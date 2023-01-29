Редакція називає українців, що рухають країну вперед.
З нагоди свого 11-річчя NV називає українців, яких вважає своїми однодумцями. Це Люди NV, співвітчизники, що сприяють позитивним змінам в країні.
Сьогодні їх сто, значно більше, ніж ми зазвичай називаємо у цьому проєкті, що став традиційним. Проте останні три роки висвітили таку кількість мужніх, талановитих, високопрофесійних і відданих своїй справі співгромадян, що ми легко зібрали б і значно довший список.
В першу чергу до Людей NV увійшли військові, і тут вибір був найскладніший, бо якщо робити його по-справедливості, то в список 2025 року мали б увійти як мінімум кілька сотень тисяч українців, що захищають країну. Саме тому першу позицію ми віддали українському солдату, і це збірний образ тих, хто у найважчі часи демонструють хоробрість, рішучість і витримку.
Також серед Людей NV-2025 представники громадянського суспільства і бізнесу, державні діячі й люди культури. Вперше цього року редакція ввела в список дітей – бо сміливість зовсім юних громадян країни, на нашу думку, варта щирої поваги.
Найважче в роботі будь-якого медика — дати собі відповідь на запитання: чи зробив ти все, що міг?
З інтервʼю NV.UA,
26 грудня 2023 року
Я воював у багатьох країнах, але не бачив нічого подібного до технологічної війни, що розгортається сьогодні в Україні
З промови на відкритті українського проєкту Your Country First — Win With Us на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 2025
Росії потрібна наша земля, наша історія, бо без України та її історії неможливо відродити російську імперію. А ось люди не потрібні, вони їх убивають
З інтервʼю NV,
29 січня 2023 року
Українці добре знають, як почати й розгорнути революцію. Однак чи маємо відповідь, як революцію закінчити? Чи не проґавимо моменту перетікання революції у контрреволюцію? І найважливіше: а що ми робитимемо після війни?
З колонки для сайту Локальна історія,
березень 2024 року
Після кожної страшної війни одна країна визнавала, що вона агресор і що її злочини неможливо пробачити. В Німеччині люди досі вибачаються. Є засуджені вбивці. Репарації виплачені. І Росія буде вибачатись. Винні й ті, хто воював, і ті, хто мовчав
З інтервʼю американському
подкастеру Лексу Фрідману,
5 січня 2025 року
Убивство Ґео Шкурупія було злочином проти української культури, що завжди перебувала під загрозою і потребує підтримки зараз
З колонки до журналу NV
№ 2, 2025 рік
Я вірю в команду більше, ніж у силу рішень однієї людини
З інтервʼю журналу NV
№ 1, 2025 рік
Зараз відкриваємо вже наш восьмий проєкт у Молдові. У Польщі працює три заклади та відкриваємо ще шість. Є два ресторани в Австрії, і буде ще один. У Словаччині також два працює. По одному проєкту запускаємо в Чехії та Угорщині, і вже знайшли приміщення в Сербії
З інтервʼю NV.UA,
25 січня 2025 року
Усі кажуть: Усик виграв. Усик, Усик — карапусик! Є команда, є тренер, є масажисти, всього понад 100 осіб. Ці люди — та сила, яка робить мене тим, ким я є
З інтервʼю журналу NV
№ 5, 2024 рік