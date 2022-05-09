Как пациентская организация БО «100% Життя» переформатировала свою работу в полноценную помощь стране



БО «100% Життя» — крупнейшая пациентская организация в Украине, основное направление работы которой — обеспечение лечением людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, гепатитами и туберкулезом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину организация расширила направления своей деятельности: теперь они закупают бронежилеты для водителей скорых и военных, эвакуируют людей из горячих точек и развозят гуманитарную помощь.

«Для нас все началось еще за месяц до начала войны. Тогда я собрал наш совет директоров и мы прописали план безопасности. Для любой организации, я думаю, естественно планировать будущее своей команды, моделировать сценарии дальнейшего развития. Потому что говорить людям, что „все будет хорошо“ — это менее эффективный способ успокоить их, чем когда ты говоришь: у нас есть план действий», — Дмитрий Шерембей, глава координационного совета БО 100% Життя вспоминает, с чего началось переформатирование работы его организации.

Дмитрий Шерембей, глава координационного совета БО 100% Життя

Основное направление работы 100% Життя — обеспечение качественным лечением людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и гепатитами, в разных регионах Украины. Это обеспечение взрослых и детей с ВИЧ-статусом антиретровирусной терапией (АРТ), медсестринский, паллиативный уход, организация и открытие общественных центров, детских центров, групп самопомощи, терапевтических лагерей и многое другое.

Фото: БО «100% Життя»

Еще до 24 февраля 2022 года — дня, когда россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, БО 100% Життя удалось переместить все склады в Ивано-Франковскую область, изменить систему безопасности обороны ресурсов, определить место дислокации штаба и т. д. А также смоделировать, каким образом, в случае вторжения организации удалось бы обеспечить миграционный цикл сотрудников, говорит Дмитрий Шерембей. Всего в разных проектах 100% Життя задействовано более 3,5 тыс. социальных работников. Организация заранее сформировала списки сотрудников, которые выразили готовность пойти воевать, кто останется в своем городе, а кто уедет.

«Своим планом мы поделились с подобными организациями. А также написали в Министерство здравоохранения с рекомендациями создать черновики приказов, как они будут действовать в случае, если начнется полномасштабная война. Пограничные области должны принять несколько решений, чтобы в случае вторжения все хранящиеся на складах медикаменты, которые необходимы людям для ежедневного потребления, выдать на руки, — рассказывает Дмитрий Шерембей. — Таким образом, это могло бы, во-первых, разгрузить склады, а во-вторых, люди не ощущали бы дефицита лекарства. Также мы рекомендовали все поставки медикаментов дислоцировать не в центральной части Украины, а в западных областях. К сожалению, в министерстве к нашему плану не прислушались».

Чтобы подготовить своих сотрудников, Сеть 100% Життя провела три модуля обучения. Первый модуль — это тактическая медицина, второй — обучение необходимым стратегиям и тактикам на случай, если война уже началась. Третий — алгоритм действий для гражданского лица, оказавшегося в эпицентре боевых действий.

Фото: БО «100% Життя»

Таким образом, уже после 24 февраля организации удалось быстро переформатировать свою работу с минимальными потерями и расширить направления своей деятельности. Так они стали помогать не только своей обычной целевой аудитории, но и, по сути, всем нуждающимся в помощи — и волонтерам, и гражданским лицам, и военным.

«Мы запустили большую продуктовую программу — закупили более 40 тонн сухпайков. Также ввели проект по эвакуации под названием Цепь жизни, а еще ряд шелтеров в разных городах Украины, чтобы люди имели возможность где-то остановиться, отдохнуть, получить консультацию врача в случае необходимости, и двигаться дальше. В том числе также позаботились о возможности перевозить людей в Польшу. А еще — изменили программу предоставления помощи клиентам, введя немало мобильных услуг», — говорит Дмитрий Шерембей.

Также Сети 100% Життя удалось организовать гуманитарные коридоры. В среднем, ежесуточно на склады организации поступает около 20 тонн разных товаров. На сегодняшний день удалось доставить адресатам уже около 50 тонн бронежилетов — это еще одна, отдельная часть работы БО. Украинских военных обеспечивают медикаментами, горючим, аптечками и средствами индивидуальной защиты.

Фото: БО «100% Життя»

После изнуряющего рабочего дня приходилось проводить многочасовые переговоры с потенциальными инвесторами по зуму — из-за того, что некоторые из них находятся в США, эти встречи проводились ночью, чтобы принять во внимание разницу во времени, объясняет глава координационного совета БО 100% Життя.

Фото: БО “100% Життя”

«Это люди, которые могли бы инвестировать даже не обязательно деньгами, а например аптечками, бронежилетами, другими полезными средствами. Оказалось, что мы способны работать не на 100, а на 200%. 200% Життя — думаю, это могло бы стать нашим новым названием».

Фото: БО “100% Життя”

Люди

Основная миссия, которую декларирует 100% Життя на протяжении лет своего существования — это борьба за жизнь. Сегодня, когда Украина столкнулась с реальной военной угрозой, команда БО подтвердила свою приверженность этим принципам, рассуждает Дмитрий Шерембей. Общественный сектор, не имея никакого вооружения, продемонстрировал свою готовность интегрироваться в общий процесс сопротивления.

«Украина отличается тем, что у нас очень организованы гражданские движения. Война продемонстрировала, что большинство людей сразу занимают активные позиции и начинают что-то делать. К нашему движению также начали присоединяться разные люди — с разным опытом, с собственными автомобилями, которые хотели помочь. Впоследствии эти активисты и волонтеры превратились в солдат территориальной обороны».

Фото: БО «100% Життя»

100% Життя взяла на себя еще одну важную миссию — эвакуацию людей из горячих точек на Киевщине и в Чернигове. Во время атаки на этот город российские военные разбомбили мосты, оставив лишь один как «запасной вариант». Однако по нему не разрешали эвакуировать людей. Поэтому команда Шерембея проработала маршрут по воде — возили лекарства, другую помощь для людей в Чернигов на лодке, а затем так же вывозили людей оттуда.

Фото: БО «100% Життя»

30 марта 2022 года, когда волонтеры 100% Життя на пяти автобусах в очередной раз отправились в Чернигов, российские военные обстреляли их колонну. Из пяти автобусов спастись из-под обстрелов на пробитых колесах удалось только одному.

«Там есть территория, где нет связи — это такая „яма“, в которой люди могут находиться примерно четыре часа. И только когда они оттуда уйдут, можно узнать, насколько удачной была поездка. Так получилось, что через четыре часа на связь вышли не наши волонтеры, а полицейский. Он стал расспрашивать меня, знаю ли я Настю — девушку, которая была в одном из наших бусов, которую мы должны были завезти в Чернигов. Тогда я понял, что что-то пошло не так», — вспоминает Дмитрий Шерембей.

В результате этого обстрела погибли три человека, среди которых — муж нардепки Ольги Стефанишиной, Богдан Стефанишин. В тот день волонтеры должны были вывезти из Чернигова 45 человек. До этого их команда уже эвакуировала из-под обстрелов 150 человек. После этого трагического инцидента команда 100% Життя совершила еще шесть эвакуационных рейсов.

«Потеря — неотъемлемая часть войны. Мы идем на риски ради победы, ради наших детей, ради нашего будущего. Внутренне мы все соглашаемся с тем, что может не стать или нас или тех людей, которые нам близки. Думаю, это то, что и отличает украинцев: у нас нет ядерного оружия, но есть фантастические люди, готовые рисковать собственной жизнью» , — говорит Дмитрий Шерембей.

Фото: БО «100% Життя»

Он говорит: украинские солдаты и волонтеры — это люди, которые могут служить примером для всего мира. Украинский волонтер — сильнее некоторых международных гуманитарных миссий:

«В этом конфликте они не показали никакой эффективности. Они совершенно неработоспособны. А некоторые наоборот даже открывали свои офисы в России, хотя должны закрывать их там и работать в Украине. Но мы доказали: украинский волонтер может больше, он — сильнее гуманитарных миссий, а значит, инвестировать надо в него» .

Лекарства

Даже в условиях войны отделения 100% Життя продолжают работать со своей основной целевой аудиторией — предоставлять сопровождение пациентам с ВИЧ и представителям уязвимых к ВИЧ групп во всех регионах Украины, где это возможно.

Крупные национальные проекты при поддержке Глобального Фонда и США ID реализуются в максимально возможном объеме, адаптируя подходы к потребностям пациентов в условиях военного времени. Едва ли не важнейшее направление здесь — это обеспечение лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией. Ведь для достижения эффекта от лечения его необходимо принимать регулярно и бесперебойно.

Здесь ВИЧ+ пациенты могут узнать, где и как получить терапию.

Фото: БО «100% Життя»

Обычно обеспечением людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией занимается государство. Однако с началом полномасштабного вторжения с налаживанием этих процессов возникли сложности. Поэтому Сеть 100% Життя взяла на себя эту роль — обеспечивать бесперебойно пациентов с ВИЧ необходимым лечением по согласованию с донорами. За это направление работы отвечает Евгения Руденька. На ее плечах — закупка и поставки АРТ-терапии для всех ВИЧ-положительных клиентов

Основная часть импортных лекарственных средств, попадающих в Украину, попадает через Киев. Обычно через аэропорт Борисполь, объясняет Евгения Руденька. С началом полномасштабного вторжения небо над Украиной закрыли, так что перед Сетью 100% Життя встал вопрос о том, каким образом ввозить лекарства в дальнейшем.

Евгения Руденька, Руководитель отдела управления закупками и снабжением в «100% Життя» — Сеть ЛЖВ

«На это отреагировали европейские страны и предложили такую схему: самолет может сесть, например, в Варшаве, затем, через Польшу, это лекарство транзитом доставят по земле. Наша Сеть сразу начала сотрудничать с Польшей по этому направлению, использовать их составы и стратегические запасы, — рассказывает Евгения Руденька о том, как организована логистика. — Мы выяснили, что доставка такого товара осуществляется через „Укрзалізницю“. То есть нам нужно было также дополнительно договориться с УЗ, чтобы мы имели возможность „выхватить“ наш товар там, где нам нужно, а не ждать, когда он поедет на общие государственные распределительные склады. Это было бы очень долго. Мы договорились».

Затем нашлась возможность договориться с другими компаниями, которые могли бы оформить для 100% Життя гуманитарные документы и привезти товар на их склады во Львове. Отдельно искали также и людей, которые были бы готовы развозить товары по разным регионам Украины — непосредственно нуждающимся в этих препаратах.

Фото: БО «100% Життя»

Полностью перестроив логистику поставок АРВ-терапии в страну, 100% життя удалось обеспечить лекарствами пациентов с ВИЧ на следующие шесть месяцев. При поддержке программы PEPFAR лекарство закупили и развезли во все регионы Украины.

Еще один вопрос — это обеспечение людей, живущих с наркотической зависимостью, заместительной поддерживающей терапией (ЗПТ). Клиенты ЗПТ, проживающие на временно оккупированных территориях, оказались в затруднительном положении еще в 2014—2015 годах, когда пророссийские боевики начали оккупацию территорий Донбасса и Луганщины. Так же сложности с доступом к ЗПТ и жители тех территорий, где ведутся активные боевые действия сегодня. Таким клиентам помогают с получением заместительной терапии с запасом.

«Наши клиенты — преимущественно получатели заместительной поддерживающей терапии. Большинство из них оказались в затруднительном положении. Следовательно, мы помогали им не только получить препараты ЗПТ уже на 30 суток, согласно приказу Минздрава, но и доставляли продукты и другую гуманитарную помощь нуждающимся. Например, в городе Рубежное, на Луганщине, пациенты нервничали по поводу того, что врачи выдали им препараты до субботы, а за очередной выдачей сказали приходить в понедельник. Мы решили вопрос, успокоили клиентов ЗПТ и договорились о том, что выдача препаратов была в воскресенье» , — рассказывает Алексей Квитковский, сотрудник БО БТ Волна. Он работает в Луганской области.

Алексей Квитковский, сотрудник БО БТ Волна. Работает в Луганской области.

Потребности

С начала войны среди доноров, поддерживающих новые проекты и уже помогающих 100% Життя финансово, украинская диаспора в США, Фонд Елены Пинчук, посольство Германии в Украине. А также рядовые граждане, которые жертвуют средства, чтобы организация могла помогать Украине побороть агрессора. Благодаря этим пожертвованиям на сегодня БО 100% Життя уже удалось собрать около 25 млн грн, из которых 11 млн — за первый месяц войны. Помощь уже предоставили разнообразным военным и медицинским учреждениям в разных городах Украины: роддомам, больницам, военно-медицинским центрам и т. д.

«До этого мы никогда не работали с донейшенами, с пожертвованиями — только с большими операционными ресурсами. Так что для меня это было большим удивлением, что украинцы стали жертвовать нам. И это очень гибкие, быстрые деньги, которые можно оперативно обрабатывать», — объясняет Дмитрий Шерембей.

На сегодняшний день, по его словам, наиболее актуальными для Украины являются потребности не финансового характера, а конкретная целевая помощь. Например, бронежилеты, наколенники, аптечки, сухпайки и продуктовые наборы для гражданского населения, средства гигиены для солдат, находящихся в окопах, защищенные средства связи и т. д.

Фото: БО “100% Життя”

Если же мыслить более глобально, для Украины сегодня очень нужна и геополитическая поддержка в вопросах, касающихся безопасности и санкций. Ведь остановить россию можно было бы еще восемь лет назад, если бы тогда Евросоюз и Америка внедрили все санкции в отношении нее, которые внедряются только сейчас, считает Дмитрий Шерембей:

Фото: БО «100% Життя»

«Миллионы людей страдают, тысячи умирают, теряют своих близких, потому что политика безопасности — это ложь. На сегодняшний день эта война показала, что все эти механизмы неработоспособны. Мы по-настоящему нуждаемся в новой политике в мире: не декларативной, а такой, которая действительно будет гарантировать нам безопасность. Если существуют военные преступления, наказание за них должно осуществляться молниеносно».

Фото: БО «100% Життя»

Помочь БО 100% Життя уже сегодня может каждый небезразличный — для этого необходимо перейти по ссылке https://network.org.ua/donate-ua/

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