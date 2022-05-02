«Мы их уничтожим». К середине мая Россия может перебросить в Украину до 10 тыс. добровольцев — Арестович 2 мая, 02:21 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Скриншот видео ОПУ)

К середине мая Россия планирует перебросить на территорию Украины около десяти тысяч добровольцев.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгина Live.



«По моим прикидкам, я вижу, что добровольцы могут быть накоплены к середине мая 10 тысяч. И вот они героически уйдут. Вопрос куда? И это будет похоже на вторжение китайских добровольцев в корейской войне, когда они волнами останавливали высокотехнологичную армию. Но только две большие разницы: в том, что два нуля надо отобрать и выйдет десяток тысяч», — сказал Арестович.

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По его словам, в добровольце РФ берет ничего не умеющие деклассированные элементы и выдает им «какой-то старый камуфляж, сапоги 51-го года, автомат — 47-го и каску — 43-го». Поэтому он уверен, что Вооруженные силы Украины их уничтожат.

«Мы перемолили элитные русские дивизии, что нам эти добровольцы. Успевай менять стволы пулеметов, что называется. Мы их уничтожим», — заметил советник главы ОП.

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