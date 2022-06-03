«Как РФ брала Киев за три дня». Украинцы пишут о сотом дне полномасштабной войны против России 3 июня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською 100-й день восьмилетней войны (Фото:everydaykraft/Twitter)

3 июня — 100-й день героической борьбы ВСУ и всего украинского народа против российских захватчиков в восьмилетней войне, ведь РФ вторглась на территорию Украины еще в 2014 году. Украинцы в Сети делятся эмоциями и мыслями, рассказывают о своих волнениях и благодарят украинских военных за спокойствие и уверенность в победе. НВ собрало последние посты.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео со своей командой и напомнил украинцам, что победа за нами.

Президент Польши Анджей Дуда в Твиттере поддержал Украину и напомнил, что его страна изначально верила в силу украинского народа.

Видео дня

Пятый президент Украины Петр Порошенко также опубликовал пост по теме.

Советник главы ОП Алексей Арестович посвятил длинный пост, чтобы описать то зло, с которым воюет Украина.

Мэр Киева Виталий Кличко также опубликовал видеообращение о 100 днях варварской войны и уверенно напомнил: добро всегда побеждает зло.

Генштаб ВСУ также поделился фотографией до 100 дней героического сопротивления украинского народа.

Министерство обороны Украины напоминает, что украинские военные настроены только на победу.

На странице ГСЧС Украины также опубликовали пост до 100 дней войны, «которой Европа не знала со времен Второй мировой».

Ведущая Общественное Культура Ирина Славинская поблагодарила ВСУ и напомнила, что это 100-й день восьмилетней войны.

Об этом писали и другие пользователи.

Украинская журналистка и телеведущая Катя Осадчая напомнила о том, каким было 24 февраля, и что эта дата будет жить в каждом украинце, но народ продолжает борьбу и правда на его стороне.

Журналистка Анастасия Федченко пришла с милым напоминанием, что ВСУ — это котики, «сдерживающие одичавшую орду на огромном фронте».

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что это 100-й день с начала «конца рф».

Без милых иллюстраций не обошлось.

Да и без шуток тоже. Расскажите теперь украинцам, как Россия возьмет Киев за три дня.

В Сети также распространяют видео о том, как продолжались 100 дней полномасштабного вторжения на карте боевых действий с показом освобожденных территорий от захватчиков.

Понятно одно — Украина выстоит и победит.

Политолог и директор центра политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что за 100 дней войны Украина выстояла против врага, который превосходит нас более чем в три раза по численности населения, в 3,5 раза — по численности армии, имеет значительно большие экономические и военные ресурсы. Вопреки прогнозам, даже наших международных партнеров Украина выстояла и доказала, что может героически и эффективно себя защищать. Украинскую армию сейчас считают одной из сильнейших в мире, даже с устаревшим (преимущественно использованом еще в советское время) оружием. Но украинцы также доказали, что могут умело овладевать и применять и современное оружие. И это наш ресурс на будущее.

Украина выжила, героически останавливает русское нашествие, защищая весь цивилизованный мир. И это главный итог первых 100 дней войны.

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