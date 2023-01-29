100 людей

NV 2025

Редакція називає українців, що рухають країну вперед.

З нагоди свого 11-річчя NV називає українців, яких вважає своїми однодумцями. Це Люди NV, співвітчизники, що сприяють позитивним змінам в країні.

Сьогодні їх сто, значно більше, ніж ми зазвичай називаємо у цьому проєкті, що став традиційним. Проте останні три роки висвітили таку кількість мужніх, талановитих, високопрофесійних і відданих своїй справі співгромадян, що ми легко зібрали б і значно довший список.

В першу чергу до Людей NV увійшли військові, і тут вибір був найскладніший, бо якщо робити його по-справедливості, то в список 2025 року мали б увійти як мінімум кілька сотень тисяч українців, що захищають країну. Саме тому першу позицію ми віддали українському солдату, і це збірний образ тих, хто у найважчі часи демонструють хоробрість, рішучість і витримку.

Також серед Людей NV-2025 представники громадянського суспільства і бізнесу, державні діячі й люди культури. Вперше цього року редакція ввела в список дітей – бо сміливість  зовсім юних громадян країни, на нашу думку, варта щирої поваги.

Військові та волонтери
Суспільство
Державні
діячі
Культура
Бізнес
Спорт

Військові та волонтери

Український солдат
збірний образ військовослужбовця Сил оборони
Сотні тисяч українців боронили й боронять нашу батьківщину в лавах Сил оборони — на землі, у небі, на воді, на “нулі” та в тилу. Вони всі, на думку редакції, варті називатися Людьми NV, проте сторінок журналу не вистачить, щоб перелічити кожного. Аби відзначити їх, редакція використала збірний образ Українського солдата. І саме з нього починає цей свій проєкт.
Марія Берлінська
керівниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту Victory Drones, співзасновниця БФ Dignitas
Один із головних вітчизняних популяризаторів використання БпЛА Марія Берлінська діє послідовно. Спочатку вона заснувала Центр підтримки аеророзвідки, далі — проєкт Victory Drones, що навчає операторів та розробників БпЛА тактичного рівня. А тепер Берлінська створила фонд технологічної допомоги армії Dignitas, у якому діє програма підтримки ударних дронів Люті пташки.
Андрій Білецький
командир 3‑го армійського корпусу
Андрій Білецький свого часу заснував один із перших і найбільш грізних вітчизняних добробатів — Азов. А вже під час великої війни націоналіст і колишній депутат ВР створив та очолив спочатку полк, а на його базі — Третю окрему штурмову бригаду. Тепер цей підрозділ, що на фронті продемонстрував відмінну боєздатність, перетворюють на корпус. І Білецький став одним із перших українських комкорів.
Кирило Верес
командир 20‑го окремого полку безпілотних систем К-2
Бойовий шлях Кирила Вереса — помітна частина історії українського збройного опору російській агресії. Він почав у 2014 році з розвідки, у 2015‑му вже як контррозвідник СБУ брав у полон російських ГРУшників Єрофєєва та Александрова. У перші тижні повномасштабного вторгнення бойовий офіцер Верес зі своїм батальйоном К-2 організував оборону Мар’їнки, за що отримав звання Герой України. А нещодавно його підрозділ збільшили, і тепер колишній розвідник командує 20‑м окремим полком безпілотних систем К-2 у складі Сухопутних військ.
Михайло Вершинін
колишній начальник патрульної поліції Маріуполя, військовий
Донеччанин Михайло Вершинін — живе втілення суворої історії українського сходу. Доброволець із досвідом боїв за Донецький аеропорт, він керував патрульними оточеного Маріуполя, з пораненням опинився на Азовсталі, а потім — у полоні. Провів 123 дні в Оленівці та донецькому СІЗО, а після звільнення та реабілітації повернувся на схід — командує групою операторів дронів.
Ірина Гук
волонтерка, керівниця Благодійного фонду Лелека-Україна
Понад 165 тис. якісних турнікетів, більше ніж 10 тис. рюкзаків з усім необхідним для екстреної допомоги, понад 10 тис. різних видів нош, а також більш як 145 систем РЕБ та 50 евакуаційних авто. Саме такий вигляд має приблизний перелік того, що з початку великої війни відправив на фронт фонд Leleka Foundation, українським офісом якого керує Ірина Гук. Колишня журналістка, вона з 2014‑го почала допомагати бойовим медикам і зупинятися не планує.
Дмитро Горецький
керівник відділення піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
Колишній рятувальник Дмитро Горецький взяв до рук металошукач три роки тому у звільнених селах Херсонщини. Відтоді він разом із підлеглими знешкодив сотні мін та снарядів. Але роботи не меншає: в Україні заміновано або забруднено вибухівкою 140 тис. кв. км, що більше, ніж площа Греції. Аби знешкодити все це, потрібні роки та зусилля тисяч фахівців.
Роберт Бровді
командувач Сил безпілотних систем
Зняті з дронів фронтові відео, на яких російські окупанти перетворюються на “хробаків”, стали візитівкою Роберта Мадяра Бровді. Колишній зернотрейдер, на великій війні він з оболонського тереошника перетворився на засновника найвідомішого підрозділу аеророзвідки ЗСУ Птахи Мадяра. Зараз “птахи” транс­формувалися в окрему 414‑ту бригаду БпЛА, один із ключових елементів новітніх Сил безпілотних систем (СБС), а сам Бровді нещодавно очолив СБС.
Михайло Драпатий
командувач Об’єднаних сил ЗСУ
За роки великої війни генерал Михайло Драпатий змінив кілька посад, але завжди займався тим, що гасив пожежі в обороні або здійснював ключові наступальні операції. Зокрема, він був одним із керівників звільнення правобережжя Херсонщини у 2022‑му, а через два роки зупинив російський прорив на Харківщині. Згодом Драпатий став командувати Сухопутними військами, водночас очоливши ще й ОСУВ Хортиця, аби стримати повзучий наступ росіян на сході. На початку червня 2025-го, після російського ракетного удару по одному з тилових полігонів ЗСУ, він подав у відставку. Проте президент вирішив, що бойовий генерал потрібен армії, і призначив його керувати Об’єднаними силами. Тепер Драпатий займається виключно фронтом, без додаткового «навантаження» у вигляді контролю за справами в тилу.
Сергій Лукашов
командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 46‑ї аеромобільної бригади
Ціле кладовище російської техніки з близько сотні танків і трьох сотень бронемашин стало результатом багатомісячної діяльності роти ударних БпЛА Сергія Лукашова на курахівському напрямку. За цю вражаючу роботу колишній полковник поліції, який на великій війни пройшов шлях від рядового добровольця-десантника до офіцера аеророзвідки, отримав орден Богдана Хмельницького.
Марія Назарова
інструкторка з тактичної медицини Національної асоціації екстрених медичних техніків (NAEMT)
Кількість людських життів, що врятувала Марія Назарова, важко порахувати, бо вона не лише навчає тактичної медицини українських військових, а й також є співавторкою офіційної програми Генштабу з підготовки бойових медиків.

Найважче в роботі будь-якого медика — дати собі відповідь на запитання: чи зробив ти все, що міг?

З інтервʼю NV.UA,
26 грудня 2023 року

Артем Мартиненко
керівник та головний архітектор системи управління боєм DELTA
Від цифрової мапи до комплексної системи управління боєм — такий шлях протягом останнього року пройшла система DELTA завдяки Артему Мартиненку. Тепер її штучний інтелект допомагає українським командирам планувати місії операторів БпЛА, ставити завдання вогневій підтримці, розпізнавати ворожу техніку і навіть відстежувати результативність окремих підрозділів.
Юлія Микитенко
командирка взводу БпЛА
Філолог за освітою, Юлія Микитенко має офіцерське звання та два бойові ордени. Вона пішла захищати Україну ще в 2016 році: була діловодом, а після офіцерських курсів командувала мотопіхотним та розвідувальним взводами. Звільнилася, але з початком великої війни повернулася в ЗСУ і тепер керує взводом БпЛА 54‑ї мехбригади на Донеччині.
Тата Кеплер
волонтерка, громадська діячка
Повномасштабне вторгнення РФ докорінно змінило життя Тати Кеплер. У минулому рестораторка та продюсерка, вона вже четвертий рік як керівниця-засновниця благодійного руху Птахи забезпечує військових засобами захисту, а жителів звільнених та прифронтових громад — медичною допомогою. У 2025‑му Кеплер ще й виступила з промовою в Європарламенті — закликала європейців не терпіти звірства російських окупантів стосовно українських жінок та дітей.
Ярослав Корнієнко
координатор напрямку евакуації Благодійного фонду Схід SOS
Після 24 лютого 2022 року Ярослав Корнієнко, за фахом авіаінженер, врятував від війни тисячі українців. Спершу він обробляв заявки, які надходили на гарячу лінію Фонду Схід SOS від мешканців прифронтових територій, що хотіли виїхати із зони бойових дій. А коли у березні 2022‑го фонд почав формувати власний напрямок адресної евакуації та відповідну команду, Корнієнко став одним із його координаторів.
Ігор Оболєнський
(позивний Корнет)
командир 13‑ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія, з квітня — командир 2‑го корпусу Нацгвардії Хартія
У квітні полковник Ігор Оболєнський перетворився з комбрига на одного з перших комкорів. Він зростав разом із підрозділом, яким командував, харківською Хартією: на початку — добровольче формування, потім — одна з найбільш ефективних бригад НГУ і зрештою — корпус. Логічний шлях для командира та команди, які втілюють стандарти НАТО й надсучасні методи планування та ведення бою.
Денис Прокопенко
командир 12‑ї бригади спеціального призначення Азов, з квітня — командир 1‑го корпусу НГУ Азов
Один із найвідоміших українських офіцерів, нині Денис Прокопенко на базі бригади Азов створює корпус. Досвід є: приєднавшись до азовців у 2014‑му як гранатометник та дослужившись до командира, Прокопенко перетворив добробат на професійну бойову одиницю, яка серед перших зустріла велику війну. Далі були 86 днів оборони Маріуполя та Азовсталі, чотири місяці полону, майже рік на закритому об’єкті в Туреччині та повернення до Україні й керування Азовом.
Катерина Приймак
голова громадської організації Рух Veteranka (Жіночий ветеранський рух)
Культурологиня за освітою, вона очолює громадську організацію, яка об’єднує ветеранок і військово­службовиць, захищає їхні права та організовує збори для потреб фронту. За останні три роки рух закрив понад 7 тис. заявок від захисниць із 107 військових підрозділів і спрямував на допомогу армії майже 112 млн грн.
Тарас Чмут
керівник Благодійного фонду Повернись живим
Колишній морський піхотинець Тарас Чмут перетворив фонд Повернись живим на справжній конвеєр професійної допомоги ЗСУ. І якщо за перші вісім років існування організація зібрала близько 200 млн грн, то за час великої війни — майже 15 млрд грн, з яких понад 1,2 млрд надійшло за чотири місяці 2025‑го.
Сергій Притула
волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули
Лише торік фонд одного з найвідоміших вітчизняних волонтерів Сергія Притули зібрав на підтримку ЗСУ майже 2,2 млрд грн, з яких понад 300 млн спрямовано на гуманітарні потреби. Також колишній шоумен і експолітик прозвітував, що “народний супутник” ICEYE, який він придбав у серпні 2022‑го на донати українців, за два роки зробив для Сил оборони понад 4 тис. знімків російських об’єктів.
Вадим Сухаревський
заступник командувача оперативного командування «Схід»
Навіть у далекій російській глибинці, за 800-1000 км від державного кордону, українські дрони тепер регулярно вражають стратегічно важливі об’єкти РФ – аеродроми, склади боєприпасів, воєнні виробництва. Годі й казати про прифронтові регіони країни-агресорки – вітчизняні БпЛА постійно наносять по ним масовані потужні удари. У цьому велика заслуга команди Вадима Сухаревського, який з 2024 року очолює очолив новий рід військ – перші в світі Сили безпілотних систем (СБС), і перетворив безпілотники на потужну зброю. Проте на початку літа, коли президент провів велику ротацію в керівництві ЗСУ, перший керівник СБС отримав іншу посаду – заступника командувача оперативного командування «Схід». Сам Сухаревський назвав цей крок «чесним і професійним» на тлі розбіжностей із керівництвом про подальшій розвиток безпілотних Сил.
Юрій Федоренко
командир 429‑го окремого полку безпілотних систем Ахіллес
Юрій Ахіллес Федоренко створив одну з перших в Україні рот ударних безпілотників. Підрозділ, що воював у складі 92‑ї окремої штурмової бригади, з часом збільшився до батальйону, бо довів свою ефективність: протягом 2023‑2024 років знищив близько 20 тис. ворожих цілей. У січні 2025‑го батальйон Федоренка збільшили до окремого полку безпілотних систем.
Юрій Чорноморець
релігієзнавець, богослов, волонтер, у минулому — снайпер ЗСУ
Від початку великої війни професор філософії та богослов Юрій Чорноморець змінив університетську кафедру на снайперську гвинтівку та ліс поблизу Чорнобиля — там у складі добровольчого підрозділу боронив Київ. Сьогодні Чорноморець — один із найвідоміших українських волонтерів, що допомагає саме снайперським підрозділам: за три роки він зібрав на їхні потреби понад $ 4 млн.
Володимир Шлюхарчук
полковник, старший льотчик-інспектор служби безпеки польотів командування армійської авіації КСВ ЗСУ
У січні цього року Володимир Шлюхарчук, один із найдосвідченіших вертолітників армійської авіації, долетів до міжнародного економічного форуму в Давосі, де виступив на панелі Чому Захід може навчитися в України в Українському домі. Полковникові було про що розповісти — він воює з росіянами з 2014‑го, з перших днів великої війни прикривав оборонців Києва, а потім літав у оточений Маріуполь.

Я воював у багатьох країнах, але не бачив нічого подібного до технологічної війни, що розгортається сьогодні в Україні

З промови на відкритті українського проєкту Your Country First — Win With Us на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 2025

Суспільство

Максим Буткевич
правозахисник, журналіст, громадський діяч
Філософ та антрополог за освітою, багато років працює у сфері правозахисту, є співзасновником Центру інформації про права людини (Zmina). З перших днів великої війни приєднався до лав ЗСУ, але у червні 2022 року потрапив у російський полон, де провів майже 2,5 року і втратив 25 кг ваги. Повернувся додому в жовтні 2024‑го.
Олег Білянський
керівник Національного реабілітаційного центру Unbroken (Незламні)
Очолює створений у 2022 році сучасний і багатофункціональний Центр Unbroken, що за три роки надав послуги з фізичної та психологічної реабілітації, зокрема з протезування, понад 19.000 поранених українців. Просуває концепцію повної соціальної адаптації ветеранів із різними травмами до цивільного життя.
Юрій Бутусов
воєнний журналіст, стрілець 13-ї бригади НГУ Хартія
Коли на фронті з’являється загроза оточення або бійцям привезли браковані міни, першим про це напише Юрій Бутусов. Воєнний журналіст з багаторічним досвідом роботи на “нулі”, він став гучним голосом українських військових. Адже без вагань готовий публічно опонувати хоч керівникам ЗСУ, хоч президенту. Нині Бутусов і сам служить – від початку травня він звичайним солдатом приєднався до бригади Хартія, склавши з себе обов’язки головреда видання Цензор.Нет.
Сергій, прізвище не розголошується
16‑річний хлопець, якого вивезли до РФ та примусово віддали під опіку, проте він самотужки повернувся в Україну
Напередодні великої війни Сергій, який жив біля Маріуполя, втратив батьків. Після окупації регіону росіяни вивезли хлопця разом з іншими дітьми в Донецьк, а потім — до Росії, де юнака примусово віддали на всиновлення до родини з чотирма дітьми. Сергій вісім місяців шукав можливості повернутися, поки не написав в одному з українських чат-ботів про своє бажання. Вітчизняні фахівці організували йому втечу та зустріли на кордоні.
Роман Колесник, Владислав Шатіло, Михайло Матвіїв, Олександр Міхов та Ольга Єгорова
четверо ветеранів з ампутаціями кінцівок та їхня посестра з важкими бойовими пораненнями
П’ять ветеранів після важких поранень досягають снігів Кіліманджаро — звучить як синопсис героїчної кіносаги. І такий фільм, причому документальний, тепер існує. Він про те, як з кінця січня й до початку лютого 2025‑го колишні українські військові — четверо чоловіків, які втратили нижні кінцівки, і дівчина з серйозною бойовою травмою, — зробили майже неможливе: самостійно піднялися на найвищу точку Африки, 5.895 м над рівнем моря.
Наріман Джелял
політолог, журналіст, колишній політвʼязень, перший заступник голови Меджлісу, з травня — посол України в Туреччині
Три роки провів у російській неволі кримськотатарський політик Наріман Джелял. Від початку окупації Криму залишився зі своїм народом на рідному півострові, не перестав говорити правду про злочини Росії й очікувано став політичним бранцем Кремля. У червні 2024 року звільнений внаслідок обміну, а сьогодні, як і раніше, бачить своєю метою захист інтересів України та свого народу. З травня 2025-го Джелял робить це ще й на дипломатичному рівні, - як посол України в Туреччині.
Лариса Денисенко
письменниця, правозахисниця, співзасновниця Асоціації жінок-юристок України ЮрФем
В останні три роки професійна адвокатка Лариса Денисенко допомагає у правозахисті співвіт­чизницям, що пережили сексуальне насильство під час війни, а також сприяє впровадженню сучасних підходів до розслідування таких злочинів, займається аналізом, стратегуванням, тренінгами з питань захисту та підтримки осіб, які пережили насильство. Письменниця й захисниця прав жінок має активну громадянську позицію, зокрема саме через це вийшла з Українського ПЕН.
Мустафа Джемілєв
кримськотатарський лідер, народний депутат, правозахисник
Шість десятиліть триває боротьба кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва проти радянської, а згодом російської влади за права свого народу. Шанований український політик і моральний авторитет, у своєму поважному віці, він продовжує справу свого життя.
Епіфаній
митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України
Саме за участі Епіфанія в Україні розпочався процес очищення релігійної сфери від впливу Росії, а також перехід священників і релігійних громад з УПЦ МП до ПЦУ. Зроблено багато, але процес досі триває. Сьогодні ПЦУ налічує близько 9 тис. релігійних громад і за кількістю прихожан є найчисельнішою церквою країни.

Росії потрібна наша земля, наша історія, бо без України та її історії неможливо відродити російську імперію. А ось люди не потрібні, вони їх убивають

З інтервʼю NV,
29 січня 2023 року

Сергій Дячук
суддя Святошинського суду Києва
Суддя Сергій Дячук ухвалив обвинувальний вирок у найважливішій справі новітньої історії країни — про розстріли протестувальників у центрі Києва 20 лютого 2014‑го. Процес тривав вісім років, а своє максимально деталізоване рішення суд виклав на понад 1.700 сторінках. Тепер робота Дячука очікує на перевірку апеляцією.
Олена Зеленська
перша леді України
Бути першою леді країни, що воює, ще й на четвертий рік війни — непроста робота. Проте всі напрямки, над якими успішно працює Олена Зеленська — від ментального здоровʼя співвітчизників до шкільних укриттів і повернення викрадених росіянами українських дітей додому — аж ніяк не можна назвати фікцією, це те, що точно треба.
Кирило Ілляшенко
13‑річний український школяр
Уранці 13 квітня, у Вербну неділю, 13‑річний школяр Кирило Ілляшенко разом із мамою у центрі Сум потрапив під ракети росіян. Автобус, у якому вони їхали, загорівся, двері були заблоковані. Хлопець, якому уламками поранило голову, через розбите вікно вибрався назовні та допоміг врятуватися не лише своїй мамі, а й тим пасажирам, що залишились після обстрілу живі.
Лютфіє Зудієва,
Муміне Салієва
кримськотатарські правозахисниці: журналістка та координаторка організації Кримське дитинство
Попри цілковиту окупацію Криму, Росія продовжує переслідувати кримських татар, не згодних коритися політиці окупантів. Коли чоловіків заарештовують та за несправедливими вироками відправляють на десятки років у російські колонії, на їхнє місце стають жінки. Громадянська журналістка Лютфіє Зудієва та координаторка організації допомоги дітям політвʼязнів Кримське дитинство Муміне Салієва — саме такий випадок.
Павло Казарін
журналіст, сержант ЗСУ, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка  2025 року
До початку великої війни журналіст Павло Казарін осмислював новітню історію України до стану сенсів, а в 2022 році взяв до рук зброю, щоб ці сенси захищати. На посаді головного сержанта роти БпЛА Серафіми 104‑ї окремої бригади ТРО він сьогодні виборює право країни на суверенітет і своє власне право — ставити чесні питання і шукати на них відповіді.
Альона Луньова
адвокаційна директорка Центру прав людини Zmina
Почала правозахисну діяльність ще в рідному Криму до окупації півострова і продовжила цю роботу після переїзду в Київ. Наразі Центр Zmina документує воєнні злочини росіян, фіксує випадки катувань і зникнень на окупованих територіях, займається поверненням полонених цивільних і військових українців тощо.
Роман Кечур
психотерапевт, психіатр, громадський діяч
У трагічні часи слова психіатра та психотерапевта Романа Кечура вселяють у людей надію й дають можливість впорядкувати світ навколо. Керівник програми Психологія в Українському католицькому університеті, на час війни Кечур став публічним спікером, який пояснює, що відбувається з українським суспільством і як вистояти в умовах постійної загрози для життя.
Юлія Кочетова
фотокореспондентка
Юлія Кочетова стала першою українкою, яка отримала премію World Press Photo за фотопроєкт про те, як російська агресія увійшла в повсякдення українців. Людей на війні вона почала знімати ще з 2014‑го, повернулася до цієї теми в лютому 2022‑го. З того часу знімки Кочетової публікували Der Spiegel, Vice News, Bloomberg, The Guardian, Reuters та інші міжнародні медіа.
Віталій Ляска
історик, головний редактор журналу Локальна історія
Цей науковець популяризує національну історію, розкриваючи її невідомі сторінки за допомогою своїх колег — професійних істориків. Так Віталій Ляска надає пересічному українцеві можливість побачити повну й точну картину минулого, при цьому представлену в популярній формі. Серед найуспішніших проєктів Ляски журнал Локальна історія і YouTube-канал Без брому, який веде він сам.

Українці добре знають, як почати й розгорнути революцію. Однак чи маємо відповідь, як революцію закінчити? Чи не проґавимо моменту перетікання революції у контрреволюцію? І найважливіше: а що ми робитимемо після війни?

З колонки для сайту Локальна історія,  
березень 2024 року

Олександра Паскаль
9‑річна українська школярка, гімнастка
Навесні 2022‑го Олександра Паскаль поїхала з батьками на дачу в Затоку під Одесою, потрапила там під обстріл, ледь не загинула, і врешті лікарі були змушені ампутувати їй ногу. Згодом дівчинка повернулася до своєї улюбленої гімнастики вже на протезі. Демонструючи мужність і волю до перемоги, школярка тренується ледь не щодня і заявляє, що хоче виступити на Олімпіаді.
Віталій Портников
журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії 2023 року
У кожного народу є своя Кассандра, проте не кожен народ здатний до неї дослухатися. Журналіст, інтелектуал і публіцист Віталій Портников, маючи величезну аудиторію на YouTube та інших медіа, глибоко аналізує природу української влади, демократії та суспільства й рідко помиляється з висновками і прогнозами. За це його й шанують українці.
Ольга Руднєва
СЕО Центру протезування та реконструктивної хірургії Superhumans Center
Після 18 років роботи на посаді директорки Благодійного фонду Олени Пінчук очолила відкритий навесні 2023‑го Центр протезування і реабілітації Superhumans. Під її керівництвом заклад, що працює на кошти благодійників, за два роки пролікував понад 1.000 пацієнтів, виготовив 1.500 протезів і провів 1.000 реконструктивних операцій.
Тимофій Милованов
президент Київської школи економіки
Емоційно щирий, неочікуваний та незручний для багатьох очільник і фандрейзер Київської школи економіки, Тимофій Милованов мріє змінити українську вищу освіту. Але не просто мріє, а розбудовує найпотужнішу економічну школу країни, де викладають нобелівські лауреати, провідні науковці, аналітики й практики країни та світу. А ще він досвідчений економіст, до чиєї думки варто дослухатися.
Олег Самчук
гендиректор Першого медоб’єднання Львова
Перезапустив трансплантацію в Україні й відкрив на базі львівської лікарні Святого Пантелеймона Центр трансплантології, де сьогодні роблять найбільше пересадок органів у країні. Лише за перший квартал 2025 року тут провели 34 такі операції. Лікар-уролог за фахом, з 2022‑го він керує найбільшим в Україні медичним обʼєднанням.
Олександр Тодорчук
військовослужбовець, засновник та голова зоозахисного руху UAnimals, підприємець
Девʼять років тому запустив зоозахисну ініціативу UAnimals, яка за цей час перетворилася на потужну громадську організацію. З початком російського вторгнення рух також займається евакуацією тварин із зони бойових дій — за три роки врятовано 6.630 братів менших.
Ксенія Семенова
в. о. президента Держуніверситету Київський авіаційний інститут (КАІ), співзасновниця Благодійного фонду Солом’янські котики, депутатка Київської міськради
Перша жінка, яка очолила Національний авіаційний університет, прагне перетворити його на сучасний виш західного зразка. Серед пріоритетних завдань — запуск наукового парку на території закладу, який має відкритися вже цьогоріч. У 2022 році стала співзасновницею фонду Солом’янські котики, який відтоді навчив такмеду 25.000 військових.
Катерина Рашевська
юристка Регіонального центру прав людини
Катерина Рашевська працює з однією з найболючіших тем війни — викраденням росіянами українських дітей. Вона відстежує переміщення маленьких заручників РФ та вплив на них московської пропаганди. І разом з юристами довела факт депортації до Росії дитини у супроводі матері.
Святослав (Шевчук)
глава Української греко-католицької церкви
Учень і послідовник Любомира Гузара, лідер греко-католиків України Святослав вважається одним із найбільш сучасних, добре освічених і демократичних діячів церкви в країні. Він не лише підтримав Євромайдан у 2013‑му, засуджував російську агресію у 2014‑му і закликає на боротьбу із ворогом в роки великої війни, а й, користуючись своїм добрим імʼям і авторитетом, розповідає у світі правду про події в Україні, сприяючи збільшенню рядів її союзників і донаторів.
Яна Степаненко
13‑річна бігунка на протезах і амбасадорка Центру реабілітації Unbroken
Втративши обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську у 2022 році, Яна Степаненко не просто опанувала протези, а й почала бігати марафони. Спочатку здолала символічну 70‑метрову дистанцію у Львові, далі взяла участь у Бостонському марафоні в США і цьогоріч пробігла 5 км на Тokio Friendship Run у столиці Японії.

Державні діячі

Володимир Зеленський
президент України
Верховний головнокомандувач, який уже понад три роки в очах світу уособлює спротив російській агресії, Володимир Зеленський в останні місяці стикнувся з новою проблемою найвищого рівня складності — як за сумнівних ініціатив президента США Дональда Трампа досягти адекватного миру. Від результату залежатиме не лише політичний спадок Зеленського, а й передусім саме майбутнє України.

Після кожної страшної війни одна країна визнавала, що вона агресор і що її злочини неможливо пробачити. В Німеччині люди досі вибачаються. Є засуджені вбивці. Репарації виплачені. І Росія буде вибачатись. Винні й ті, хто воював, і ті, хто мовчав

З інтервʼю американському
подкастеру Лексу Фрідману,
5 січня 2025 року

Андрій Пишний
голова Національного банку України
Андрій Пишний очолив Нацбанк у чорний для країни та її фінансового сектору час — у жовтні 2022 року. І зумів в умовах великої війни й різкого падіння ВВП утримати стабільність нацвалюти та забезпечити безперебійну роботу банківської системи. Кризові часи не минули, але, виходячи з актуальних економічних прогнозів, очільник НБУ міцно тримає ситуацію у своїх руках.
Юлія Свириденко
перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки
Зовнішня фіндопомога, міжнародні угоди, отримання Україною коштів від заморожених російських активів і посилення санкцій проти РФ — це перелік лише ключових питань, якими опікується Юлія Свириденко. Саме вона підписала історичну угоду про українські надра із США. В умовах, коли державний та гарантований державою борг становить вже 7 трлн грн ($ 169,1 млрд) і протягом 2024‑го збільшився на $ 20,7 млрд, роботу Свириденко зайвою не назвеш.
Ольга Стефанішина
віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції
У часи, коли приєднання до НАТО видається майже нереальним, інтеграція до ЄС стала головним зовнішньополітичним завданням України. Ольга Стефанішина координує та контролює виконання державою зобов’язання щодо вступу до блоку та наближення вітчизняного законодавства до європейського. І робить це наполегливо: нещодавно в уряді відзвітували, що Україна виконала 81 % своїх зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС.

Культура

Софія Андрухович
письменниця
Софія Андрухович вважається однією з найсильніших сучасних українських літераторок. Загалом вона опублікувала вісім книжок прози, серед яких її найоб’ємніший твір — 800‑сторінковий роман Амадока, за німецьке видання якого авторка торік дістала престижну Міжнародну премію імені Германа Гессе, а американський видавничий гігант Simon & Schuster придбав права на публікацію англомовного перекладу. Минулого літа Андрухович представила свій новий роман Катананхе, написаний під час повномасштабного вторгнення, події в якому розгортаються після війни з Росією.
Катерина Горностай
режисерка і сценаристка, лауреатка Національної премії ім. Тараса Шевченка  2022 року
Вона вписує Україну у світовий кінопроцес. Улюблениця Берлінського кінофестивалю, Катерина Горностай отримала там у 2021‑му Кришталевого ведмедя за свій художній фільм Стоп-Земля, а цього року саме на Берлінале відбулася світова премʼєра її документального фільму Стрічка часу.
Василь Байдак
стендап-комік, волонтер
За три роки великої війни стендап-комік Василь Байдак загалом передав ЗСУ понад $ 1 млн. Після лютого 2022‑го популярний гуморист перейшов на українську та переформатував свою творчість, націливши всі сили на збори для армії. І залучив до цього не лише колег по цеху та естрадних зірок минулого, а навіть експрезидента Віктора Ющенка.
Святослав Вакарчук
музикант, військовослужбовець, лідер гурту Океан Ельзи
На початку квітня Святослав Вакарчук презентував нову пісню — Лютий не минає. Згаданий в ній місяць три роки тому змінив життя головної рок-зірки країни: музикант доєднався до війська і нині, за даними УНІАН, обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. Вакарчук постійно їздить на фронт виступати та спілкуватися з бійцями, а отриману за службу в ЗСУ зарплатню одразу перераховує фонду Повернись живим.
Оксана Забужко
письменниця
Авторитетна літераторка-інтелектуалка, чиї тексти й виступи стають подіями, з початком великої війни є амбасадоркою України у світі. Вона не тільки намагається на різних мистецьких майданчиках достукатися до європейців із правдою про події в Україні, а й багато пише. Незабаром вийде її нова збірка Наша Європа, що складатиметься з написаних останнім часом есе, передмов до книжок європейських письменників та мемуарів.
Юрій Іздрик
письменник, культуролог, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка 2025 року
У сучасній українській літературі постать письменника-постмодерніста Юрія Іздрика вважається культовою. Він автор двох десятків книжок поезії та прози, один із представників так званого Станіславського феномену, засновник і головред легендарного літературно-мистецького часопису Четвер. Мистецькі та концептуальні проєкти з його участю збирають зали, а пісні на його вірші виконують зірки. Митець проявив себе в малярстві й зіграв одну з головних ролей у фільмі Ірини Цілик Я і Фелікс. Опуб­лікована у 2023‑му його збірка поезій Колекція отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка.
Сергій Жадан
поет, письменник, фронтмен гурту Жадан і Собаки, військовослужбовець
Голос української сучасності, письменник і поет Сергій Жадан рік тому мобілізувався до лав бригади Хартія, де заснував Радіо Хартія. Тепер сержант Жадан поєднує військову та творчу службу. Зокрема, з початку 2025‑го він брав участь у концертному турі гурту Жадан і Собаки міс­тами України — зібрані кошти (4,5 млн. грн) пішли на підтримку рідної для митця бригади. А тепер Жадан розпочав новий тур, — і його ціль не змінилась.
Артем Пивоваров
співак, автор пісень, саундпродюсер
Останнім часом співак Артем Пивоваров трансформував власну творчість і привернув увагу вітчизняної попкультури до віршів національних класиків — від Тараса Шевченка до Ліни Костенко. І зробив він це вкрай вдало: зокрема, композиція на шевченківські Думи за два роки зібрала на YouТube 60 млн переглядів. Узагалі від початку великої війни Пивоваров співає виключно українською й активно долучився до збору коштів на потреби ЗСУ.

Убивство Ґео Шкурупія було злочином проти української культури, що завжди перебувала під загрозою і потребує підтримки зараз

З колонки до журналу NV
№ 2, 2025 рік

Мар’ян Пиріг
музикант, художник, засновник гурту Пиріг і Батіг
Усе почалося з віршів Павла Тичини, якого Марʼян Пиріг обожнює, а тому поклав на музику і заспівав. Потім були інші українські класики — від Тараса Шевченка до Василя Стуса. А популярність музикант і його група Пиріг і Батіг здобули, коли зосередилися на творчості поетів, що творили у 1920‑1930‑х, значна частина яких була знищена. Таким чином музиканти повертають сучасним українцям цілий культурний шар, добре захований ще за часів СРСР.
Микита Кадан
художник
Іти не просто в ногу з художниками-новаторами світу, а намагатися бути попереду них хоча б на крок. Так живе і працює Микита Кадан, що представляє Україну на Венеційській бієнале та інших авторитетних майданчиках мистецького світу і створює як живопис, графіку, скульптуру, так і інсталяції та інші форми сучасного образотворчого мистецтва.
Тетяна Пилипчук
директорка Харківського літературного музею, волонтерка
Часті й жорстокі обстріли не перетворили Харків на урбаністичну пустелю, і серед тих, хто живе і працює там до сьогодні й завдяки кому не виїжджають інші, — Тетяна Пилипчук. Культурне життя міста обертається навколо неї: віддана музейній справі культурологиня не тільки вправно опікується Харківським літературним музеєм, перетворивши його на модне місце, а й влаштовує мистецькі фестивалі, що підтримують і обʼєднують харківʼян. Вони впевнені: їхнє місто живе.
Жанна Кадирова
художниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка  2025 року
Матеріали, з якими працює Жанна Кадирова, частіше використовують не художники, а будівельники — це цемент, кахель, цегла, асфальт. Утім навіть з асфальту й цементу, а останнім часом з уламків російських ракет вона створює твори, завдяки яким її запрошують на Венеційську бієнале і впізнають серед тисяч інших митців.
Артем Чех
письменник, військовослужбовець ЗСУ
Автор дюжини книжок і військовий, який пішов захищати країну доб­ровольцем, — це головне, що треба знати про Артема Чеха. Його називають одним із найкращих вітчизняних прозаїків, а останній роман письменника Пісня відкритого шляху із неймовірним сюжетом про колишнього українського кріпака, який потрапляє в Америку часів Громадянської війни і воює там на боці Півночі, дістав блискучі відгуки.
Іван Уривський
театральний режисер, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка
Вистава Конотопська відьма за повістю українського класика Григорія Квітки-Основ’яненка стала режисерським тріумфом Івана Уривського, а також привернула увагу широкої публіки до театральної сцени. Тепер у столиці ходити в театр особливо модно, а тим часом Уривський ставить нові вистави, що також стають хітами.
Ярина Цимбал
літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України
У тому, що сьогодні Розстріляне відродження стало для співвітчизників одним із найцікавіших й найцінніших періодів національної культури, є й заслуга Ярини Цимбал. Два десятиліття вона вивчає український авангард і літературу 1920‑х, популяризує у ЗМІ, а також упорядковує до видання книжки поетів і прозаїків того часу, суспільний інтерес до якого стрімко зріс на тлі російського вторгнення.
Олег Сенцов
український режисер та військовий
Командир штурмової роти та колишній політв’язень РФ, нещодавно Олег Сенцов повернувся до режисерської роботи: презентував у Чехії, а потім і в Україні свою першу документалку Реал. Це реальне відео подій на “нулі” під час українського наступу на півдні у 2023 році, зняте камерою GoPro самого Сенцова. Більшої правди війни годі й шукати.
Олександр Рудинський
актор
“Дякую BAFTA, і слава Україні!” — вигукнув український актор Олександр Рудинський, отримуючи цього року престижну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва. Нагородою його відзначили за головну роль у короткометражній стрічці Камінь, ножиці, папір британського режисера Франца Бьома. Із статуеткою BAFTA в руках українець заявив, що присвячує її своєму другові Євгену Світличному, який загинув на війні за пʼять днів до початку зйомок. Це не єдина помітна роль Рудинського: у 2023‑му він знявся в серіалі Декамерон за класичним твором для Netflix, а у 2024‑му — у шпигунському серіалі із продюсером Джорджем Клуні.
Мстислав Чернов
режисер, відеограф, воєнний кореспондент
Мстислав Чернов став знаменитим, коли його документальний фільм 20 днів у Маріуполі про російську облогу міста в лютому-березні 2022‑го, знятий разом з Євгеном Малолєткою та Василисою Степаненко, отримав першого для України Оскара. Чернов продовжує розповідати світові правду про війну мовою документального кіно: цього року його фільм 2.000 метрів до Андріївки про контр­наступ Збройних сил у 2023‑му здобув приз за найкращу режисерську роботу американського кінофестивалю Sundance.

Бізнес

Андрій Вадатурський
власник компанії Нібулон
$500 млн збитків і втрата половини активів — такими є наслідки великої війни для агроімперії Андрія Вадатурського. Попри це, Нібулону вдається бути прибутковим і навіть виходити на нові ринки — за минулий сезон бізнес Вадатурського отримав $68 млн EBITDA. Ба більше, компанія залишається у топі зернових експортерів країни, збільшує власний автопарк та інвестує в розбудову інфраструктури.

Я вірю в команду більше, ніж у силу рішень однієї людини

З інтервʼю журналу NV
№ 1, 2025 рік

Василь Даниляк
СЕО групи компаній ОККО, співвласник Goro Development та співзасновник Goro Mountain Resort
ОККО першою впоралася з дефіцитом пального на початку великої війни і попри втрату $100 млн залишилася лідером національного ринку АЗС. Тепер керована Василем Даниляком група посилює присутність в агросегменті, вклала 15 млн євро у промислові батареї для зберігання електроенергії, зводить вітропарк на Волині й запустила амбітний проєкт — будує на Львівщині сучасний гірськолижний курорт GORO Mountain Resort загальною вартістю $ 1,5 млрд.
Артем В’юнник
директор та співзасновник компанії-виробника дронів Атлон Авіа
Команда Артема В’юнника дала українським захисникам очі на полі бою: Атлон Авіа спроєктувала й виробляє найбільш вдалий вітчизняний розвідувальний БпЛА Фурія. Ще до початку великої війни безпілотник потрапив до війська, а нині став невіддільною частиною роботи артилерії та розвідки ЗСУ.
Михайло Бейлін
засновник та співвласник ресторанної
групи La Famiglia
До ресторанної імперії Михайла Бейліна належать півтора десятка популярних столичних закладів, що задають тон і стандарти в галузі. Попри складні часи, бізнесмен продовжує запускати нові якісні проєкти: торік портфель La Famiglia поповнився фешенебельним київським рестораном La Maison і піцерією Margherita на гірському курорті Буковель.
Костянтин Єфименко
президент фармкомпанії Biopharma
Biopharma — це передусім єдиний в Україні завод-фракціонатор у Білій Церкві, що виробляє препарати з плазми донорської крові. Але невдовзі з’явиться ще один — торік фармкомпанія Костянтина Єфименка почала будувати його за 80 млн євро в Ужгороді. Згодом з’явиться ще й третій завод — у румунському місті Арад, землю під який Biopharma вже купила.
Андрій Здесенко
засновник та СЕО корпорації Біо­сфера
За минулий рік значно збільшився бізнес Біосфери, що випускає товари для дому та особистої гігієни на шести заводах в Україні, Естонії та Румунії, а тепер ще й підкоряє ринок чаю. І попри втрату у квітні від російського ракетного удару складу на Дніпропетровщині, корпорація продовжує зростати — Андрій Здесенко націлений створити “мільярдну компанію”.
Гліб Загорій,
Катерина Загорій
співвласник та голова ради директорів фармкомпанії Дарниця, засновник Zagoriy Foundation; директорка ради директорів фармкомпанії Дарниця, співзасновниця Zagoriy Foundation
У Катерини та Гліба Загоріїв є дві великі родинні справи: бізнесова — фармкомпанія Дарниця, один з лідерів вітчизняного ринку, та благодійна — Zagoriy Foundation. Перша, зокрема, у березні здобула перемогу в тендері ООН і тепер постачатиме свої ліки у 80 країн світу. А друга передусім активно розвиває культуру благодійності в Україні.
Лев Жиденко,
Тарас Панасенко
співвласники мережі магазинів Аврора
У 2025 рік Аврора увійшла, маючи вже 1615 торгових точок в Україні та 30 у Румунії, — так формат one dollar store зробив Лева Жиденка й Тараса Панасенка власниками найбільш розгалуженої торговельної мережі країни. Минулорічний дохід компанії становив 38 млрд грн. Значну його частину акумулювала українська продукція, якій свідомо надають значне місце на полицях Аврори її власники, хоча зазвичай у крамницях такого формату превалюють дешеві китайські товари.
Філя Жебровська
голова наглядової ради ПАТ Farmak
Один із велетнів вітчизняного фармринку, Farmak Філі Жебровської щороку розробляє до 20 нових продуктів — портфель компанії містить 450 лікарських засобів ледь не всіх терапевтичних напрямів, що експортуються до 60+ країн. Велика війна лише активізувала цей поступ назовні: нещодавно Farmak придбав британську групу A&S Pharma Holdings, що спеціалізується на дженериках, і невдовзі запустить в Іспанії власний завод, збудований з нуля за понад 20 млн євро.
Олег Гороховський
співвласник Fintech Band (monobank)
Банк — це просто, бо він може бути постійно поруч, у смартфоні, довів українцям Олег Гороховський. Його віртуальний monobank зараз має 9,5 млн клієнтів, які здійснили 9,7 млрд покупок на 7,4 трлн грн. За підсумками 2024‑го він, за оцінками НБУ, зберіг друге місце за кількістю активних карток із часткою 16,6 %. Недивно, що влітку минулого року проєкт Гороховського вдруге потрапив до глобального рейтингу 250 найкращих фінтехкомпаній світу за версією CNBC та Statista.
Ольга Копилова
засновниця компанії Чорноморка
За 12 років Ольга Копилова розбудувала в Україні відому й успішну мережу рибних ресторанів Чорноморка, до якої входить майже три десятки закладів, дві третини з яких — у Києві й передмісті. Із початком великої війни рестораторка масштабує бізнес у Європі, запустивши там понад десяток проєктів, і тепер її заклади відкрилися в Молдові, Польщі, Австрії, Чехії та Словаччині. У планах амбітної підприємниці ресторани в Угорщині, Сербії, Болгарії, Литві й Латвії.

Зараз відкриваємо вже наш восьмий проєкт у Молдові. У Польщі працює три заклади та відкриваємо ще шість. Є два ресторани в Австрії, і буде ще один. У Словаччині також два працює. По одному проєкту запускаємо в Чехії та Угорщині, і вже знайшли приміщення в Сербії

З інтервʼю NV.UA,
25 січня 2025 року

Олександр Конотопський
засновник та голова наглядової ради Ajax Systems
4 млн користувачів у 187 країнах та 4,1 тис. працівників на заводах в Україні й Туреччині — з такими показниками почала четвертий рік війни заснована у 2011‑му Ajax Systems Олександра Конотопського. Європейський лідер серед виробників систем безпеки з можливостями розумного будинку, минулого року компанія додала у своє портфоліо 45 нових пристроїв і тепер пропонує 180 продуктів. А ще інженери Конотопського створили застосунок Повітряна тривога, що попереджає українців про удари РФ, — загалом його завантажили понад 20 млн разів.
Олег Коростельов
генеральний конструктор і гендиректор Державного підприємства КБ Луч
За останні три роки українська зброя, створена на КБ Луч за участі Олега Коростельова, неодноразово демонструвала ефективність та змінювала хід війни. Так, РСЗВ Вільха, що стала дебютною вітчизняною високоточною зброєю, уже в перший тиждень російської агресії завдавала влучних ударів по військовій техніці ворога. Тоді ж ПТРК Стугна-П успішно боролася з танковими колонами, що йшли на Київ та Харків. Сьогодні найперспективнішим виробом КБ Луч вважається “убивця” крейсера Москва — береговий комплекс Нептун і однойменна крилата ракета. Припускається, що з 2023 року модифікований Нептун почав уражати наземні ворожі цілі, а в 2025‑му зʼявився Довгий Нептун з дальністю ураження до 1.000 км.
Володимир Многолєтній
співзасновник і СЕО продуктової ІТ-компанії Genesis
Очолювана Володимиром Многолєтнім компанія Genesis може правити за приклад зі створення й вирощування успішних стартапів у сфері неігрових мобільних застосунків, медіа та е-комерції. Мільйони користувачів у всьому світі стежать за здоров’ям та навчаються за допомогою її продуктів. Від початку великої війни Genesis перерахував на потреби армії 500 млн грн, підтримує розроблений за стандартами НАТО навчальний курс для офіцерів ЗСУ, опікується дітьми, що стали сиротами через війну, допомагає центрам протезування. І щороку інвестує близько 40 млн грн в освіту в Україні.
Сергій Мільман
засновник і CEO компанії YouControl
100 тис. користувачів щодня заходять на портал YouControl, аби знайти інформацію про вітчизняні підприємства та громадські організації, а також про їх засновників. Обирати є з чого: аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань, створена Сергієм Мільманом, має понад 7 млн досьє на основі відкритих даних із понад 220 офіційних джерел. І ця кількість продовжує зростати.
Вячеслав Климов,
Володимир Поперешнюк
співзасновники та співвласники групи компаній Nova (Нова пошта, Nova Post Europe, NovaPay та інші)
Попри ворожі удари по її терміналах і втрату відділень, група Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка торік збільшила кількість оброблених поштових відправлень до 480 млн і продовжила експансію на зовнішніх ринках. Сама ж Нова пошта вдруге поспіль стала № 2 у топ-10 нацоператорів у сфері транспорту й логістики за даними Опендатабот: її дохід зріс майже на чверть — до 44,78 млрд грн, але прибуток зменшився на 37% — до 2,5 млрд грн. Водночас авіакомпанія групи отримала перший власний вантажний Boeing 737‑800 і дозвіл на виконання рейсів всередині ЄС.
Юлія Орлова
гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat
Війна безпосередньо вдарила по бізнесу Юлії Орлової — рік тому друкарня Vivat у Харкові серйозно постраждала від російських ракет. Відновити її допоміг американський мільярдер і меценат Говард Баффет. Така увага не дивує, адже йдеться про одне з найбільших видавництв України: Vivat щороку друкує приблизно 300 нових творів і продає через власну мережу близько 2,5 млн книжок.
Олег Калашніков
співвласник мереж Добробут і Люксоптика
Справжній трендсеттер серед приватних медичних мереж країни, Добробут продовжує зростати навіть попри війну. Лише у 2024‑му компанія вклала 400 млн грн у власний розвиток. Тепер під орудою Олега Калашнікова у столичному регіоні працюють 17 сучасних медцентрів і служба невідкладної допомоги, до яких нещодавно додалися власна цитогенетична лабораторія та Центр психічного здоров’я зі стаціонаром.
Руслан Шостак
президент корпорації Terwin, засновник EVA і VARUS
Торговельні мережі EVA і VARUS увійшли до Топ-50 найбільших українських інвесторів під час великої війни за версією NV: EVA з її понад 1,1 тис. магазинів інвестувала у розвиток 3,3 млрд грн, VARUS, що налічує вже більш як 110 супермаркетів, — 1,1 млрд грн. Сам Руслан Шостак, який об’єднав усі свої активи в корпорацію Terwin уже після лютого 2022‑го, також вкладає кошти у стратегічно важливі галузі — будівництво логістичних хабів на 1 млн кв. м з обсягом інвестицій $ 700 млн у Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях, а також у переробку.
Сергій Позняк
фінансист, інвестор, власник і гендиректор групи компаній FGK Financial, голова Асоціації підприємців — ветеранів АТО, сержант НГУ
У війні і в мирі військовослужбовець Сергій Позняк досягає однаково вражаючих результатів. Успішний фінансист пішов на війну ще у 2014 році, а з 2022‑го ефективно воює як снайпер, навчає снайперському ремеслу новачків і робить все це на протезі — восени 2022‑го він втратив на війні ногу. Не забуває Позняк і про мир — як підприємець і фінансист він опікується підтримкою ветеранських бізнесів та першого в Україні фінансового сервісу FinStream, створеного ветеранами для ветеранів.
Владислав та
Ірина Чечоткіни
співзасновники та співвласники інтернет-магазину Rozetka.ua
Попри зруйнований ракетою росіян склад у Києві та інші проблеми, дохід Rozetka за 2024 рік зріс, за даними Опендатабот, на 17 % — до 29,7 млрд грн. І за цим показником головний національний онлайн-ритейлер став № 5 серед найбільших торговельних мереж країни. На цьому команда родини Чечоткіних не зупиняється, а збільшує кількість офлайнових точок та розбудовує екосистему сервісів, включно з фінтехнапрямком.

Спорт

Олександр Усик
професійний боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі
Наприкінці 2024‑го Олександр Усик довів, що невипадково за пів року до того опинився на вершині боксерського олімпу, що була порожня від початку 2000‑х: у поєдинку-реванші він удруге переміг свого конкурента Тайсона Ф’юрі. Блискуча спортивна кар’єра лише спонукає Усика допомагати ЗСУ та Україні, зокрема як амбасадор UNITED24. А один із поясів чемпіона увійшов у велику політику: під час невдалого березневого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона відзнака Усика, схоже, таки була подарована українським лідером Дональду Трампу.

Усі кажуть: Усик виграв. Усик, Усик — карапусик! Є команда, є тренер, є масажисти, всього понад 100 осіб. Ці люди — та сила, яка робить мене тим, ким я є

З інтервʼю журналу NV
№ 5, 2024 рік

Ярослава Магучіх
легкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2024 року зі стрибків у висоту
Одна з найвідоміших сучасних українок Ярослава Магучіх вписала своє ім’я в історію світової легкої атлетики. Торік вона встановила новий світовий рекорд, взявши висоту 2,1 м, і вперше в кар’єрі стала олімпійською чемпіонкою. Спортсменка має чітку громадянську позицію — активно допомагає ЗСУ, а під час міжнародних змагань не проминає нагоди зайвий раз розповісти правду про російську збройну агресію проти України.
Ольга Харлан
фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років
На початку серпня 2024‑го Ольга Харлан у складі збірної здобула першу українську золоту медаль Паризької олімпіади — для найуспішнішої вітчизняної шаб­лістки вона стала шостою олімпійською нагородою в кар’єрі. Уже через кілька днів Харлан виставила свою переможну шаблю на аукціоні Фонду Сергія Притули й отримані за неї 10 млн грн пішли на закупівлю автоматизованих бойових турелей Шабля.
Еліна Світоліна
українська тенісистка
Нещодавно Еліна Світоліна, найбільш титулована українська тенісистка, стала ще й першою серед співвітчизниць, хто за дорослу кар’єру отримав понад $25 млн призових. Ба більше: у всьому світі до цього було лише 13 таких спортсменок. Світоліна не лише змагається та заробляє під прапором України: вона є амбасадоркою UNITED24, а до програм її Svitolina Foundation долучилися вже понад тисяча вітчизняних дітей-тенісистів.
Андрій Шевченко
президент Української асоціації футболу
Андрій Шевченко зробив значний внесок у ті майже $1,5 млрд, які українська фандрейзингова платформа UNITED24 зібрала за роки великої війни, — він став першим її амбасадором і продовжує цю співпрацю. А з минулого року колишній зірковий форвард ще й опікується націо­нальним футболом, зокрема розвиває його ветеранську та дитячу складові.
Вперше цей матеріал опубліковано в журналі NV №3 за травень 2025 року.

Читайте також

100 геніїв Розстріляного відродження

Читати статтю
© ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «МЕДІА-ДК».
Всі права захищені. E-mail редакції: news@nv.ua, відділ реклами: sales@nv.ua