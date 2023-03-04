101 народный броневик. Украинцы переворачивают мир вверх дном, когда речь идет о нуждах военных — интервью NV с Сергеем Притулой 4 марта, 12:35 Эксклюзив NV Сергей Притула (Фото:Пресс-служба Фонда)

В Украину начала поступать рекордная партия бронетехники, которую приобрели за донаты.

Среди 101 единицы гусеничной бронетехники, которую закупил для войск Фонд Сергея Притулы, есть 8 различных моделей.

На броневики потратили 236 млн грн, которые собрали в ноябре за полтора дня.

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Волонтер и ведущий Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал больше о рекордной закупке и проанонсировал следующий сбор.

— Фонд Сергея Притулы закупил более сотни бронетранспортеров за донаты, которые собирали еще в ноябре 2022 года. Расскажите об этих британских Спартанах.

— Прежде всего я хочу поздравить и одновременно поблагодарить всех людей, которые были вовлечены в этот сбор на Спартаны. Это вопрос, который касался, пожалуй, миллионов украинцев и людей из-за границы, которые задонатили на вот это приобретение.

101 бронетранспортер в результате законтрактован. Восемь разных моделей. Конечно, больше всего среди них как раз Спартанов (Spartan — англ.). Это бронетранспортеры для перевозки личного состава для подвоза мобильных огневых групп.

Но мы здорово прошлись по рынку в Британии. И потому будут завезены и Самаритяне (Samaritan — англ.; это бронированная медицинская эвакуационная машина), и Султаны (Sultan — англ.; это командные машины), Стормеры (Stormer — англ.) мы купили, на которые устанавливаются ЗРК. Шелдер (Shielder – англ.) – тоже гусеничная техника, она по-разному используется — и подвоз боекомплекта, личного состава и так далее.

И еще мы прикупились интересной номенклатурой, это FV432 Bulldog — это тоже машина для перевозки личного состава. И два вида эвакуационных бронированных машин, которые могут забирать другие с поля боя, если они вдруг подбиты или неисправны, это FV434 и Самсон (Samson — англ.).

Особенность партии в том, что, во-первых, вся бронетехника гусеничная, и военные очень рады этому факту. Потому что в условиях бездорожья, полевых условиях на колесной технике очень сильно не поработаешь на тех направлениях, где наши собираются работать. Гусеничная техника это позволяет.

Во-вторых, приятно констатировать тот факт, что для украинцев в очередной раз нет такого понятия, как что-то невозможное. Это крупнейшая партия в истории Украины, которая была приобретена и передается ВСУ не по линии материально-технической помощи от наших партнеров, не по межправительственной коммуникации, а когда гражданское общество сбросилось и, используя наш фонд как инструмент, смогло усилить наши Силы обороны таким большим, главное, необходимым количеством бронированной техники

— Какое количество техники уже в Украине, если это не военная тайна.

— Это не военная тайна, это нормальная отчетность перед нашими донорами.