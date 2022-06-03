100 дней, превзошедшие годы других войн. Десять цифр, раскрывающих последствия первых месяцев российского вторжения в Украину 3 июня, 08:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

3 июня исполняется 100 дней с тех пор, как Россия начала масштабное вторжение в Украину. Москва продолжает уничтожать и захватывать украинские земли, несмотря на колоссальные потери своей армии и наибольший со времен Второй мировой войны размах военных преступлений, которые совершают оккупанты.

Война России против Украины — главные события 3 июня

По данным Офиса президента и KSE, после 100 дней полномасштабной войны прямые убытки Украины превышают $600 млрд, из них более $105 млрд — ущерб от повреждения инфраструктуры. Украина потеряла 35% ВВП, более 200 заводов, а главное — десятки тысяч жизней гражданских жителей и тысячи жизней погибших защитников Украины.

Видео дня

От разрушений жилых домов больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Лисичанск. В целом из-за атак РФ за 100 дней было повреждено, разрушено или утрачено:

свыше 44 млн кв. м жилья украинцев;



23,8 тысячи километров дорог,

6,3 тысяч км железнодорожных путей

41 железнодорожный мост,

643 учреждения здравоохранения,

1123 учебных заведения,

621 детсад,

19 нефтебаз,

19 торговых центров.

Эта статистика лишь частично отражает миллионы сломанных жизней украинцев — тех, кто потерял близких, был вынужден покинуть дом, оказался в оккупации или был депортирован.

НВ собрал главные цифры, свидетельствующие о последствиях первых 100 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

1. РФ захватила 3,6 тыс. населенных пунктов в Украине, 1 тыс. из них уже освобождены

Такие свежие оценки президент Владимир Зеленский привел 2 июня. По его словам, с начала вторжения российские войска оккупировали суммарно 3620 населенных пунктов Украины. Из них украинские военные освободили уже 1017 городов и поселков.



Оккупированными остаются 2603 украинских населенных пункта.



За 100 дней вторжения единственный областной центр, который смогли взять россияне — это Херсон, а самый большой город — Мариуполь, где до начала вторжения проживали почти 450 тыс. жителей.

2. Оккупанты контролируют около 20% территории Украины

По словам Владимира Зеленского, на 2 июня под контролем России находится около 20% территории Украины — почти 125 тысяч квадратных километров.



Для сравнения, ныне оккупированные территории Украины это:



больше площади Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых ( 76,6 тыс. кв. км);

76,6 тыс. кв. км); территория Словакии и Чехии совокупно ( 127,9 тыс. кв. км)



127,9 тыс. кв. км) почти вся Греция ( 131,9 тыс. кв. км);



131,9 тыс. кв. км); 35% территории Германии ( 357 тыс кв. км);



357 тыс кв. км); половина площади Великобритании ( 242,5 тыс. кв. км).



242,5 тыс. кв. км). больше, чем вся территория каждой из таких стран, как Болгария ( 110,9 тыс. кв. км), Исландия ( 102,7 тыс. кв. км), Венгрия ( 93 тыс. кв. км), Португалия ( 88,4; тыс. кв. км), Сербия ( 88,3), Австрия ( 83, 8 тыс. кв. км) и многих других государств Европы.

В общей сложности сейчас около 300 тыс. квадратных километров территории Украины (вдвое больше, чем оккупированные территории) опасно загрязнены неразорвавшимися минами или снарядами.

По данным Министерства реинтеграции, в перечень оккупированных территорий или территорий, где продолжаются активные боевые действия, входят районы семи регионов Украины. Это территориальные громады таких областей:

Днепропетровской ( 6 громад),

6 громад), Донецкой ( 66 громад),

66 громад), Запорожской ( 61 громады),

61 громады), Луганской ( 37 громад),

37 громад), Николаевской ( 22 громады),

22 громады), Харьковской ( 51 громада)

51 громада) Херсонской ( 49 громад).

3. Убиты почти 31 тыс. российских оккупантов

Чуть более чем за три месяца войны российская армия потеряла в Украине почти 31 тыс. человек (30 850 по состоянию на 2 июня) — то есть примерно по 10 тыс. военных ежемесячно. Количество раненых обычно в два-три раза больше погибших, по оценкам военных экспертов и бывшего министра обороны Андрея Загороднюка. Это значит, что за 100 дней большой войны ранения получили еще около 60 тыс. оккупантов.

По оценкам военных экспертов, перед началом вторжения Россия стянула к границам Украины 150 тыс. военнослужащих, то есть в Украине уже погибли по меньшей мере 20% от этого количества, а ранения могли получить еще около 40%.



31 тыс. погибших за 100 дней вторжения российских военных — это колоссальные потери, если сравнить их с другими войнами:



вдвое больше, чем СССР потерял в Афганистане за 10 лет войны ( 1979−1989) — тогда, по официальным данным, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек.



1979−1989) — тогда, по официальным данным, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек. больше, чем Россия официально потеряла за две чеченские войны . Во время первой « кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших без вести ( хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). А во время второй чеченской войны ( самое ожесточенное противостояние продолжалось в 1999 — 2000 годах, движение сопротивления к 2009-му) погибло не менее 7,4 тыс. российских военных.



. Во время первой кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших без вести хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). А во время второй чеченской войны самое ожесточенное противостояние продолжалось в 1999 — 2000 годах, движение сопротивления к 2009-му) погибло не менее 7,4 тыс. российских военных. больше, чем армия США потеряла за 20 лет в Ираке и Афганистане : во время иракской кампании 2003−2011 годов в этой стране погибли около 4,5 тыс. солдат США, а в Афганистане ( 2001−2021) армия США потеряла 2,4 тыс. военных ( совокупно 6,9 тыс. погибших американских военнослужащих в двух войнах за два десятилетия).

: во время иракской кампании 2003−2011 годов в этой стране погибли около 4,5 тыс. солдат США, а в Афганистане 2001−2021) армия США потеряла 2,4 тыс. военных совокупно 6,9 тыс. погибших американских военнослужащих в двух войнах за два десятилетия). более 50% потерь американцев за 8 лет участия США во Вьетнамской войне. Война во Вьетнаме продолжалась 20 лет: с ноября 1955 по апрель 1975 года. США активно участвовали в боевых действиях с 1965 по 1973 год, за это время американская армия потеряла в этой войне 58 тыс. 281 солдата ( включая 47,4 тыс. прямых боевых потерь). Это означает, что потери российской армии в Украине за 100 дней уже составили около 53% от числа американцев, погибших за 8 лет участия США во Вьетнамской войне.

4. Россия потеряла в Украине 210 самолетов и 175 вертолетов

Такие данные привел Генштаб ВСУ по состоянию на 2 июня. Это существенные потери относительно сил, которые РФ подготовила до начала вторжения (по оценке Центра оборонных стратегий по состоянию на 20 февраля):

56% самолетов ( 210 сбитых из 375, с которыми оккупанты начали вторжение);



210 сбитых из 375, с которыми оккупанты начали вторжение); 73% вертолетов ( 175 сбитых из начального количества в 240 вертолетов).

В частности общее количество сбитых российских вертолетов (175) уже более чем вдвое превысило аналогичные совокупные потери РФ за ее четыре предыдущих войны (83 единицы):



в первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет,



во вторую чеченскую — 36,

за время вторжения в Грузию — три вертолета,

в Сирии — 23 вертолета.

А 210 сбитых в Украине российских самолетов — это больше, чем общая численность боевых самолетов в воздушных силах многих других государств (по данным Генштаба ВСУ):

Великобритании — 142

Казахстана — 120

Польши — 112

Беларуси — 105

Среди других потерь российской военной техники за первые 100 дней войны (сравнение с силами вторжения по оценке Центра оборонных стратегий по состоянию на 20 февраля):

танков — 1363 ( 80% от изначального количества сил вторжения, насчитывавших примерно 1700 танков),



80% от изначального количества сил вторжения, насчитывавших примерно 1700 танков), боевых бронированных машин — 3354 ( 78% относительно 4300 машин, подготовленных для начала вторжения),

78% относительно 4300 машин, подготовленных для начала вторжения), артиллерийских систем — 661 ( 28% от изначальных 2300 систем),

28% от изначальных 2300 систем), РСЗО ( ракетных систем залпового огня) — 207,

ракетных систем залпового огня) — 207, средств ПВО — 95

БПЛА оперативно-тактического уровня — 521,

крылатые ракеты — 120,

кораблей /катеров/ - 13,

автомобильной техники и автоцистерн — 2325,

специальной техники — 51.

5. От 60 до 100 украинских военных погибают ежедневно в текущей фазе войны

Незадолго до 100-дневного рубежа с начала российского вторжения министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. «На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту», — подчеркнул Резников 1 июня, аргументируя необходимость новых поставок оружия в Украину.



Цену этих боев для ВСУ озвучил президент Украины Владимир Зеленский. «Ситуация очень сложная, 60−100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал Зеленский 1 июня в интервью Newsmax.



Украина пока не озвучивает официально общее количество своих потерь в полномасштабной войне против России. В последний раз Зеленский приводил ориентировочные цифры в середине апреля, заявив в интервью CNN о 2,5−3 тыс. погибших на тот момент украинских военных. Российские потери тогда составляли 19−20 тыс. человек погибшими (сейчас более 30 тыс.).



Напомним, за предыдущие восемь лет войны на Донбассе погибли более 4,1 тыс. украинских военных (до начала полномасштабного вторжения). Такие данные приводило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.



6. В Россию было принудительно депортировано 1,4 млн. граждан Украины

Эту цифру в конце мая озвучил советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН. Отдельно он подчеркнул, что почти 16% депортированных — это дети (похищенные из детдомов и интернатов, разлученные с родителями или принудительно вывезенные вместе с семьями).

«Похищение не менее 230 тыс. украинских детей из 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации в результате лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма», — подчеркнул Дворник.



А президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 1 июня назвал принудительный вывоз более 200 тыс. детей из Украины одним из самых подлых преступлений РФ.



7. В результате вторжения в Украине ежедневно погибает в среднем 2−3 ребенка

С того момента, как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну, в Украине погиб как минимум 261 ребенок, более 460 детей были ранены (всего пострадал 721 ребенок).



Больше всего детей пострадало (были убиты или ранены) в Донецкой области — 184, Киевской — 116 и Харьковской — 112.

Такие данные приводит Офис генпрокурора, подчеркивая, что цифры не являются окончательными из-за невозможности оценить количество погибших на оккупированных территориях.



Международный детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1 июня, в День детей, привел аналогичные цифры, отметив что согласно такой статистике в Украине сейчас погибает примерно 2−3 ребенка ежедневно, а еще четверо получают ранения из-за боевых действий.



По данным ЮНИСЕФ, две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома в результате начатой Россией войны. В гуманитарной помощи нуждаются около 3 млн детей в Украине и еще более 2,2 млн украинских детей в других странах, куда выехали их семьи. Организация подчеркивает, что таких сокрушительных последствий войны для детей мир не видел со времен Второй мировой войны.



8. ООН имеет подтвержденные данные о более чем 4 тыс. погибших мирных жителях — и это только первые оценки

С начала вторжения в Украине погибли по меньшей мере 4113 гражданских украинцев, еще 4916 мирных жителей украинских городов и поселков получили ранения. Такие данные на 31 мая привело управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Каждый раз обновляя эту статистику, в ООН подчеркивают, что реальное количество погибших мирных граждан Украины, вероятно, значительно выше: организация пока озвучивает лишь те данные, по которым имеет подтверждение.



При этом значительно задерживается информация о территориях, где продолжаются интенсивные боевые действия. Из самых горячих точек, среди которых захваченные россиянами Мариуполь, Изюм, Попасная, ООН пока не может самостоятельно подтвердить данные. Пока же больше всего мирных украинцев погибло из-за наступления армии РФ в Донецкой и Луганской областях (2 337 погибших и 2 808 раненых).

По данным украинской стороны, в одной лишь Киевской области по состоянию на середину мая были обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными за время оккупации, сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, эта цифра касается только мирных жителей, большинство из них были застрелены из автоматического оружия.

9. Число погибших жителей Мариуполя может достигать от 22 тыс. до 50 тыс. человек

Захваченный россиянами Мариуполь, где более 80 дней держали героическую оборону украинские военные, стал за три месяца вторжения олицетворением самых страшных военных преступлений, на которые способна армия оккупантов.

Город, оказавшийся в осаде с первых дней вторжения, был вынужден выживать под постоянными сокрушительными обстрелами — без света, воды, газа, тепла, централизованного снабжения продуктами и работы коммунальных служб. Большинство этих базовых функций в городе не возобновлены до сих пор. Оккупанты блокировали любые возможности выезда из Мариуполя в сторону подконтрольных Украине территорий, заставляя жителей проходить через фильтрацию, допросы, а иногда — пытки и расстрелы на оккупированных землях Украины.



По оценкам мэрии города, количество погибших в Мариуполе составляет по меньшей мере 20−22 тыс. человек — и это одна из самых страшных цифр первых 100 дней войны.



Число гражданских жертв российского вторжения в Мариуполе может быть значительно больше. 1 июня британская The Guardian в своей публикации о попытках родственников узнать судьбу пропавших в городе людей рассказала, что число погибших приближается к 50 тыс. человек. Такую цифру озвучил на условиях анонимности один из собеседников издания, входящий в круг координаторов захоронений в Мариуполе.



10. Из Украины выехали более 5 млн. граждан

С начала вторжения России почти 12 млн. украинцев стали внутренними переселенцами, а более 5 млн. уехали за границу, напомнил 2 июня президент Владимир Зеленский.



Хотя после освобождения нескольких северных областей Украины часть людей начала возвращаться домой. С середины апреля Государственная пограничная служба фиксирует преобладание числа въезжающих над количеством выезжающих из Украины: сейчас в Украину ежедневно приезжает более 30 тыс. человек.



По данным ООН, с 24 февраля границу на выезд из Украины пересекли 6,8 млн. граждан Украины, а въехали обратно 2,2 млн. украинцев. Там объясняют, что трактовать эти цифры следует осторожно, поскольку они фиксируют лишь количество пересечений границы и могут отражать часть «маятниковых» поездок людей, которые еще не решаются окончательно вернуться.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.