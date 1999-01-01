Анатолій Амелін, співзасновник, директор економічних програм аналітичного центру Український інститут майбутнього
Юрій Андрухович, письменник
Тарас Березовець, офіцер Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ
Сергій Будкін, інвестбанкір, співзасновник та керуючий партнер Fin Point Investment Advisors
Владислав Бурда, співвласник Red Head Family Corporation, засновник і президент Асоціації власників сімейнихкомпаній України — FBN Ukraine
Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН на1+1
Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства Гайдай.Ком
Акім Галімов, автор і продюсер історичних проєктів 1+1 Media
Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи
Євген Головаха, директор Інституту соціології НАН України
Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету
Павло Гудімов, артменеджер, колекціонер, засновник галереї Я Дизайн
Ігор Гут, керівник шведського проєкту Develop Your Business, учасник Несторівської групи
Борис Ґудзяк, архиєпископ-митрополит Української Греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету
Лариса Денисенко, письменниця, правозахисниця, ведуча Громадського радіо
Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA)
Маша Єфросініна, ведуча, Почесний посол фонду ООН в галузі народонаселення
Ната Жижченко, музикантка, солістка гурту ONUKA
Наталія Заболотна, засновниця і керівниця Центру сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery, президентка Фонду гуманітарного розвитку України
Катерина Загорій, співзасновниця Zagoriy Foundation
Ігор Захаренко, генеральний директор турфірми Феєрія
Зоя Казанжи, консультантка з комунікацій агентства E’COMM
Павло Казарін, журналіст, солдат ЗСУ
Кирило Карабиць, музичний директор і шеф-диригент Німецького національного театру та Державної капели німецького Веймара
Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги
Андрій Кокотюха, письменник, кіносценарист
Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club
Соня Кошкіна, шеф-редакторка видання LB.ua
Олександр Красовицький, генеральний директор та власник видавництва Фоліо
Ольга Кудіненко, засновниця благодійного фонду допомоги онкохворим дітям Таблеточки
Андрій Куликов, теле- і радіоведучий, голова правління Громадського радіо
Андрій Курков, письменник, президент українського ПЕН
Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL Holding в Україні
Максим Лазебник, директор Всеукраїнської рекламної коаліції
Оксана Линів, музична директорка Teatro Comunale Bologna, засновниця та арт-директорка міжнародного фестивалю LvivMozArt та Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ
Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії Ефективні інвестиції
Алекс Ліссітса, генеральний директор компанії ІМК, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу
Єфрем Лукацький, фоторепортер, голова представництва Associated Press в Україні
Владислава Магалецька, радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Костянтин Магалецький, інвестор, співзасновник інвестиційного фонду Green Trio Fund
Мирослав Маринович, правозахисник, проректор Українського католицького університету
Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання Українська правда
Наталія Нетовкіна, засновниця бренду ZARINA
Олеся Островська-Люта, директорка Мистецького арсеналу
Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Національного університету Києво-Могилянська академія
Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz
Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий телеканалу Еспресо, оглядач Радіо Свобода
Іван Примаченко, співзасновник платформи онлайн-навчання Prometheus
Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ
Ольга Руднєва, CEO клініки протезування та реконструкції обличчя Superhumans
Мирослав Слабошпицький, кінорежисер
Олександр Смірнов, партнер та співвласник агентства Tabasco
Олександр Соколовський, засновник групи компаній Текстиль-Контакт
Володимир Співаковський, президент освітньої корпорації Гранд
Володимир Тихий, кінорежисер
Олександр Ткаченко, міністркультури та інформаційної політики України
Микола Толмачов, власник будівельної компанії ТММ
Влад Троїцький, театральний режисер, засновник фестивалю Гогольfest
Євген Уткін, президент холдингу КМ Core
Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції
Павло Шеремета, економіст, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України
* Експерти могли називати будь-кого з співвітчизників, окрім себе