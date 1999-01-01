Володимир Зеленський

(Рік народження: 1978)

‍Президент України, політичний діяч

Він має всесвітню популярність. Його звернення слухали — і аплодували їм — парламенти ледь не всіх демократичних держав планети та зібрання представників найвпливовіших міжнародних організацій. Про нього пишуть топові ЗМІ. Навряд чи в Україні є ще хоч одна людина такого рівня впізнаваності у світі.



Та причина усіх цих досягнень Володимира Зеленського, шостого очільника української держави за часів незалежності, вкрай трагічна — повномасштабне вторгнення РФ.



24 лютого докорінно змінило сприйняття президента. До того дня його імідж у світі мав дещо скандальний відтінок через оприлюднені розмови з екс-керівником США Дональдом Трампом. А серед європейських та американських політиків український лідер мав репутацію людини, яка прагне реформ, але не завжди впевнено стоїть на цьому шляху. Та й у внутрішній політиці у Зеленського вистачало опонентів, — і їхня критика дій президента у деяких випадках була на 100% справедливою.



Після початку великої війни Зеленський, неочікувано для багатьох, довів, що здатен керувати країною, на яку напала одна з найпотужніших армій світу. Віддавши військову сферу головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, Зеленський зосередився — і робить це вкрай енергійно — на надважливій функції: забезпеченню широкої міжнародної підтримки України — політичної, військової та економічної.



До шостого президента ще будуть запитання: про зрадників у владі, про швидку здачу півдня і далеко не ідеальну підготовку до війни, про кадрову політику та про інше. Але все це буде після. А поки війна триває, країна, разом із Зеленським, тримає удар. І навіть готується повернути собі все втрачене раніше.

