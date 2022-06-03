«Как РФ брала Киев за три дня». Украинцы пишут о сотом дне полномасштабной войны против России

3 июня, 17:19
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100-й день восьмилетней войны (Фото:everydaykraft/Twitter)

100-й день восьмилетней войны (Фото:everydaykraft/Twitter)

3 июня — 100-й день героической борьбы ВСУ и всего украинского народа против российских захватчиков в восьмилетней войне, ведь РФ вторглась на территорию Украины еще в 2014 году. Украинцы в Сети делятся эмоциями и мыслями, рассказывают о своих волнениях и благодарят украинских военных за спокойствие и уверенность в победе. НВ собрало последние посты.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео со своей командой и напомнил украинцам, что победа за нами.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3091201111130244

Президент Польши Анджей Дуда в Твиттере поддержал Украину и напомнил, что его страна изначально верила в силу украинского народа.

Видео дня
https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1532707117945217025

Пятый президент Украины Петр Порошенко также опубликовал пост по теме.

https://www.facebook.com/watch/?v=2173721052782320

Советник главы ОП Алексей Арестович посвятил длинный пост, чтобы описать то зло, с которым воюет Украина.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5519317698132265

Мэр Киева Виталий Кличко также опубликовал видеообращение о 100 днях варварской войны и уверенно напомнил: добро всегда побеждает зло.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1457829507991677/

Генштаб ВСУ также поделился фотографией до 100 дней героического сопротивления украинского народа.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331473325832419

Министерство обороны Украины напоминает, что украинские военные настроены только на победу.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/330172872628505

На странице ГСЧС Украины также опубликовали пост до 100 дней войны, «которой Европа не знала со времен Второй мировой».

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/387559710078591

Ведущая Общественное Культура Ирина Славинская поблагодарила ВСУ и напомнила, что это 100-й день восьмилетней войны.

https://www.facebook.com/1002607892/posts/pfbid034wK6ojyvr7ZW4KRDJjPeAFFQDr4kgs8qQpJgZsjEZAvnGxCT8oEUsKKwF1fuxLnRl/?d=n

Об этом писали и другие пользователи.

https://twitter.com/FreelFreel/status/1532482814205218851

Украинская журналистка и телеведущая Катя Осадчая напомнила о том, каким было 24 февраля, и что эта дата будет жить в каждом украинце, но народ продолжает борьбу и правда на его стороне.

https://www.facebook.com/katya.osadcha/posts/5327361590656225

Журналистка Анастасия Федченко пришла с милым напоминанием, что ВСУ — это котики, «сдерживающие одичавшую орду на огромном фронте».

https://www.facebook.com/nastka.ukrainka/posts/5199532023440405

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что это 100-й день с начала «конца рф».

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225513133468309

Без милых иллюстраций не обошлось.

https://www.facebook.com/Inzir/posts/572139914269796

Да и без шуток тоже. Расскажите теперь украинцам, как Россия возьмет Киев за три дня.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/127639846582000

В Сети также распространяют видео о том, как продолжались 100 дней полномасштабного вторжения на карте боевых действий с показом освобожденных территорий от захватчиков.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6395327320496667

Понятно одно — Украина выстоит и победит.

https://twitter.com/everydaykraft/status/1532611664570421250
https://twitter.com/jolud13/status/1532593307083235328

Политолог и директор центра политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что за 100 дней войны Украина выстояла против врага, который превосходит нас более чем в три раза по численности населения, в 3,5 раза — по численности армии, имеет значительно большие экономические и военные ресурсы. Вопреки прогнозам, даже наших международных партнеров Украина выстояла и доказала, что может героически и эффективно себя защищать. Украинскую армию сейчас считают одной из сильнейших в мире, даже с устаревшим (преимущественно использованом еще в советское время) оружием. Но украинцы также доказали, что могут умело овладевать и применять и современное оружие. И это наш ресурс на будущее.

Украина выжила, героически останавливает русское нашествие, защищая весь цивилизованный мир. И это главный итог первых 100 дней войны.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Минобороны Украины ГСЧС Реакция соцсетей Владимир Зеленский Российско-украинская война Анджей Дуда

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