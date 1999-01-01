НВ представляє Топ-100 великих українців — розповіді про людей, які визначали перебіг історії країни від часів Київської Русі й до наших днів.

НВ представляє Топ-100 великих українців — короткі розповіді про людей, які визначали перебіг історії країни від часів Київської Русі й до наших днів.

НВ публікує список з 100 українців, яких варто назвати великими й чия діяльність мала чи має визначний вплив на розвиток країни й світу з прадавніх часів до наших днів.

Редакція наголошує: 100 великих українців – це не рейтинг, а перелік, в якому видатні особи названі згідно з хронологією за датою народження й у зворотному порядку — від наших допрадавніх часів. НВ називає імена великих українців вже втретє, і цього разу список оновився на 5%. Складати його редакції допомагали  63 експерта — відомі та авторитетні співгромадяни, які знаються на історії чи мистецтві, громадські діячі, журналісти, інтелектуали й бізнесмени.

Загалом експерти назвали понад 260 осіб, яких вони вважають видатними, серед них НВ вибрав сотню найвидатніших. Майже кожен другий опитаний, як і два роки тому, назвав видатною історичною постаттю поета Тараса Шевченка. Тому він набрав максимум — голоси 30 експертів.

Вперше за час створення проєкту 100 великих українців до нього увійшов чинний президент: Володимир Зеленський набрав відразу 15 голосів, що дало йому змогу впевнено увійти в першу десятку найбільш згадуваних видатних співвітчизників.

Тему підготував Роман Фещенко.
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ПОЛІТИКА

100 великих українців

Захисники Азовсталі

(2022)
Військові
82 дні кілька тисяч українських воїнів – бійців полку Азов, морпіхів, прикордонників, тероборонців, співробітників СБУ та Нацполіції – робили те, що на 100% увійде в підручники сучасної історії України: під нещадними обстрілами і бомбардуваннями, перебуваючи у оточенні, вони стримували постійні атаки переважаючих сил ворога у Маріуполі. 

Колись майже півмільйонне, це велике промислове місто-порт було повністю відрізане від України у перші ж дні повномасштабної війни. Але його гарнізон вперто стримував ворога, поволі відступаючи до останньої «фортеці» - меткомбінату Азовсталь. Битва за нього тривала з квітня по середину травня. Українські військові попри нестачу озброєння, боєприпасів, ліків та їжі, попри майже повну відсутність зв’язку з «великою землею», боролися до останнього. З бійцями весь час знаходилось багато цивільних та поранених, які не мали доступу до елементарних медикаментів. А росіяни ще й цілеспрямовано розбомбили підземне приміщення, що виконувало роль госпіталя. 

І все одно захисники не складали зброю, звертаючись до керівників великих держав, до міжнародних організацій та навіть до Папи Римського з проханням організувати їхню екстракцію у якусь з третіх країн. І не втрачали оптимізму. 

Лише 16 травня, коли всі сили було вичерпано, військове командування наказало українським бійцям зберегти життя і залишити Азовсталь. Відтоді близько 2,5 тис. з них, за посередництвом ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, потрапили до російського полону.

Ворог непростив їм відваги – майже півсотні «азовців» окупанти вбили в колонії Оленівки. Боротьба за звільнення решти триває.

Володимир Зеленський

(Рік народження: 1978)
Президент України, політичний діяч
Він має всесвітню популярність. Його звернення слухали — і аплодували їм — парламенти ледь не всіх демократичних держав планети та зібрання представників найвпливовіших міжнародних організацій. Про нього пишуть топові ЗМІ. Навряд чи в Україні є ще хоч одна людина такого рівня впізнаваності у світі.

Та причина усіх цих досягнень Володимира Зеленського, шостого очільника української держави за часів незалежності, вкрай трагічна — повномасштабне вторгнення РФ.

24 лютого докорінно змінило сприйняття президента. До того дня його імідж у світі мав дещо скандальний відтінок через оприлюднені розмови з екс-керівником США Дональдом Трампом. А серед європейських та американських політиків український лідер мав репутацію людини, яка прагне реформ, але не завжди впевнено стоїть на цьому шляху. Та й у внутрішній політиці у Зеленського вистачало опонентів, — і їхня критика дій президента у деяких випадках була на 100% справедливою.

Після початку великої війни Зеленський, неочікувано для багатьох, довів, що здатен керувати країною, на яку напала одна з найпотужніших армій світу. Віддавши військову сферу головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, Зеленський зосередився — і робить це вкрай енергійно — на надважливій функції: забезпеченню широкої міжнародної підтримки України — політичної, військової та економічної.

До шостого президента ще будуть запитання: про зрадників у владі, про швидку здачу півдня і далеко не ідеальну підготовку до війни, про кадрову політику та про інше. Але все це буде після. А поки війна триває, країна, разом із Зеленським, тримає удар. І навіть готується повернути собі все втрачене раніше.

Олег Сенцов

(Рік народження: 1976)
Режисер, сценарист
За звільнення Олега Сенцова, найвідомішого російського політв'язня-українця, протягом п’яти років боролася світова еліта — від голлівудських зірок до релігійних авторитетів. Його, активіста Автомайдану під час Революції гідності, після окупації Криму РФ заарештували російські спецслужби. А потім «суд» дав йому 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою про тероризм. Свободу Сенцов здобув лише в межах обміну полоненими. Після звільнення у вересні 2019-го він близько року розповідав про Україну на авторитетних світових майданчиках. Згодом вийшли дві повнометражні режисерські роботи Сенцова — Номери (спільно з Ахтемом Сеітаблаєвим) та Носоріг. З початку повномасштабного російського вторгнення українець став добровольцем ЗСУ і відправився на фронт.

Сергій Жадан

(Рік народження: 1974)
Поет, прозаїк, громадський діяч
Сергія Жадана називають серед тих письменників, чия творчість найбільше вплинула на сучасну українську літературу й сформувала її обличчя. Втім, з початком повномасштабної війни, письменницька діяльність відійшла для Жадана на другий план. Він прийняв рішення не залишати свій Харків й став одним з найенергійніших його волонтерів.

Письменник і раніше багато допомагав армії й мешканцям потерпілої від російського вторгнення Луганщини, звідки він сам родом. А тепер до волонтерської географії Жадана додався Харків, який протягом місяців постійно обстрілює агресор. В метро чи бомбосховищах письменник організовує концерти й літературні вечори, аби підняти настрій городянам й підняти їх бойовий дух, а також відвідує поранених у госпіталях.

Жадан зізнається, що тепер фактично покинув свою письменницьку діяльність, а саме література принесла йому славу. Його поетичні збірки й романи, зокрема Інтернат, Ворошиловград й Месопотамія, стали по-справжньому популярними і принесли численні літературні винагороди. Твори письменника мають й закордонну аудиторію: чимало його книг вийшли у перекладах. А у березні Комітет літературознавчих наук польської академії висунув українця на здобуття Нобелівської премії з літератури.

Ще одна сфера діяльності письменника – участь в рок-гурті Жадан і собаки, де він є лідером. У вересні гурт, який перші півроку війни давав концерти або для військових, або на підтримку військових, відправляється у європейське турне, і всі гроші, зібрані на цих гастролях, також підуть на українську армію, зокрема підрозділу харківських добровольців Хартія.

Валерій Залужний

(Рік народження: 1973)
Головнокомандувач Збройних Сил України, військовий діяч
Людина, яка опинилась у правильному місці в потрібний час, — це про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Майже півроку він займається тим, що не робив жоден з його попередників: веде повномасштабну війну проти однієї з найпотужніших армій світу. І робить це добре: кремлівський диктатор так і не досяг жодної зі своїх цілей в Україні.

Військові спеціалісти вважають, що основна перевага 49-річного Залужного, — це те, що він зовсім не має бекграунду СРСР, вільно володіє англійською і розуміє західні практики стратегії і тактики ведення бою.

Головнокомандувач ЗСУ використовує маневрену оборону, яка дозволяє стримувати ворога. Йому вдалося досягти того, що командири на місцях мають певну частину ініціативи. А ще нинішнє командування ЗСУ — людиноцентричне: життя громадян у місцях для нього важливе.

Американський журнал The Time вніс Залужного до списку 100 найвпливовіших людей світу. А в профалі про українця в Politico зазначається: він герой, а не зірка. Володимир Зеленський у травні зробив головнокомандувача ЗСУ першим кавалером Хреста бойових заслуг.

Віталій і Володимир Клички

(Роки народження: 1971 і 1976)
Боксер і політик; боксер
Тривалий час брати Віталій і Володимир Клички були серед найвідоміших українців у світі, про їхні досягнення знали й захоплювались мільйони людей. По закінченню спортивної кар’єри старший Кличко занурився у політику й керування Києвом, а молодший без особливої мети вів життя пенсіонера від спорту за кордоном. Але після 24 лютого ролі знаменитих бійців змінилися — вони знову стали обличчям України у світі: брати Кличко активно розповідають західним політикам — особливо німецьким — про війну, яку розв'язала Росія проти України.

Втім ще не так давно обидва царювали на професійному рингу в суперважкій вазі — їхні джеби і двійки відчули на своєму тілі десятки бійців зі світовими іменами. На двох брати зібрали всі основні чемпіонські пояси — за версіями WBC, WBA, IBF, WBO і IBO. Крім того, Кличко-молодший має у своїй колекції ще й золото Олімпійських ігор 1996 року.

Сергій Бубка

(Рік народження: 1963)
Легкоатлет
Сергій Бубка так навчився брати висоти, до того ж у прямому сенсі — стрибаючи з жердиною, що став унікальним майстром цієї справи. Уродженець Луганська, за свою кар'єру він неодноразово ставав чемпіоном світу й Європи, перемагав на Олімпіаді й записав на свій рахунок 35 світових рекордів. Ще й яких! Його досягнення для залів (6 м 15 см), встановлене в 1993-му, протрималося 21 рік. А рекорд для змагань просто неба (6 м 14 см) лише в 2020-му, через 26 років, перекрив шведський атлет. Бубка навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найтитулованіший легкоатлет світу.

Олександр Ройтбурд

(1961−2021)
Художник
Яскравий представник постмодернізму й лідер української Нової хвилі Олександр Ройтбурд ще за життя зажив слави одного з найдорожчих та успішніших сучасних художників України. Його роботи йшли з молотка за десятки тисяч доларів на торгах аукціонних домів Sotheby’s та Phillip’s, живопис українського митця охоче купували як приватні колекціонери, так і музеї на кшталт МоМА — Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Нерідко епатажні й неординарні роботи Ройтбурда, з притаманним їм еротизмом та сюрреалістичним поєднанням класичного й популярного мистецтва, опинялися в центрі скандалів. Втім, це не завадило уродженцю Одеси стати учасником понад сотні вітчизняних та зарубіжних виставок та мистецьких проєктів, зокрема 49-ї Венеційської бієнале 2001 року, коли вперше експонувалися роботи українських митців.

У 2018 році він очолив тодішній Одеський художній музей і відразу заходився його осучаснювати. За три роки на посаді директора Ройтбурд здійснив справжню революцію: поповнив музейний фонд майже 600 новими роботами, заснував меценатський клуб допомоги музею, забезпечив реставрацію низки експонатів і виставкових залів, а також збільшив надходження від продажу квитків. І попри те, що місцева влада звільняла, а згодом під тиском громадськості поновлювала Ройтбурда на посаді, талановитому митцеві вдалося реформувати й перетворити державний музей на один із туристичних центрів Одеси.

Борис Ґудзяк

(Рік народження 1960)
Архиєпископ-митрополит Української Греко-католицької церкви,
президент Українського католицького університету
Президент Українського католицького університету, ледь не найінноваційнішого вишу країни, і авторитетний дослідник церковної історії, Борис Ґудзяк сьогодні є однією з найвпливовіших фігур УГКЦ. Народжений у США в сім'ї українських мігрантів, він здобув блискучу богословську освіту в Римі, а світську історичну — в Гарвардському університеті. Протягом шести років Ґудзяк обіймав посаду першого єпископа єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, яка об'єднує греко-католиків Франції, країн Бенілюксу та Швейцарії. А в лютому 2019-го Папа Франциск призначив українця митрополитом Філадельфійським УГКЦ у США. Сьогодні син мігрантів не тільки виховує українську молодь, а й перетворився на шанованого морального авторитета нації.

Ірина Бекешкіна

(1952−2020)
Соціологиня
Ірина Бекешкіна — один із стовпів вітчизняної соціології: протягом десяти років вона очолювала фонд Демократичні ініціативи. Завдяки бездоганній репутації і скрупульозному підходу до вивчення громадської думки ця структура стала одним із провідних аналітичних центрів країни. Бекешкіна та її команда неодноразово проводили екзит-пол на президентських і парламентських виборах, а також вивчали настрої українців із фундаментальних питань зовнішньої політики на кшталт вступу до НАТО і ЄС.

Володимир Івасюк

(1949−1979)
Поет, композитор
Володимир Івасюк подарував Україні Червону руту — національний хіт № 1 ХХ століття, який попутно прославив і одну з його виконавиць — Софію Ротару.

Загалом уродженець Чернівецької області Івасюк написав понад сотню пісень, значна частина їх була дуже популярними.

Поет і композитор міг би зробити набагато більше, але в 30 років його знайшли повішеним у лісі піді Львовом. Влада наполягала, що це було самогубство, а в народі ходили чутки, що так КДБ поквитався з Івасюком за його проукраїнську позицію. Похорон учасника Червоної рути у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.

У 2019 році київські експерти прийшли до висновку, що Івасюк фізично не міг вчинити самогубство.

В’ячеслав Брюховецький

(Рік народження: 1947)
Педагог, громадський діяч
В’ячеслав Брюховецький відродив один із найвідоміших навчальних закладів в історії України — Києво-Могилянську академію. Ба більше, він перетворив її на сучасний виш із класичними європейськими традиціями.

В останні роки існування СРСР Брюховецький працював запрошеним професором у Канаді і США, де і почерпнув натхнення та ідеї для університетських реформ у рідній Україні. Він довгі роки обіймав посаду ректора Могилянки, а потім став її почесним президентом. А ще колишній член КПРС Брюховецький був одним із засновників Народного руху України.

Мустафа Джемілєв

(Рік народження: 1943)
Політичний діяч, дисидент, лідер кримськотатарського національного руху
Мустафа Джемілєв — жива історія корінного народу Криму. Він народився на півострові в 1943-му. Не минуло й року, як його сім'ю разом з іншими кримськими татарами радянська влада депортувала — так Джемілєви потрапили в Узбекистан.

У 16 років юний кримський татарин приєднався до національного руху свого народу, що існував тоді в підпіллі, і швидко опинився під наглядом КДБ. А в 1965-му його засудили на 1,5 року за відмову йти служити в Радянську армію з політичних мотивів.

Джемілєв у своїй боротьбі за права кримських татар на цьому не зупинився і зрештою провів 15 років життя в колоніях і тюрмах, ставши одним із найвідоміших радянських дисидентів.

У лютому 1983 року він разом із дружиною і сином повернувся до Криму, оселився у знайомих у Саках. Але влада вже через три дні вивезла Джемілєва з півострова.

Тільки в 1991 році дисидент остаточно, як здавалося тоді, осів у Криму і був обраний головою Меджлісу кримськотатарського народу. Потім він неодноразово ставав ще й народним депутатом України.

У 2014-му росіяни окупували його батьківщину, і Джемілєв знову вимушено покинув її. Але не позбувся надії на остаточне повернення.

Богдан Ступка

(1941−2012)
Актор
Великий театральний актор сучасності віддав сцені 50 років, виступаючи у Львівському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, а потім у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка. Богдан Ступка зіграв сотні ролей різних характерів і епох не тільки в театральних постановках, а й у кіно. Його найкращими роботами вважаються Тев'є-Тевель в однойменній п'єсі за мотивами оповідань Шолом-Алейхема і шекспірівський король Лір.

Серед найяскравіших образів Ступки на екрані — гетьман Богдан Хмельницький у польському історичному фільмі Єжи Гоффмана Вогнем і мечем.

Іван Миколайчук

(1941−1987)
Актор, режисер, сценарист
У послужному списку зірки національного кіно 34 акторські роботи, дві режисерські і дев’ять сценаріїв. Найбільшу популярність йому принесла головна роль у фільмі Сергія Параджанова Тіні забутих предків, який сьогодні називають культовим, там Іван Миколайчук знімався ще студентом-другокурсником. Пізніше кожна акторська, а потім і режисерська робота Миколайчука ставала подією і отримувала захоплені відгуки критиків.

Гоніння української інтелігенції 1970-х не оминули його стороною, і Миколайчук на довгий час зник з екранів, бо вважався неблагонадійним.

Борис Баранов

(1940−2005)
Інженер-теплоенергетик, ліквідатор аварії на ЧАЕС
Борис Баранов, начальник зміни Чорнобильської АЕС, став одним із трьох добровольців, які запобігли другому, можливо, ще потужнішому вибуху на атомній станції і таким чином врятували чималу частину людства.

Разом із двома підлеглими Баранов сам зголосився спуститися в затоплені водою камери пошкодженого реактора, щоб знайти на дні клапан зливу і спустити воду. Це дозволило не допустити зіткнення накопичуваної води з розплавленою масою реактора, що могло стати причиною нового вибуху. Незважаючи на отриману гігантську дозу радіації, після того як наслідки аварії вдалося частково ліквідувати, Баранов до виходу на пенсію працював на ЧАЕС.

Валерій Лобановський

(1939−2002)
Футбольний тренер
Сьогодні не можна уявити український футбол без легендарного тренера Валерія Лобановського. Він розробив власну систему тренувань і вивів свій клуб Динамо (Київ) на небувалі спортивні висоти. З ним команда завоювала серію престижних нагород і стала однією з найсильніших в Європі. ФІФА відзначила видатні заслуги українця, вручивши йому орден за внесок у розвиток футболу, УЄФА зробив Лобановського кавалером Діамантового ордену і включив у десятку найкращих тренерів в історії європейського футболу. Його методиками донині користується багато успішних тренерів світу.

Василь Стус

(1938−1985)
Поет, дисидент
Він був обличчям і голосом національного опору радянському режиму і пожертвував заради ідей свободи і незалежності не тільки письменницькою кар'єрою, а й життям. За прояви непокори і участь у протестах значну частину життя провів у тюрмах і засланнях, де продовжував займатися літературною працею. Після оголошення голодування в карцері помер.

Будучи обдарованим поетом із витонченим стилем, Стус встиг написати лише п’ять збірок віршів, жодну з них за його життя так і не було видано через цензуру. Також він став одним із найкращих перекладачів європейської класики на українську мову: його інтерпретації Артюра Рембо, Йоганна Вольфганга фон Гете і Райнера Марії Рільке вважають найвдалішими.

В’ячеслав Чорновіл

(1937−1999)
Політичний діяч, дисидент 
Яскрава особистість у безстрашному українському дисидентському русі, десятиліття боротьби якого привели до незалежності України, затвердивши її документально Декларацією про державний суверенітет і Актом проголошення незалежності. В’ячеслав Чорновіл, активіст національного протестного руху 1960−1980-х за свої політичні переконання багато років провів у засланнях і в’язницях.

Він став одним із творців Української Гельсінської спілки, а також партії Народний рух України, перших опозиційних КПРС організацій відкритого типу. Був народним депутатом перших скликань Верховної Ради. Загинув у ДТП, його смерть багато хто досі вважає політичним вбивством напередодні президентських виборів, в яких він мав намір брати участь.

Валентин Сильвестров

(Рік народження: 1937)
Композитор
Найвідоміший у світі сучасний український композитор із тих, хто пише серйозну музику, є новатором у мистецтві. Він створив окремий музичний напрям на стику авангарду і постмодернізму — метафоричну музику. І якщо в Україні за це його вважають мало не революціонером, то на Заході — романтиком.

«Його музика стелиться і в’яне, залишається лише спогад — тонкий аромат, легкий подих», — друкувала захоплені рецензії про твори Сильвестрова The New York Times. Його композиції звучать на міжнародних фестивалях і відзначені престижними професійними нагородами багатьох країн світу, а також вітчизняною Шевченківською премією. А Революція гідності надихнула музиканта на написання панегірика Майдан 2014 для хорового виконання.

Вадим Гетьман

(1935−1998)
Фінансист
Другий голова Нацбанку в історії незалежної України вважається головним ідеологом вітчизняної банківської системи, батьком гривні і вчителем майбутнього президента Віктора Ющенка. Під керівництвом Гетьмана було створено Українську міжбанківську валютну біржу і відпрацьовано її основні фінансові інструменти. Будучи народним депутатом, він сприяв ухваленню багатьох законів, які й дотепер регулюють банківську і фінансову сфери країни. Також фінансист причетний до написання головного закону країни — Конституції.

Гетьмана застрелив кілер у під'їзді свого будинку в Києві. Мотиви вбивства, як і його замовник, досі невідомі.

Кіра Муратова

(1934−2018)
Кінорежисерка
Народилася в Румунії, вчилася в Москві, жила і працювала в Одесі — ці три факти лише малою мірою відображають багату біографію найяскравішої в Україні кінорежисерки Кіри Муратової. Закінчивши ВДІК, вона стала штатною режисеркою Одеської кіностудії, де одразу зняла фільм Короткі зустрічі з Володимиром Висоцьким у головній ролі. Друга робота Муратової Довгі проводи була під цензурною забороною протягом 16 років, а потім, ледь вийшовши на екрани, здобула премію на кінофестивалі в Локарно. Рік тому цю ж стрічку BBC Culture включив до списку 100 кращих фільмів всіх часів, знятих жінками.

Пізніші кінороботи Муратової були не менш успішними, серед них Настроювач і Вічне повернення, також відзначені кількома значущими преміями, зокрема європейськими й американськими. У 2017-му Муратова отримала запрошення стати членом Американської кіноакадемії.

Любомир Гузар

(1933−2017)
Ексглава УГКЦ
Любомир Гузар зробив величезний внесок у розвиток Української греко-католицької церкви — під його керівництвом вона наростила популярність і вплив на духовне життя країни. Втім, його поважають не тільки греко-католики: в останні роки свого життя Гузар став справжнім моральним авторитетом нації, а його мудрі і точні тексти колонок та інтерв'ю перетворилися на обов’язкове читання не тільки для інтелектуалів, а й для середнього, насамперед креативного класу.

Фігура Гузара була завжди шанована і за межами України. Отримавши блискучу освіту в США і ступінь доктора богослов’я в Італії, Гузар був шанованою людиною у Ватикані і його навіть розглядали як одного з кандидатів на пост Папи Римського, який мав прийти на зміну Іоанну Павлу II.

Анатолій Солов’яненко

(1932−1999)
Оперний співак
Виходець із шахтарської сім'ї та викладач інженерної геометрії несподівано для всіх відкрив у собі співочі таланти. Минуло зовсім небагато часу, і він вже стажувався в міланському театрі Ла Скала, співав у нью-йоркській Метрополітен-опера, також із гастролями його чекали в далеких Австралії та Японії. Найкращі вокалісти світу на кшталт Лучано Паваротті та Пласідо Домінго не раз компліментарно відгукувалися про голос українського тенора, а критики вважали його виконання партії герцога в опері Ріголетто найкращим за всю історію класичного вокалу. Незважаючи на шалений успіх на світових майданчиках, Солов’яненко до кінця життя залишався вірним українській сцені і відмовився від еміграції, залишаючись солістом Київської опери. А ще співакові вдалося не вступити до лав комуністів і за свою кар'єру не виконати жодної партійної пісні, що для того часу за його становища було майже неможливо.

Мирослав Попович

(1930−2018)
Філософ, академік
Знаменитого філософа, мислителя і гуманіста в останні його роки часто називали моральним авторитетом нації. Він стояв біля витоків двох організацій із ціннісними орієнтирами і бездоганною репутацією — Народного руху України й ініціативної групи Першого грудня. Обидві зробили великий внесок у становлення демократії в незалежній країні.

Також Попович зробив запаморочливу кар'єру від юного директора школи в маленькому селі Тернопільської області до професора Києво-Могилянської академії й академіка Національної академії наук. Його численні наукові праці були відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. Серед безлічі його вітчизняних і закордонних нагород — французький орден Почесного легіону.

Ліна Костенко

(Рік народження: 1930)
Поетеса
Сучасницю, яка за життя увійшла в категорію класиків української літератури, поважають за твердість переконань і гостре слово. У розплату за участь у дисидентському русі її творчість тривалий час піддавали цензуруванню в радянській Україні. Що нітрохи не вплинуло на її творчу продуктивність, і навіть навпаки — зробило фігуру Костенко культовою. Під час Революції гідності патріотичні рядки Костенко стали натхненням для учасників протестів, і вони несли їх на транспарантах.

Сьогодні її поема Маруся Чурай є частиною шкільної програми, а випущений у 2010-му роман у прозі Записки українського самашедшого став найпродаванішою книгою наступного року і зібрав аншлаги на літературних читаннях.

Цьогоріч українка поетеса отримала найвищу нагороду Франції — орден Почесного легіону.

Богдан Гаврилишин

(1926−2016)
Економіст
Знаменитий економіст зі світовим ім'ям Богдан Гаврилишин втік з України під час Другої світової і зрештою влаштувався в Канаді. Там перебував у Пласті, а потім здійснив приголомшливий кар'єрний стрибок від лісоруба до доктора наук у Женевському університеті. Саме в Женеві він багато років очолював престижний Міжнародний інститут менеджменту, і його стараннями філія цього вишу запрацювала в Києві. Серед головних досягнень Гаврилишина — створення Світового економічного форуму в Давосі, який став головною платформою для спілкування великого бізнесу і світових лідерів.

Українець написав чимало робіт з економіки і менеджменту, за якими сьогодні навчаються студенти багатьох країн. У різний час він був радником українських президентів, міністрів і спікерів парламенту. Гаврилишин заснував фонд, який готує нову формацію українських лідерів з європейськими цінностями.

Віктор Глушков

(1923−1982)
Математик, кібернетик
Перший український айтішник Віктор Глушков стояв біля витоків впровадження комп’ютерної техніки у виробництво. Ще в 1960-х він створив, а пізніше налагодив масовий випуск першої в СРСР електронної обчислювальної машини, яка за характеристиками і можливостями не поступалася іноземним. Його розробки забезпечували роботу найбільших заводів країни — львівського Електрона і київського Арсеналу.

Успіхи Глушкова були відомі на Заході, де його називали «богом радянської кібернетики». Він об'їхав весь світ і навіть отримав запрошення продовжити займатися своїми розробками в США, але відмовився.

Микола Амосов

(1913−2002)
Вчений-медик
Кардіохірург зі світовим ім'ям перевернув з ніг на голову уявлення світового наукового середовища про лікування серцево-судинних захворювань. Уперше в історії вітчизняної медицини він встановив мітральний серцевий клапан, провів операції при вадах серця і першим у світі розробив і застосував антитромботичні протези серцевих клапанів. Його методологія широко використовується у світовій практиці і врятувала сотні тисяч життів. Також Микола Амосов написав кілька популярних книг.

Марія Примаченко

(1909−1997)
Художниця
Вона стала світовою знаменитістю, бо писала неймовірні за красою картини, не маючи ані найменшого уявлення про класичну мистецьку освіту. Народна художниця Марія Примаченко все життя прожила в своєму селі, в той час як її картини об'їздили пів світу, ними захоплювалися великі художники Марк Шагал і Пабло Пікассо. Сьогодні інтерес до наївного мистецтва Примаченко, як і раніше, великий: за мотивами її фантастичних звірів створюють скульптури, фрагменти картин друкують на предметах декору та канцелярії. Протягом життя художниця написала приблизно 1 тис. робіт, і на них донині полюють колекціонери.

Степан Бандера

(1909−1959)
Політичний діяч
Він увійшов в історію як лідер руху за незалежність України ХХ століття. Степан Бандера відрізнявся не тільки мужністю і відданістю ідеям, а й радикалізмом: у помсту за Голодомор він організував вбивство секретаря консульства СРСР у Львові, а за гоніння українських селян — міністра внутрішніх справ Польщі.

У спробах відстояти український суверенітет під час Другої світової війни Бандера вважав ворогами тих, хто були з різних боків барикад — як німецьких окупантів, так і радянську владу. Німці на три роки відправили його в табори за проголошення Української держави в окупованому Львові, також його всіма силами намагалися схопити і знищити радянські спецслужби. Це їм вдалося вже в Мюнхені після війни.

Роман Шухевич

(1907−1950)
Військовий іполітичний діяч
Роман Шухевич разом із Степаном Бандерою став потужним локомотивом у боротьбі за незалежність України. Він юнаком вступив в Організацію українських націоналістів (ОУН), а в 1943 році її очолив, чинячи жорсткий опір як німецьким окупантам, так і радянській владі.

На чолі ОУН Шухевич виступав за консолідацію всіх націоналістичних рухів України, його зусиллями було прийнято програму ОУН, яка по суті була програмою національно-визвольного руху.

Для фінансової підтримки своєї діяльності, а також щоб підтримати сім'ю, ще в 1930-х Шухевич організував першу в Західній Україні рекламну компанію і назвав її Фама. Фірма стала цілком успішною і перетворилася на легальне прикриття діяльності ОУН.

Шухевич загинув у 1950 році недалеко від Львова в бою із загоном радянських спецслужб.

Сергій Корольов

(1907−1966)
Конструктор, основоположник космонавтики
Сергій Корольов — це Ілон Маск ХХ століття: він, конструктор ракет, дав можливість людству не в теорії, а на практиці дослідити космос. Під чуйним керівництвом цього колишнього в’язня сталінських таборів (Корольов відбував термін із 1938-го до 1944-го) на орбіту полетів штучний супутник Землі № 1. Водночас у СРСР з’явилася перша міжконтинентальна балістична ракета.

Саме конструктор, який народився в Житомирі і його ракета відправили в космос і першу людину. А потім під керівництвом Корольова відбувся політ на навколоземну орбіту, під час якого представник homo sapiens вперше в історії залишив корабель і вийшов у відкритий космос.

Олена Теліга

(1906−1942)
Поетеса
Спадкоємиця української сім'ї, що жила в Підмосков'ї, але пізніше перебралася до Києва, Олена Теліга більшість життя провела в еміграції. Там вона вела активну просвітницьку діяльність у колах української інтелігенції Польщі та Чехословаччини. Поетеса уславилася першою красунею, вирізнялася веселою вдачею й ефектними нарядами. Одразу після початку німецько-радянської війни Теліга у складі похідних груп ОУН нелегально перейшла кордон і опинилася спочатку у Львові, а потім і в Києві. Там вона зайнялася літературною діяльністю, керувала Спілкою українських письменників, а також увійшла до складу Української Національної Ради.

Наприкінці зими 1942 року німці почали арештовувати націоналістів. Серед затриманих опинилися і Теліга з чоловіком. Ймовірно, тоді ж поетесу та її чоловіка розстріляли в сумнозвісному Бабиному Яру — точна їхня доля невідома.

Олег Антонов

(1906−1984)
Авіаконструктор 
Олег Антонов став для радянської транспортної авіації конструктором № 1 — під його керівництвом у Союзі виникла ціла лінійка літаків, які несли на фюзеляжі літери «Ан». Особливе місце серед них мали три гіганти — Ан-22 Антей, Ан-124 Руслан і Мрія — Ан-225, що з’явилася вже після його смерті, найбільший і найпотужніший транспортний літак у світі. Останній у лютому 2022 року знищила російська армія під час боїв за Гостомельський аеропорт.

А ще Антонов захоплювався планеризмом, який він фактично приніс у льотну культуру СРСР: конструктор створив 30 типів планерів. Антонов хоч і народився в Росії, але жив і працював у Києві. І був, наприклад, одним із підписантів відкритого листа до ЦК КПРС, що з’явився в 1965 році із протестом проти репресій, спрямованих на українську творчу інтелігенцію, і дискримінації національної літератури.

Серж Лифар

(1905−1986)
Танцюрист балету, хореограф
Серж Лифар довів світові, що українці — це не тільки нація, яка добре співає, але й чудово танцює. Киянин уславився в Парижі одним із найвидатніших танцюристів ХХ століття і був охрещений критиками «богом танцю» і «добрим генієм балету». За 26 років кар'єри Лифар встиг чимало: заснував Академію танцю при Гранд-опера, очолював Інститут хореографії й Університет танцю в Парижі, виховав 11 зірок балету зі світовим ім'ям. Його спектаклі мріяли оформляти імениті художники як-от Пабло Пікассо і Марк Шагал, а Сальвадору Далі Лифар навіть відмовив у співпраці з огляду на надмірну екстравагантність його манери.

До кінця життя Лифар, який емігрував на Захід ще на початку 1920-х, залишався переконаним патріотом і кілька разів відмовлявся від французького громадянства, пояснюючи це тим, що завжди буде українцем і ніякий блиск Парижа не закриє йому смуток за величним Дніпром.

Олена Казимирчак-Полонська

(1902−1992)
Астрономка, релігійна діячка
Перша в історії «приборкувачка комет» українського походження присвятила вивченню еволюції їхніх орбіт всю свою наукову кар'єру. Завдяки багаторічній роботі Олені Казимирчак-Полонській вдалося не тільки визначити траєкторії і періодичність руху цих небесних тіл, але і зрозуміти принципи, на підставі яких вони подорожують у космосі, а також зробити прогнози їхніх переміщень аж до 2060 року. А ось еволюція життєвого шляху вченої мала несподіваний фінал — у 1987 році вона, втративши зір, постриглася в черниці.

Юрій Кондратюк

(1897−1942)
Вчений-винахідник, основоположник космонавтики 
Юрій Кондратюк зумів максимально приземлити вираз «до Місяця й назад» — він першим в історії космонавтики розрахував оптимальну траєкторію польоту до природного супутника Землі. Цією «трасою Кондратюка» згодом скористалися американські першопрохідці місії Аполлон і навіть назвали на честь українського вченого один із місячних кратерів. Також космічна галузь зобов’язана Кондратюку принципом вертикального запуску ракет, регулюванням швидкісних режимів під час виходу в верхні шари атмосфери і використанням сонячної енергії під час польотів. До речі, справжнє ім'я вченого — Олександр Шаргей: він змінив його після Жовтневого більшовицького перевороту, оскільки свого часу був офіцером Білої армії і побоювався репресій.

Вільгельм Франц Габсбург-Лотаринзький
(Василь Вишиваний)

(1895−1948 або 1954)
Політичний івійськовий діяч
Рід австрійського аристократа Вільгельма Франца Габсбурга-Лотаринзького не тільки правив Австро-Угорщиною, але ще і по прямій успадковував Рюриковичів. Тобто Вільгельм вів свій родовід від перших князів Київської Русі. Член імператорської сім'ї, який отримав блискучу освіту, який у дитинстві спілкувався італійською, ерцгерцог сам обрав для себе національну ідентичність і лобіював інтереси українців в австро-угорському парламенті, куди його обрали за правом крові в 21 рік. Після Першої світової війни Вільгельм став командиром легіону Українських січових стрільців. Там і з’явилося нове ім'я Василь, доповнене завдяки пристрасті його носія до традиційної української сорочки, прізвиськом Вишиваний.

За проукраїнську позицію Вишиваного чекав драматичний фінал: після Другої світової його фактично викрали з Відня радянські спецслужби і замучили до смерті в Лук’янівській в’язниці.

Олександр Довженко

(1894−1956)
Кінорежисер, письменник
Олександр Довженко — людина № 1 у вітчизняному кінематографі, який сформував його фактично з нуля. Володіючи крутою вдачею і революційними поглядами, він пройшов складний і суперечливий шлях: у молодості воював проти більшовиків, а пізніше став одним з адептів радянського мистецтва і був вхожий до вождя народів Йосипа Сталіна.

Довженко створив своєрідну естетику українського кіно і знімав різні фільми — і такі, які радянські критики сприймали в штики, й інші, що з’явилися на замовлення партійних вождів. А найзнаменитішим його творінням стала стрічка Земля, яку в СРСР зняли з показу буквально через кілька днів після прем'єри.

Віра Холодна

(1893−1919)
Актриса
Українська зірка німого кіно Віра Холодна сяяла недовго, але яскраво. Вона померла в 25 років в Одесі, ставши жертвою епідемії іспанського грипу. Але встигла перетворитися для глядачів всієї Російської імперії на «королеву екрана».

Зніматися Холодна почала в 1914-му і за наступні чотири роки зіграла більш ніж у п’ятдесяти картинах. Актриса була ідеальним втіленням модного на той час образу — тендітна драматична героїня, здатна на сильні почуття. Завдяки своєму типажу і грі кінодіві вдалося попрацювати з топовими представниками німого кіно: режисерами Євгеном Бауером і Петром Чардиніним, а також акторами Вітольдом Полонським і Володимиром Максимовим.

Євген Коновалець

(1891−1938)
Політичний і військовий діяч, перший голова ОУН
Ще в студентські роки Євген Коновалець, уродженець Галичини, яка тоді належала Австро-Угорськійї імперії, захопився націоналістичними ідеями. Їх він пропагував навіть у російському полоні, в який він потрапив під час Першої світової війни. Восени 1917 року Коновалець став одним із творців і командиром найбоєздатнішого військового формування УНР — Куреня січових стрільців. Пізніше, будучи вже у вигнанні у Відні, він створив і очолив Організацію українських націоналістів (ОУН). Незабаром та перетворилася в цілу мережу структур — інфоцентри організації були створені у Великій Британії, Італії, Іспанії, Франції. А в Америці стараннями Коновальця з’явилися Громади січових стрільців.

Спецслужби СРСР організували кілька замахів на голову ОУН. У травні 1938 року чергова спроба завершилася загибеллю Коновальця — його вбив відомий агент радянської розвідки Павло Судоплатов, вручивши вибухівку, замасковану під коробку цукерок.

Микола Зеров

(1890−1937)
Поет, публіцист
Лідер українських неокласиків за визнанням літературних експертів є одним із найбільш недооцінених майстрів слова. У своїх творах Микола Зеров тяжів до класичних і вишуканих форм, писав сонети і займався перекладами античної поезії Вергілія і Овідія, що відрізнялися винятковою філігранністю. Він був яскравою особистістю, інтелектуалом і як магніт притягував творчу молодь.

У 1930-х ним зацікавилися радянські спецслужби, але заарештували не одразу, тільки в 1935-му. Тоді він отримав 10 років в’язниці. У 1937 році справу переглянули і його засудили до розстрілу. Навіть в ув’язненні в Карелії він займався перекладами Вергілія.

Ігор Сікорський

(1889−1972)
Авіаконструктор, підприємець
Один із батьків світової авіації Ігор Сікорський сконструював легендарні повітряні судна Гранд і Ілля Муромець, які стали піонерами у важкому авіабудуванні, а винайдені ним пізніше революційні літаки-амфібії були прийняті на озброєння в США. У 1919 році він переїхав в Америку, де заснував компанію Sikorsky Aircraft, яка стала потім провідним виробником вертолітної техніки в світі.

Сікорського вважають творцем 18 новаторських вертольотів і 17 літаків, зокрема тих, які здійснили перші в історії трансконтинентальні пасажирські перельоти над Атлантичним і Тихим океанами.

Олександр Архипенко

(1887−1964)
Скульптор
Великий скульптор став одним з основоположників кубізму і першим українським художником, який презентував свої твори на знаменитій Венеційскій бієнале. Пізніше його роботи об'їхали всю Західну Європу, а провідні художні виші Німеччини, Франції та США чекали Олександра Архипенка з лекціями про придумані ним новаторські принципи моделювання простору.

У 1923 році скульптор перебрався до США, хоча пізніше кілька разів приїжджав у радянську Україну з виставками. Його особистість вважали культовою в художньому андеграунді радянських часів.

Лесь Курбас

(1887−1937)
Театральний режисер, актор
Завдяки власному таланту і новаторським технікам Лесь Курбас підняв вітчизняний театр на якісно новий рівень: на українські підмостки вийшов політичний і філософський театр, залишивши позаду комічні і музично-драматичні постановки. Театр Курбаса Березіль із трупою в пів тисячі осіб гастролював усією країною, викликаючи захоплення у публіки. У театрі режисер створив творчу лабораторію, де відточувалася майстерність акторів за допомогою інтелектуального осмислення ролей.

Після однієї з вистав режисера викликали до ЦК КПУ, після жорсткої розмови було звільнення, потім арешт. Щоб залишитися живим, Курбас визнав звинувачення в націоналізмі, його заслали на Соловки. За повторним вироком 1937-го розстріляний в урочищі Сандармох.

Георгій Нарбут

(1886−1920)
Художник
Цей великий графік став автором перших українських банкнот, які увійшли в ужиток за гетьмана Скоропадського, розробив проєкт герба-тризуба в сучасній його інтерпретації, а також урядову печатку із козаком. По натхнення й ідеї для створення грошової графіки Нарбут спеціально їздив у гетьманські столиці, де займався вивченням бойових козацьких реліквій.

Серед головних праць художника біографи називають Українську абетку, видану в 1917-му. Для неї Нарбут створив не тільки малюнки, а й придумав нові шрифти, які й досі використовують у роботі графіки. Він був одним із засновників і ректором Української академії мистецтв у Києві.

Михайло Бойчук

(1882−1937)
Художник
Засновника української школи монументального мистецтва Михайла Бойчука інший великий монументаліст мексиканець Дієго Рівера називав своїм учителем. Завдяки видатним талантам за стипендією для обдарованої молоді Бойчук поїхав вчитися до Європи, де вивчав мистецтво і техніки живопису, зокрема у Відні і в Парижі.

Повернувшись на батьківщину, він створював монументальні твори для молодої більшовицької держави, його роботи називали шедеврами, під його началом працювало об'єднання українських художників — бойчукістів.

Яскрава творча група з талановитим лідером незабаром стала викликати роздратування у влади, а потім Бойчука заарештували. Художника розстріляли в липні 1937 року, майже всі його роботи було знищено.

Олександр Богомолець

(1881−1946)
Вчений-патофізіолог 
Його праці назавжди змінили уявлення світової медицини про ендокринологію, порушення обміну речовин, алергії і навіть рак. Але головне з фундаментальних відкриттів Олександра Богомольця — вчення про сполучну тканину і винахід стимулювальної її функції сироватки, яку застосовують в медицині і донині. Також він заснував перші медичні науково-дослідні установи пострадянського простору — Інститут клінічної фізіології та Інститут експериментальної біології і патології.

Володимир Винниченко

(1880−1951)
Політичний діяч, письменник
Це головна особистість української революції 1917−1921 років, один із лідерів першого вітчизняного парламенту — Центральної Ради, а потім голова уряду Української Народної Республіки. Саме він став автором більшості законодавчих актів незалежної держави. Будучи переконаним гуманістом, Володимир Винниченко наполягав на роззброєннї Української армії та введення замість неї інституту міліції, йому були близькі соціалістичні ідеї, що стало причиною його конфлікту з впливовим і популярним Симоном Петлюрою і відходу від влади.

Також Винниченко знаменитий як письменник, його п'єса Чорна пантера і білий ведмідь досі йдуть в українських театрах, а першим її постановником став великий вітчизняний режисер Лесь Курбас.

Симон Петлюра

(1879−1926)
Політичний діяч
Класичний революціонер залишився в історії як безстрашний головний отаман військ незалежної Української Народної Республіки (УНР), з травня 1919-го до листопада 1920-го — голова Директорії УНР, а також політик, чиї ідеї та рішення досі викликають повагу, а в деяких випадках суперечки. До речі, при народженні Петлюра отримав ім'я Семен, а потім змінив його, надихнувшись діяльністю венесуельського колеги Симона Болівара. У житті Петлюри були злети і помилки, перемоги і поразки, але головною ідеєю його життя завжди залишалася незалежність України.

Після того як батьківщина дісталася більшовикам, він поїхав до Франції, де займався емігрантськими виданнями і за великим рахунком загрози для радянської влади не становив. Проте в 1926 році на паризькій вулиці його застрелив агент радянських спецслужб.

Казимир Малевич

(1879−1935)
Художник
Уродженець Києва Казимир Малевич відомий насамперед створенням цілого напряму в образотворчому мистецтві — супрематизму. З-під пензля художника, який використовував у своїх роботах лише плоскі геометричні фігури, вийшов еталонний зразок абстрактного мистецтва — Чорний квадрат.

Сьогодні роботи цього вихідця з україно-польської родини прикрашають музеї Нью-Йорка і Берліна і залишаються предметом жадань найбагатших колекціонерів живопису. Так, полотно Малевича Супрематична композиція продали в 2018-му за фантастичні $85 млн.

Павло Скоропадський

(1873−1945)
Політичний діяч
Дворянин, нащадок відомого козацького роду, який зробив блискучу військову кар'єру в Російській імперії, Павло Скоропадський міг би стати батьком-засновником Української незалежної держави. Але він вів дуже складну політичну гру, укладаючи коаліції з різними силами, що діяли в кінці Першої світової війни на території України. У підсумку за підтримки німецьких окупаційних військ він узурпував владу, проголосивши себе гетьманом України.

Правління гетьмана тривало не більше семи місяців. Але за цей час Скоропадський встиг зробити серйозний внесок у розвиток вітчизняної науки і культури: відкрив Академію наук, Національний історичний музей і бібліотеку, заснував українські університети в Києві та Кам’янці-Подільському, заснував 150 шкіл, які забезпечив кількома мільйонами українських підручників.

Під натиском військ Директорії режим Скоропадського упав, а сам він втік із Києва. Зрештою гетьман опинився у Німеччині, де й загинув наприкінці Другої світової.

Соломія Крушельницька

(1872−1952)
Оперна співачка 
Соломія Крушельницька, випускниця Львівської консерваторії, завдяки своїм винятковим вокальним даним і драматичному образу стала однією з найбільших дів світової оперної сцени. Вона виконувала головні партії в найзнаменитіших постановках того часу: в Аїді Джузеппе Верді, в Кармен Жоржа Бізе, в Євгенії Онєгіні і Піковій дамі Петра Чайковського. Партнерами Крушельницької на сцені були тодішні суперзірки — Енріко Карузо, Тітта Руффо і Федір Шаляпін. Оди обожнювання українці співав не тільки європейський слухач, а й композитори як-от Джакомо Пуччіні, який довірив їй головну партію в постановці Мадам Батерфляй. Завдяки Крушельницькій раніше провальна опера стала справжнім хітом свого часу, а Пуччіні назвав свою приму «найпрекраснішою і найчарівнішою Батерфляй».

Іван Піддубний

(1871−1949)
Борець, атлет
На світовій борцівській арені ім'я нащадка козаків Івана Піддубного протягом 40 років асоціювалося з непереможністю, витривалістю і феноменальною технікою. Полтавський богатир за свою кар'єру не програв жодного із сотень поєдинків і шість разів ставав чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Виступаючи у важкій вазі, 118-кілограмовий Піддубний був адептом чесних змагань, став улюбленцем публіки і символом справжньої боротьби. Свою кар'єру він завершив у 70-річному віці і залишок життя провів у злиднях, продавши численні нагороди заради прожитку.

Леся Українка

(1871−1913)
Поетеса
Одна з найвідоміших жінок в історії України, Леся Українка (справжнє ім'я Лариса Косач) страждала на важку форму кісткового туберкульозу, але попри це вела активну письменницьку діяльність і стала уособленням боротьби. Вона написала понад сотню віршів, використовуючи нові форми і літературні прийоми. Вистави за драматичними поемами Українки Камінний господар, Одержима і Кассандра і донині є в репертуарах вітчизняних театрів, а драма-феєрія Лісова пісня стала знаковим елементом всієї національної культури.

Поетеса була ще й однією з найкращих перекладачів в українській літературі: вона адаптувала для вітчизняного читача твори Генріха Гейне, Адама Міцкевича, Віктора Гюґо, Гомера й інших світових класиків.

Агатангел Кримський

(1871−1942)
Історик,письменник
Один із головних вітчизняних сходознавців Агатангел Кримський був нащадком кримських татар, які навернулися на православ’я. Історик вивчав іслам, арабську філологію і літературу, перську та турецьку мови, завдяки стипендії провів два роки в Сирії та Лівані. Він створив бібліотеку підручників з історії Близького Сходу і вивчення Корану і мусульманства. Як і належало тодішній молодій інтелігенції, Кримський був активістом українського національного руху, листувався із Борисом Грінченком, Іваном Франком і Лесею Українкою. В останню історик все життя був закоханий. Влітку 1941 року НКВС заарештував Кримського за звинуваченням в антирадянській націоналістичній діяльності і відправив відбувати термін у Казахстан. На початку 1942-го він помер у лазареті Кустанайської загальної в’язниці.

Євген Патон

(1870−1953)
Вчений
Патони — найвідоміша династія інженерів і вчених України. Її засновник Євген Патон розробив прогресивні методи проєктування мостів і використовував їх на практиці. У Києві досі справно виконують свої функції дві його роботи — Парковий міст і міст через Дніпро, який називався іменем самого Патона. Він же доклав руку до розвитку зварювальних технологій, з якими пізніше пов’язав свою кар'єру його син Борис, який зробив чимало фундаментальних відкриттів у цій сфері, найактуальніше з яких — зварювання живих тканин. Крім того, Борис Патон майже 60 років аж до своєї смерті на 101-му році життя очолював Національну академію наук України.

Михайло Грушевський

(1866−1934)
Історик, політик
МихайлоГрушевський — приклад твердження, що талановита людина може бути успішноюодразу на кількох теренах. Насамперед він засновник української науковоїісторіографії, став автором першого фундаментального дослідження ІсторіяУкраїни-Руси. Загалом написав понад 2.000 наукових робіт. Хоча для історіїнабагато значущіше те, що на початку ХХ століття Грушевський очолювавЦентральну Раду УНР, працював над проєктом Конституції незалежної України іпідписав Універсал про незалежність.            

Утім, історія УНР була короткою, ісам Грушевський емігрував до Чехословаччини. А потім проявився ще один йоготалант — вміння домовлятися з радянською владою. Так у 1924 році Грушевськийповернувся до Києва, став професором університету і членом Академії наук. Алетут таланти Грушевського дали збій: у 1931 році історика заарештували як лідеравигаданого чекістами націоналістичного центру. Потім відпустили, але трималипід наглядом і вимагали заяв на користь радянської влади. Він відмовлявся. Ачерез рік помер — у кисловодському санаторії. Помер від зараження крові післяоперації, яку провів головний лікар місцевої лікарні.

Андрей Шептицький

(1865−1944)
Предстоятель УГКЦ
Андрей Шептицький, представник знаного українського роду, в 23 роки прийняв постриг, а вже у 35 став Галицьким митрополитом. Як людина високоосвічена, він провів масштабну реформу церкви, зробивши УГКЦ культурним і соціальним оплотом західноукраїнського суспільства. Під його керівництвом у літургіях стали використовувати українську мову, з’явилася Львівська богословська академія та одна з п’яти сучасних українських лавр, статус якої Шептицький присвоїв Унівському монастирю.

Підтримував Шептицький не тільки релігійну, але й культурну сферу Західної України: за нього у Львові з’явилися Національний музей із величезною колекцією ікон, бібліотека і було засновано стипендію для молодих художників. Із приходом до Галичини радянської влади Шептицький протестував проти її безчинств у регіоні. А після нападу німців на СРСР за його вказівкою в греко-католицьких монастирях і резиденції митрополита переховувалися сотні євреїв.

Михайло Коцюбинський

(1864−1913)
Письменник
Літературні критики називали Михайла Коцюбинського майстром психологічної прози, яку він адаптував під українські реалії відповідно до актуальних європейських тенденцій. Його твори стали рідкісними зразками нетривіальних смислів і сюжетів у літературі того часу: в повісті Fata Morgana письменник роздумував над еволюцією, яка відбувалася у свідомості жителів села, а в імпресіоністичній новелі Intermezzo розмірковував про етичні й соціальні обов’язки людини мистецтва.

Сучасники згадували, що Коцюбинський був видатним інтелектуалом, володів дев’ятьма мовами і мав дружні стосунки з відомими людьми своєї епохи — Миколою Лисенком, Михайлом Грушевським і Максимом Горьким.

Один із основних творів Коцюбинського — Тіні забутих предків за радянських часів перетворився на знаковий для українського мистецтва однойменний фільм, який зняв режисер Сергій Параджанов.

Владислав Городецький

(1863−1930)
Архітектор
Поляк за походженням Владислав Городецький провів в українській столиці найплідніші 30 років своєї творчої кар'єри і навіть встиг попрацювати на посаді міського архітектора. Саме він став автором знакових будівель Києва — Будинку з химерами на Банковій, костелу Святого Миколая і будівлі Національного банку. За ці роботи Городецького прозвали «київським Гауді». Він мав не тільки фантазію творця, але й талант підприємця: Городецький володів цементним заводом Фор і свої архітектурні рішення втілював у життя переважно за допомогою монолітних бетонних конструкцій.

Володимир Вернадський

(1863−1945)
Вчений-природознавець
З легкої руки Володимира Вернадського в Україні з’явилася очолювана ним же Академія наук і Біохімічна лабораторія (зараз — Інститут геохімії та аналітичної хімії). Також він заснував у Києві наукову бібліотеку, яка сьогодні носить його ім'я. Її творець був радше філософом від науки: крім цілком конкретних інтересів у сфері мінералогії та геохімії, Вернадський розробив теорію про біосферу — планетарну екосистему, населену живими організмами.

Шолом-Алейхем

(1859−1916)
Письменник
Соломон Рабинович, уродженець Переяслава, міста в Київській області, став центральною фігурою світового єврейського просвітницького руху. Завдяки своїй творчості людина, яка взяла псевдонім вітання «мир вам» (на ідиші — Шолом-Алейхем), став піонером сучасної художньої літератури на ідиші. Симбіоз життєвих драм маленьких людей та іскрометного гумору зробив Шолом-Алейхема популярним у всьому світі. За життя він багато подорожував Європою і виступав перед шанувальниками в Женеві, Лондоні, Берліні та Варшаві. Нині 10 його головних романів, 20 п'єс і сотні розповідей перекладено багатьма мовами.

А спектакль Тев'є-Тевель, створений за мотивами оповідань Шолом-Алейхема, довгі роки був найпопулярнішою складовою репертуару Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Головну роль у ньому грав художній керівник театру актор Богдан Ступка.

Іван Франко

(1856−1916)
Письменник, публіцист
Іван Франко — перший український письменник, якому вдалося ще за життя заробляти своїм ремеслом на шматок хліба. Його літературна спадщина, яка накопичилася за 40 років праці, вражає: це кілька тисяч робіт українською, польською, німецькою, болгарською, чеською та російською мовами. 100 томів творів Франка містять вірші, прозу, сценарії, перші переклади Данте і Шекспіра, рецензії та наукові роботи в галузі літератури й етнографії.

Письменницький внесок українця був настільки глобальний, що в 1916-му він став першим і поки єдиним із відомих українських поетів, кого номінували на Нобелівську премію з літератури. Чи отримав би він її? Відповіді на це запитання немає і вже не буде: у травні того ж року Франко помер.

Марія Заньковецька

(1854−1934)
Актриса
Королева театральних підмостків Марія Заньковецька (справжнє прізвище Адасовська) стала першою українкою, удостоєною звання народної артистки УРСР. Її запрошували виступати в найзнаменитіші національні трупи того часу — актриса попрацювала під керівництвом Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського й Івана Карпенка-Карого.

Її талант дозволяв блискуче виконувати як драматичні ролі — на кшталт Христі із соціально-психологічної п'єси Івана Карпенка-Карого Наймичка, так і перевтілюватися у головну героїню комедії Михайла Старицького За двома зайцями Проню Прокопівну.

Богдан і Варвара Ханенки

(1849−1917 і 1852−1922)
Підприємці, меценати, колекціонери
Спадковий дворянин Богдан Ханенко взяв за дружину дочку цукрових королів і арт-меценатів Варвару Терещенко, і цьому дуету судилося стати знаменитим. Подружжя протягом усього життя збирало роботи відомих діячів мистецтва з усього світу і за власні кошти проводили розкопки на Київщині. Пізніше всі знахідки і придбання Ханенків оформилися у колекцію з понад тисячі експонатів. Після смерті голови сімейства її передали Києву, і вона стала основою для найбільшого з українських музеїв — Національного художнього. Сьогодні його експозиція має до 25 тис. предметів мистецтва, зокрема роботи Рубенса, Веласкеса, Белліні і Врубеля.

Ілля Мечников

(1845−1916)
Біолог
Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини, Ілля Мечников отримав визнання у наукових колах за свої роботи з дослідження імунітету: він першим розповів світу про явище фагоцитозу — поглинання клітинами організму сторонніх об'єктів і твердих частинок. Окремо вчений цікавився процесами народження і старіння — його вважають одним із головних ідеологів еволюційної ембріології та геронтології. Водночас на батьківщині, маючи блискучу наукову кар'єру, Мечников нерідко стикався з осудом колег, які дорікали йому у відсутності вищої медичної освіти. У підсумку Мечников на особисте запрошення Луї Пастера перебрався у Париж, де протягом 28 років завідував лабораторією в Пастерівському інституті.

Іван Пулюй

(1845−1918)
Фізик
Віртуозний експериментатор і проникливий теоретик — так називали Івана Пулюя сучасники. У наукових колах досі точаться суперечки про те, хто ж першим винайшов рентгенівський апарат — німець Вільям Рентген, який запатентував його, або все-таки український фізик, розробник концепції подібного приладу, який присвятив їй 50 наукових робіт. Незважаючи на те що Пулюй жив і працював у Німеччині й Австрії, він зі шкільної лави був налаштований вкрай патріотично: належав до таємної учнівської організації Громада і пізніше, у Відні, заснував вже легальну проукраїнську структуру, названу Січ. Намагаючись підтримати ідентичність свого народу і популяризувати його мову, вчений, ще будучи студентом-першокурсником, уперше переклав на українську мову підручник геометрії. А пізніше разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким зробив те ж саме з Біблією.

Микола Лисенко

(1842−1912)
Композитор
Для вітчизняної класичної музики Микола Лисенко — постать сакральна: саме він став її батьком-засновником. Композитор ретельно збирав український фольклор і робив аранжування народної музики для хору й оркестру. Вся ця робота згодом знайшла своє відображення у його операх Наталка-Полтавка і Тарас Бульба. Крім того, завдяки етнографічній складовій діяльності Лисенка дотепер збереглися унікальні уламки народної музичної спадщини — повні записи весільних обрядів української глибинки і думи кобзарів. До останніх композитор ставився з особливим пієтетом і поклав на музику значну частину творів Тараса Шевченка.

Михайло Драгоманов

(1841−1895)
Історик,громадський діяч
Яскравий представник української інтелігенції 1870-х, Михайло Драгоманов просував ідею автономії українців. Він першим обґрунтував із наукового погляду етичну і психологічну відособленість співвітчизників. Важливим внеском Драгоманова на цьому терені стало створення Старої громади — організації, яка об'єднала київських інтелектуалів і зайнялася просвітницькою діяльністю.

Сам же її творець став ідеологом ліберального і демократичного руху в Україні. І ще один факт: Драгоманов є братом Олени Пчілки і відповідно дядьком знаменитої української поетеси Лесі Українки.

Марко Вовчок

(1833−1907)
Письменниця
Уроджена Марія Вілінська, яка писала під псевдонімом Марко Вовчок, усе життя була оточена інтелектуальним суспільством і була особисто знайома з Тарасом Шевченком, Іваном Тургенєвим, Миколою Костомаровим, Олександром Герценом і деякими іншими класиками. Біографи приписують їй романи з деякими з них.

Марко Вовчок мала славу модного автора: вона не тільки відмінно володіла кількома іноземними мовами, а й була єдиною українською жінкою-письменницею свого часу. Сьогодні її назвали б феміністкою, адже саме вона ввела в українську, а також російську літературу образ нової жінки, незалежної і сильної. А її повість Маруся була не тільки перекладена багатьма мовами, але й отримала нагороду Французької академії. Також прийнято вважати, що проза письменниці вплинула на розвиток жанру белетристики в Європі.

Нікола Терещенко

(1819−1903)
Підприємець,меценат
Родина Терещенків, розбагатіла на цукровому виробництві, ввела в бізнес-середовище моду на філантропію. Будучи однією з найзаможніших династій того часу, нащадки козацького роду Терещенків жертвували до 70% свого доходу на меценатство і благодійність. Нікола Терещенко, який першим у родині став системно займатися філантропією, заснував Київський і Глухівський музеї, сімейна колекція живопису цукрозаводників лягла в основу київських Музею українського мистецтва і Музею західного і східного мистецтва. Також підприємці тривалий час утримували перший художній виш у Києві — школу живопису Миколи Мурашка.

Микола Костомаров

(1817−1885)
Історик, етнограф
Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства і творець першого українського громадсько-політичного журналу Основа відомий ліберальними слов’янофільськими поглядами. За життя він видав понад 300 історичних, публіцистичних і художніх творів, які так чи інакше стосувалися подій в Україні, що стало значним внеском у розвиток української історіографії.

Крім того, етнографічні роботи Костомарова були вельми популярні серед читачів його часу.

Тарас Шевченко

(1814−1861)
Поет, прозаїк, художник
Один із найзнаменитіших українців у історії, якого сьогодні часто називають національним генієм. Попри те, що більшість свого життя Тарас Шевченко провів у Росії і частину творів написав російською мовою, центральне місце у творчості поета займає тема соціальної нерівності в Україні, знедоленість народу й обмеження владою його свобод.

Сьогодні Шевченко — один із найвидаваніших авторів у світі. Його збірку Кобзар перекладено на сотню мов, а понад 1.300 пам’ятників поетові підносяться у 35 країнах. І це найбільша на світі кількість монументів, встановлених культурному діячеві.

Микола Пирогов

(1810−1881)
Хірург
Внесок Миколи Пирогова у розвиток і формування медицини важко переоцінити: він доклав руку до створення першого атласу топографічної анатомії людини, першим почав під час операцій у польових умовах використовувати ефірну анестезію і фактично сформував інститут військово-польових хірургів у його сучасному розумінні. Завдяки напрацюванням Пирогова хірурги стали ампутувати кінцівки з мінімальними втратами й узагалі проводити операції з меншими травмами для пацієнта. Він першим в історії світової медицини застосував гіпсову пов’язку в разі переломів, став використовувати актуальну й сьогодні методологію медичного сортування поранених під час бойових дій.

Народившись у Москві, Пирогов 30 років прожив в Україні. І всі ці роки паралельно з приватною практикою двічі на тиждень безкоштовно приймав бідняків.

Микола Гоголь

(1809−1852)
Письменник
Класик, який народився у Сорочинцях і писав по-російськи, привніс в українську літературу містику, гумор і романтичний фольклор. А однією з вершин цього його напряму в творчості вважаються знамениті Вечори на хуторі біля Диканьки. Ще одна заслуга Гоголя — пильна увага до гостросоціальних тем, які виявилися актуальними і два століття по тому. За допомогою свого улюбленого інструменту — сатири — в Ревізорі та Мертвих душах Гоголь висміював пороки суспільства, зокрема обмеженість і хабарництво.

Іван Котляревський

(1769−1838)
Поет, драматург
Автор знаменитого українського римейка античної поеми Вергілія Енеїда і п'єси Наталка-Полтавка став основоположником нової української літератури, зробивши «народну мову» повноцінним художнім інструментом. Перш ніж із головою піти в літературу, Котляревський служив майором, керував театром і навіть належав до масонської ложі. Його творчість особливо високо цінував Тарас Шевченко, який присвятив Котляревському вірш На вічну пам’ять.

Дмитро Бортнянський

(1751−1825)
Композитор
У творчому доробку співака, диригента і композитора Дмитра Бортнянського чимало музичних творів, але найбільше цінуються його двохорні духовні концерти. Будучи придворним капельмейстером у Петербурзі, Бортнянський задавав тон музиці свого часу. Талант українця, який написав шість опер, був відомий і за кордоном: на сценах Риму, Венеції та Неаполя його твори збирали аншлаги.

Бортнянський став першим композитором у Російській імперії, чиї музичні твори було надруковано: повне зібрання його творів зайняло 10 томів, а редактором видання став інший великий композитор — Петро Чайковський.

Максим Березовський

(1745−1777)
Композитор
Спадкоємець українських козаків не пішов сімейним шляхом, а став великим композитором, одним із творців музичного жанру духовних концертів, звівши їх на найвищий художній рівень.

Максим Березовський здобув чудову музичну освіту в Європі, а потім і звання академіка філармонії у престижній Болонській філармонічній академії в Італії — там свого часу навчався Вольфґанґ Амадей Моцарт. Тепер у цьому виші встановлено меморіальну дошку на честь українського композитора. До речі, саме в Італії Березовський протягом чотирьох років працював над Демофонтом, першою в історії української оперою.

Кирило Розумовський

(1728−1803)
Гетьман 
Молодший брат фаворита імператриці Єлизавети Петрівни з її легкої руки залишився в історії як останній гетьман Війська Запорозького — цей раніше скасований статус Єлизавета відновила спеціально для нього. Розумовський натомість узявся за реорганізацію Запорізького війська, сприяв його навчанню не тільки військовій майстерності, а й історії. Він багато набудував у гетьманських столицях Батурині та Глухові й навіть привіз туди італійську оперу і французький театр.

Попри свою прихильність Петербургу і статус найбагатшого латифундиста України, Розумовський був захоплений реформами і відродженням козацтва, яке за його часів знову здобуло багато свобод.

Окремий рядок біографії українця — Російська академія наук, яку він очолював протягом 43 років і був покровителем багатьох іменитих учених, зокрема й Михайла Ломоносова.

Григорій Сковорода

(1722−1794)
Філософ,письменник
Його прийнято називати батьком української філософської думки. Зумівши адаптувати роботи давньогрецьких мислителів під українські реалії та впровадити їх основи в академічну систему освіти, Григорій Сковорода справив величезний вплив як на своїх сучасників, так і на всі наступні покоління. Його роботи присвячені головному — нерівності, свободі та пошуку призначення. Роздуми стимулювали філософа до мандрів, і він об'їздив всю Україну та Європу. Крім серйозних філософських трактатів, з-під його пера виходило чимало творів легших жанрів із не менш глибоким змістом.

Петро Калнишевський

(бл. 1690/1691— 1803)
Кошовий отаман
Останній кошовий отаман Війська Запорізького увійшов у історію як захисник земельних володінь і територіальних прав Січі, за що мав безмежну народну любов. Так, всупереч волі російської цариці Катерини II, яка усунула його з посади, старшина переобирала його отаманом протягом 10 років. За цей час Калнишевський проявив себе сильним менеджером, сприяючи землеробству і торгівлі, не видавав поміщикам селян-втікачів і спонсорував будівництво церков.

Цього московському престолу здалося недостатньо, і в підсумку завдяки підступам князя Григорія Потьомкіна останній кошовий отаман змушений був здати Січ без бою і закінчив життя на засланні в Соловецькому монастирі.

Феофан Прокопович

(1681−1736)
Богослов
Безумовний лідер освіченої частини суспільства свого часу завдяки класичній європейській освіті та гострому розуму став одним із найвпливовіших осіб свого часу. Сфера наукових інтересів Прокоповича була більш ніж різноманітна: фізика, філософія, математика й астрономія. Протягом шести років він очолював Київську академію, а потім на запрошення російського царя Петра I перебрався до Петербурга, щоб реформувати Московське царство.

Згодом Прокопович очолює тамтешнє православ’я у статусі глави Синоду і береться за створення Російської академії наук, поєднуючи, на перший погляд, непоєднуване.

Пилип Орлик

(1672−1742)
Політичний діяч,гетьман
Генеральний писарі наступник Івана Мазепи у спробах утримати булаву після його смерті створиводин із найзнаковіших документів з історії України — перший проєкт Конституції.Щоб заручитися підтримкою козацтва під час укладення союзу зі Швецією, Орлик підписавзвід законів Договори і постанови, який регламентував субординацію міжстаршинами і гетьманом, істотно зменшуючи повноваження останнього. Він бувприхильником євроінтеграції та затятим борцем за визволення українських земельвід Московії, через що пізніше змушений був тікати до Європи. Там вінпродовжував шукати підтримку української державності, звертаючись ізманіфестами до правителів Франції, Англії, Саксонії, Ватикану та Пруссії. 

Іван Мазепа

(1639−1709)
Військовий іполітичний діяч, гетьман
Гетьман-довгожитель не просто об'єднав під своїм началом Лівобережну і Правобережну Україну, а й правив різними її територіями загалом 22 роки. Будучи вимушеним вести тонкі дипломатичні ігри заради збереження цілісності, Мазепа шукав підтримки часом навіть у заклятих ворогів. Так він встиг побувати під патронатом московського царя Петра I і висловити підтримку Шведській імперії, яка з ним воювала. Мазепа зробив неоціненний внесок у культурний розвиток України. За рахунок гетьманської скарбниці збудували близько 200 соборів у стилі українського бароко, а Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії та кілька нових корпусів. Також до наших часів дійшли його поетичні проби у вигляді пісні Дума, яку вважають цінною спадщиною української національно-політичної думки того часу.

Петро Могила

(1597−1647)
Просвітник
Син правителя Молдови під час народження отримав прізвище Мовіле, а Могилою став уже в Україні, де його сім'я опинилася, рятуючись від гонінь на батьківщині. Маючи престижну європейську освіту, саме в Україні Могила зробив кар'єру в духовенстві, ставши спочатку архімандритом Києво-Печерської лаври, а потім і Київським митрополитом. Стараннями Могили польський король фактично легітимізував у Києві православ’я, дозволивши будувати храми, призначати сановників і проводити таїнства. Але все-таки головна заслуга Могили — створення Києво-Братської колегії, яка дійшла до наших днів під назвою Києво-Могилянська академія і вважається одним із найстаріших і найпрестижніших вищих навчальних закладів на території Східної Європи.

Богдан Хмельницький

(1596−1657)
Військовий іполітичний діяч, гетьман
Богдан Хмельницький — один з основних рушіїв прогресу вітчизняної історії. Захоплений ідеєю відділення західних і центральних земель сучасної України від Речі Посполитої, він очолив перше успішне козацьке повстання і став першим гетьманом утвореної згодом української держави — Гетьманщини. Крім слави бравого військового генерала, Хмельницький був відомий як неабиякий дипломат: щоб назавжди відбити нападки Польщі, Хмельницький по черзі уклав одразу три коаліції — кримсько-османську, московську і шведську. Бажаного ефекту вони, правда, так і не принесли, зате зміцнили Хмельницького у статусі талановитого переговірника.

Петро Конашевич-Сагайдачний

(бл. 1577 — 1622)
Військовий і політичний діяч, гетьман
Талановитий український полководець увійшов до історії як ідеолог козацтва: під його керівництвом воно вийшло за вузькі рамки локальної громади і почало активно брати участь у політичному житті держави. За часів Сагайдачного козацтво стало подобою регулярної армії: з’явився поділ на полки і сотні, були організовані навчання військовій справі та приплив свіжих кадрів, зокрема із селян. Сагайдачний уславився як жорсткий, але ефективний управлінець: заборонив пити горілку під час походів, виганяв із війська або карав смертю за провини. Його реформи сприяли військовим успіхам, зокрема походам проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства на боці Речі Посполитої. Завдяки перемогам Сагайдачний зажив доброї слави у польського короля, що дало йому можливість на короткий час отримати для України подобу автономії.

Памво Беринда

(бл. 1550/1570— 1632)
Видавець
Висловлюючись сучасною мовою, Памво Беринда був візіонером і високопрофесійним кризовим менеджером видавничої справи свого часу. Як людина освічена, він вільно володів давньогрецькою, латиною, старослов’янською і староєврейською, захоплювався перекладами і добре розумівся на літературі. Беринда активно розвивав друкарню львівського єпископа Гедеона Балабана у Стрятині, працював у Перемишлі з єпископом Михайлом Копистенським, служив у друкарні львівського Успенського братства і відновив друкарню у стінах Києво-Печерської лаври під керівництвом архімандрита Єлисея Плетенецького. Там було видано найзначущішу працю у друкарській кар'єрі Беринди — перший український тлумачний словник Лексикон славенороський.

Іван Федоров

(бл. 1520 —1583)
Видавець
Батько вітчизняного принту Іван Федоров увійшов до історії як видавець трьох перших друкованих книг: Апостол, першого повного видання Біблії старослов’янською мовою, відомої як Острозька Біблія, і першого східнослов'янського Букваря.

У Федорова була непроста доля: народившись у Москві, де він досить успішно займався друкарською справою, видавець зазнав гонінь і нападок від духовенства. Через це Федоров мусив емігрувати і шукати притулку у Львові, де отримав прізвисько «друкар московитин».

Дмитро (Байда) Вишневецький

(бл. 1517 —бл. 1563/1564)
Військовий іполітичний діяч, гетьман
Княжий титул і належність до знатного роду українсько-литовських магнатів не завадили Вишневецькому стати прабатьком українського козацтва. Швидше навпаки: завдяки своєму родоводу в 1551-му Вишневецького призначили старостою міст-фортець Черкас і Канева і буквально через кілька років у приватному порядку він звів фортецю на острові Мала Хортиця. Саме вона, вважають історики, і стала прототипом Запорізької Січі та головним форпостом козацтва у боротьбі з агресорами. Особливу славу Вишневецькому принесли дипломатичні навички — за час своєї активної діяльності він встиг налагодити стосунки з турецькими, польськими та московськими лідерами.

Костянтин і Костянтин-Василь Острозькі

(1460−1530 і 1526−1608)
Військові і державні діячі, меценати
Рід Острозьких увійшов до історії передусім завдяки молодшому представнику Костянтину-Василю, який відкрив у Східній Європі перший класичний університет — Острозьку академію. В її стінах нащадок знатного україно-литовського роду зібрав видатні уми того часу, організував бібліотеку і за допомогою книгодрукаря Івана Федорова збагатив її 20 новими виданнями.

Захоплення філантропією Василь запозичив у батька — видатного полководця XVI століття і великого гетьмана Литовського Костянтина Острозького. Останній провів 35 боїв проти татар і Московської держави, з яких програв лише два.

Незважаючи на службу в католицькій Литві, полководець зробив чимало для українського православ’я: відстояв для церкви право на автономію і зводив православні храми на честь кожної своєї перемоги. Острозькому належало 100 міст, 1.300 сіл і 40 замків, і, будучи одним із найбагатших людей свого часу, він збирав величезні пожертвування для малозабезпечених. На дохід від своїх земель, який щорічно становив близько мільйона злотих, його син Костянтин-Василь пізніше і заснував Острозьку академію.

Данило Романович Галицький

(бл. 1201/1204— 1264)
ПравительГалицько-Волинського князівства
Правління князя Данила відзначено небувалим економічним і культурним підйомом західних регіонів України. А напади монголо-татар та інші зовнішньополітичні кризи перетворили його в тонкого і навіть витонченого політика. Український князь укладав союзи з Римом, Тевтонським орденом, поляками й угорцями. У підсумку в межах цих домовленостей Данило був коронований, а зміцнена ним Галицько-Волинська держава стала могутнім спадкоємцем Київської Русі та проіснувала в такому статусі 150 років.

Нестор Літописець

(бл. 1056 —1114)
Чернець Києво-Печерського монастиря
Нестора можнавважати першим знаменитим журналістом й інтелектуалом Київської Русі.Православний монах бездоганно володів грецькою мовою, непогано розбирався вісторії та літературі, але головне — йому приписують авторство унікальногоісторичного джерела того періоду Повісті временних літ. Вважається, що Несторне тільки детально описував поточні події, а й завдяки дослідженню іншихманускриптів відновив і прописав важливі історичні віхи.            

За свої заслуги Нестора Літописцязарахували до лику святих Римсько-католицької церкви.

Анна Ярославна

(бл. 1032/1036— бл. 1075/1089)
Київська княжна,королева Франції
Молодшу з трьох дочок київського князя Ярослава Мудрого не просто вдало видали заміж за французького короля Генріха I, вона зуміла стати помітною політичною фігурою і впливати на зовнішню і внутрішню політику Франції. Вона мала добру славу в Папи Римського, Анна вела листування зі Святим престолом, а також подарувала Франції двох синів — майбутнього короля Філіпа I і графа Гуго, лідера Першого хрестового походу. Анна Ярославна вплинула навіть на побут французів: освічена і світська київська княжна сприяла поширенню грамотності та підвищення побутової культури, зокрема популяризувала деякі правила особистої гігієни.

Антоній Печерський

(бл. 983 —1073)
Чернець, преподобний Київської метрополії Константинопольського патріархату
Важко уявити українське християнство, чернецтво й узагалі релігійну еволюцію Київської Русі без внеску Антонія Печерського. Головна справа його життя — реорганізація давніх монастирів за образом і подобою традицій Святої гори на Афоні, де Антоній провів кілька років свого життя. Так з’явилася знаменита Києво-Печерська лавра. Також Антоній — один із перших, офіційно задокументованих веганів. Проповідуючи жорсткий аскетизм, він харчувався тільки рослинною їжею, відмовляючись від м’яса навіть у дозволені дні.

Ярослав Мудрий

(бл. 978 —1054)
Великий князь Київський
Реформатор ієврооптиміст — так би назвали князя Ярослава сьогодні. За його правлінняКиївська Русь досягла найвищого рівня розвитку і стала могутньою європейськоюдержавою того часу.            

Крім численних перемог надпеченігами й іншими ворожими племенами, Ярослав перетворив Русь на правовудержаву, видавши офіційний звід законів — Руську Правду. Саме Ярослав подарувавКиєву дві його архітектурні перлини — Софійський собор і Золоті ворота. Будучилюдиною світською і високоосвіченою, він відкривав школи і бібліотеки,ініціював переклад грецьких книг, заснував систему спадковості престолу ізміцнив відносини із Заходом через шлюбні союзи своїх дочок.

Володимир Великий

(бл. 956/958 —1015)
Великий князьКиївський
Онук Ольги продовжив її справу і назавжди вписав своє ім'я в історію як правитель, який запровадив на своїх територіях християнство. Крім того, з його легкої руки на мапі з’явилися міста Переяслав і Володимир-Волинський, за його велінням у Києві звели Десятинну церкву, а в державі з’явилися перші власні золоті монети. Сучасні українці можуть йому подякувати ще й за національний герб — саме Володимир першим почав використовувати тризуб як особистий знак.

Ольга

(бл. 910 —969)
Велика княгиня Київська
Княгиня Ольга, одна з найвідоміших українок в історії, власним прикладом показала, як тверда жіноча рука може наводити лад у всій державі. Після смерті чоловіка князя Ігоря їй довелося взяти кермо влади у свої руки замість малолітнього сина Святослава, і за ті 15 років, протягом яких правила Ольга, вона перетворила Русь на організовану територіальну одиницю. Її стараннями було впорядковано систему збору данини, у країні з’явився територіально-адміністративний поділ і навіть суддівство. Княгиня була активна у зовнішній політиці й уславилася серед сучасників як розумна і сильна лідерка. Крім того, Ольга однією з перших правителів Київської Русі прийняли християнство.

Експертна рада

Щоб сформувати перелік видатних діячів історії України, НВ поцікавився думкою 63 авторитетних співвітчизників*
Анатолій Амелін, співзасновник, директор економічних програм аналітичного центру Український інститут майбутнього

Юрій Андрухович, письменник

Тарас Березовець, офіцер Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ

Сергій Будкін, інвестбанкір, співзасновник та керуючий партнер Fin Point Investment Advisors

Владислав Бурда, співвласник Red Head Family Corporation, засновник і президент Асоціації власників сімейнихкомпаній України — FBN Ukraine

Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН на1+1

Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства Гайдай.Ком

Акім Галімов, автор і продюсер історичних проєктів 1+1 Media

Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи

Євген Головаха, директор Інституту соціології НАН України

Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету

Павло Гудімов, артменеджер, колекціонер, засновник галереї Я Дизайн

Ігор Гут, керівник шведського проєкту Develop Your Business, учасник Несторівської групи

Борис Ґудзяк, архиєпископ-митрополит Української Греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету

Лариса Денисенко, письменниця, правозахисниця, ведуча Громадського радіо

Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA)

Маша Єфросініна, ведуча, Почесний посол фонду ООН в галузі народонаселення

Ната Жижченко, музикантка, солістка гурту ONUKA

Наталія Заболотна, засновниця і керівниця Центру сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery, президентка Фонду гуманітарного розвитку України

Катерина Загорій, співзасновниця Zagoriy Foundation

Ігор Захаренко, генеральний директор турфірми Феєрія

Зоя Казанжи, консультантка з комунікацій агентства E’COMM

Павло Казарін, журналіст, солдат ЗСУ

Кирило Карабиць, музичний директор і шеф-диригент Німецького національного театру та Державної капели німецького Веймара

Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги

Андрій Кокотюха, письменник, кіносценарист

Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club

Соня Кошкіна, шеф-редакторка видання LB.ua

Олександр Красовицький, генеральний директор та власник видавництва Фоліо

Ольга Кудіненко, засновниця благодійного фонду допомоги онкохворим дітям Таблеточки

Андрій Куликов, теле- і радіоведучий, голова правління Громадського радіо

Андрій Курков, письменник, президент українського ПЕН

Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL Holding в Україні
Максим Лазебник, директор Всеукраїнської рекламної коаліції

Оксана Линів, музична директорка Teatro Comunale Bologna, засновниця та арт-директорка міжнародного фестивалю LvivMozArt та Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ

Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії Ефективні інвестиції

Алекс Ліссітса, генеральний директор компанії ІМК, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу

Єфрем Лукацький, фоторепортер, голова представництва Associated Press в Україні

Владислава Магалецька, радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Костянтин Магалецький, інвестор, співзасновник інвестиційного фонду Green Trio Fund

Мирослав Маринович, правозахисник, проректор Українського католицького університету

Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання Українська правда

Наталія Нетовкіна, засновниця бренду ZARINA

Олеся Островська-Люта, директорка Мистецького арсеналу

Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Національного університету Києво-Могилянська академія

Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz

Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий телеканалу Еспресо, оглядач Радіо Свобода

Іван Примаченко, співзасновник платформи онлайн-навчання Prometheus

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ

Ольга Руднєва, CEO клініки протезування та реконструкції обличчя Superhumans

Мирослав Слабошпицький, кінорежисер

Олександр Смірнов, партнер та співвласник агентства Tabasco

Олександр Соколовський, засновник групи компаній Текстиль-Контакт

Володимир Співаковський, президент освітньої корпорації Гранд

Володимир Тихий, кінорежисер

Олександр Ткаченко, міністркультури та інформаційної політики України

Микола Толмачов, власник будівельної компанії ТММ

Влад Троїцький, театральний режисер, засновник фестивалю Гогольfest

Євген Уткін, президент холдингу КМ Core

Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

Павло Шеремета, економіст, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України 





* Експерти могли називати будь-кого з співвітчизників, окрім себе
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