрослых и детей с ВИЧ-статусом антиретровирусной терапией (АРТ), медсестринский, паллиативный уход, организация и открытие общественных центров, детских центров, групп самопомощи, терапевтических лагерей и многое другое.
Еще до 24 февраля 2022 года — дня, когда россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, БО 100% Життя удалось переместить все склады в Ивано-Франковскую область, изменить систему безопасности обороны ресурсов, определить место дислокации штаба
Чтобы подготовить своих сотрудников, Сеть 100% Життя провела три модуля обучения. Первый модуль — это тактическая медицина, второй — обучение необходимым стратегиям и тактикам на случай, если война уже началась. Третий — алгоритм действий для гражданского лица, оказавшегося в эпицентре боевых действий.
Таким образом, уже после 24 февраля организации удалось быстро переформатировать свою работу с минимальными потерями и расширить направления своей деятельности. Так они стали помогать не только своей обычной целевой аудитории, но и, по сути, всем нуждающимся в помощи — и волонтерам, и гражданским лицам, и военным.
Также Сети 100% Життя удалось организовать гуманитарные коридоры. В среднем, ежесуточно на склады организации поступает около 20 тонн разных товаров. На сегодняшний день удалось доставить адресатам уже около 50 тонн бронежилетов — это еще одна, отдельная часть работы БО. Украинских военных обеспечивают медикаментами, горючим, аптечками и средствами индивидуальной защиты.
После изнуряющего рабочего дня приходилось проводить многочасовые переговоры с потенциальными инвесторами по зуму — из-за того, что некоторые из них находятся в США, эти встречи проводились ночью, чтобы принять во внимание разницу во времени, объясняет глава координационного совета БО 100% Життя.
Люди
Основная миссия, которую декларирует 100% Життя на протяжении лет своего существования — это борьба за жизнь. Сегодня, когда Украина столкнулась с реальной военной угрозой, команда БО подтвердила свою приверженность этим принципам, рассуждает Дмитрий Шерембей. Общественный сектор, не имея никакого вооружения, продемонстрировал свою готовность интегрироваться в общий процесс сопротивления.
100% Життя взяла на себя еще одну важную миссию — эвакуацию людей из горячих точек на Киевщине и в Чернигове. Во время атаки на этот город российские военные разбомбили мосты, оставив лишь один как «запасной вариант». Однако по нему не разрешали эвакуировать людей. Поэтому команда Шерембея проработала маршрут по воде — возили лекарства, другую помощь для людей в Чернигов на лодке, а затем так же вывозили людей оттуда.
30 марта 2022 года, когда волонтеры 100% Життя на пяти автобусах в очередной раз отправились в Чернигов, российские военные обстреляли их колонну. Из пяти автобусов спастись из-под обстрелов на пробитых колесах удалось только одному.
В результате этого обстрела погибли три человека, среди которых — муж нардепки Ольги Стефанишиной, Богдан Стефанишин. В тот день волонтеры должны были вывезти из Чернигова 45 человек. До этого их команда уже эвакуировала из-под обстрелов 150 человек. После этого трагического инцидента команда 100% Життя совершила еще шесть эвакуационных рейсов.
Он говорит: украинские солдаты и волонтеры — это люди, которые могут служить примером для всего мира. Украинский волонтер — сильнее некоторых международных гуманитарных миссий:
Лекарства
Даже в условиях войны отделения 100% Життя продолжают работать со своей основной целевой аудиторией — предоставлять сопровождение пациентам с ВИЧ и представителям уязвимых к ВИЧ групп во всех регионах Украины, где это возможно.
Крупные национальные проекты при поддержке Глобального Фонда и США ID реализуются в максимально возможном объеме, адаптируя подходы к потребностям пациентов в условиях военного времени. Едва ли не важнейшее направление здесь — это обеспечение лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией. Ведь для достижения эффекта от лечения его необходимо принимать регулярно и бесперебойно.
Здесь ВИЧ+ пациенты могут узнать, где и как получить терапию.
Обычно обеспечением людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией занимается государство. Однако с началом полномасштабного вторжения с налаживанием этих процессов возникли сложности. Поэтому Сеть 100% Життя взяла на себя эту роль — обеспечивать бесперебойно пациентов с ВИЧ необходимым лечением по согласованию с донорами. За это направление работы отвечает Евгения Руденька. На ее плечах — закупка и поставки АРТ-терапии для всех ВИЧ-положительных клиентов
Основная часть импортных лекарственных средств, попадающих в Украину, попадает через Киев. Обычно через аэропорт Борисполь, объясняет Евгения Руденька. С началом полномасштабного вторжения небо над Украиной закрыли, так что перед Сетью 100% Життя встал вопрос о том, каким образом ввозить лекарства в дальнейшем.
Евгения Руденька,
Затем нашлась возможность договориться с другими компаниями, которые могли бы оформить для 100% Життя гуманитарные документы и привезти товар на их склады во Львове. Отдельно искали также и людей, которые были бы готовы развозить товары по разным регионам Украины — непосредственно нуждающимся в этих препаратах.
Полностью перестроив логистику поставок АРВ-терапии в страну, 100% життя удалось обеспечить лекарствами пациентов с ВИЧ на следующие шесть месяцев. При поддержке программы PEPFAR лекарство закупили и развезли во все регионы Украины.
Еще один вопрос — это обеспечение людей, живущих с наркотической зависимостью, заместительной поддерживающей терапией (ЗПТ). Клиенты ЗПТ, проживающие на временно оккупированных территориях, оказались в затруднительном положении еще в 2014—2015 годах, когда пророссийские боевики начали оккупацию территорий Донбасса и Луганщины. Так же сложности с доступом к ЗПТ и жители тех территорий, где ведутся активные боевые действия сегодня. Таким клиентам помогают с получением заместительной терапии с запасом.
Алексей Квитковский,
Потребности
С начала войны среди доноров, поддерживающих новые проекты и уже помогающих 100% Життя финансово, украинская диаспора в США, Фонд Елены Пинчук, посольство Германии в Украине. А также рядовые граждане, которые жертвуют средства, чтобы организация могла помогать Украине побороть агрессора. Благодаря этим пожертвованиям на сегодня БО 100% Життя уже удалось собрать около 25 млн грн, из которых 11 млн — за первый месяц войны. Помощь уже предоставили разнообразным военным и медицинским учреждениям в разных городах Украины: роддомам, больницам, военно-медицинским центрам
На сегодняшний день, по его словам, наиболее актуальными для Украины являются потребности не финансового характера, а конкретная целевая помощь. Например, бронежилеты, наколенники, аптечки, сухпайки и продуктовые наборы для гражданского населения, средства гигиены для солдат, находящихся в окопах, защищенные средства связи
Если же мыслить более глобально, для Украины сегодня очень нужна и геополитическая поддержка в вопросах, касающихся безопасности и санкций. Ведь остановить россию можно было бы еще восемь лет назад, если бы тогда Евросоюз и Америка внедрили все санкции в отношении нее, которые внедряются только сейчас, считает Дмитрий Шерембей:
Помочь БО 100% Життя уже сегодня может каждый небезразличный — для этого необходимо перейти по ссылке https://network.org.ua/donate-ua/
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