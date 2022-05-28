Что в Киеве лучше, чем в Европе. НВ собрал 10 аргументов украинок, которые из-за войны находятся в ЕС 28 мая, 08:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Киевляне в Европе скучают по «стране в смартфоне», широкому продуктовому ассортименту и вкусному кофе (Фото:УНИАН)

Более доступный интернет, больше первоклассных ресторанов, меньше бюрократии, более дешевая медицина — НВ разобрался, чем жизнь в украинской столице лучше, чем в европейских мегаполисах.

Более 5 млн украинцев, оказавшихся ради собственной безопасности в Европе, уже третий месяц подряд пытаются постичь заграничные правила жизни и знакомятся с местными законами. Некоторые из них стали для соотечественников неожиданностью. Более того: несмотря на устоявшиеся стереотипы, некоторые вещи в Украине оказались более прогрессивными и удобными для потребителя, утверждают они.

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НВ пообщался с украинками в вынужденной эмиграции и выяснил, чем Киев, по их мнению, даст фору европейским городам.

1. Доступная связь и интернета

В отличие от Киева, оставаться всегда на связи в Европе — дорогое удовольствие, ведь стоимость мобильной связи и интернета значительно выше. «В Ирландии тариф с безлимитным мобильным интернетом стоит 20−30 евро в месяц. А домашний может обойтись даже в 100 евро», — озвучивает порядок цен коммуникационница Нина Мищенко, переехавшая в Дублин из-за войны.

К тому же новым жителям европейских городов придется забыть и о такой роскоши, как свободный доступ к сети в публичных местах. «В Польше я спросила у официанта ресторана пароль Wi-Fi, услышала в ответ, что интернет только для сотрудников, — удивляется киевская пиарщица Мария Ципцюра. — Очень странно после Украины, где Wi-Fi есть даже в окошечке с шаурмой».

Первый месяц эвакуации Ципцюра провела в Познани, теперь живет в Лейпциге и уже оттуда рассказывает: как в Польше, так и в Германии домашний интернет работает с постоянными проблемами и периодическими отключениями.

2. Простой и быстрый банкинг

«Наша банковская система — просто космос», — успела убедиться Ципцюра за два месяца жизни в ЕС. Пиарщица приводит пример: в Киеве ты можешь открыть счет или найти потерянный перевод за день, а в Польше этот процесс занимает несколько недель или даже месяцев.

В Ирландии, по словам Мищенко, ситуация еще сложнее: карточку в банке хоть и можно оформить онлайн, но для этого нужно пройти видеоподтверждение с менеджером, получить на домашнюю почту код для приложения, а потом — саму карту, и тоже почтой.

К тому же переводы без комиссии, терминалы пополнения банковской карты и возможность рассчитываться ею в общественном транспорте — невиданное для Европы чудо.

Так, в ирландских банках каждая транзакция будет стоить 20 центов, а с карты в банкомате можно снять не более 500−600 евро в месяц.

«NFC банкоматов здесь нет, а люди все еще пользуются чеками, — рассказывает Мищенко. — Терминалов пополнения тоже нет — только в отделении банка и почты».

Сексолог Ольга Мельник, теперь вынужденно проживающая в Дюссельдорфе, рассказывает о необходимости носить с собой бумажные купюры и всегда иметь банковскую карточку в кошельке. «Очень многие компании не принимают оплату картой или пользуются старыми терминалами», — объясняет она.

3. Высокие гастрономические стандарты

Наряду с киевскими гурманами европейцы неприхотливы, поэтому уровень тамошних ресторанов значительно уступает украинским — и в контексте изысканности блюд, и в контексте обслуживания.

Диана Перебийнис, третий месяц находящаяся в Барселоне, объясняет: то, что здесь считается хорошим рестораном, в Киеве попало бы в лучшем случае в категорию заведений средней руки. «Наши рестораны на голову выше испанских, — утверждает Перебийнис. — Украинцы взяли все вкусное из кухонь мира, привезли лучших иностранных шефов и уже существующие рецепты совершенствуют».

Киевлянка Александра Прохорова, живущая в Гамбурге последние два месяца, добавляет, что и на сервисе европейские рестораторы не акцентируют внимание, а обслуживание сводится к минимуму. «В Киеве заведения соревнуются между собой, чтобы завоевать любовь посетителей, имеют свои изюминки», — вспоминает она.

А еще украинская столица — рай для кофеманов, потому что, в отличие от ЕС, здесь культура потребления кофе достигла пика. «В Ирландии хорошего кофе практически нет, а цены в кафе и ресторанах в три-четыре раза выше», — подтверждает Мищенко.

Есть нарекания и на кофейные традиции Польши: киевлянка в эвакуации Вероника Палий за неимением кофеен во время прогулок с ребенком вынуждена покупать напиток на заправках или в заведениях быстрого питания.

4. Продуктовые преимущества

Ассортимент и доступность продуктов в супермаркетах — еще один бытовой бонус украинской столицы. В европейских магазинах, кроме нехватки привычных круп и кисломолочных изделий, качественные фрукты, овощи и мясо представлены в категории эко — то есть по двойному ценнику.

Так в польских и немецких супермаркетах, рассказывает Ципцюра, свежая рыба и мясо всегда в дефиците. Их можно найти только в замороженном виде, не во всех магазинах и в лучшем случае одно-два наименования. «Такого, чтобы свежая рыба лежала на льду вообще еще не видела, даже в гипермаркетах, — констатирует пиарщица. — Вместо этого есть большой выбор готовых продуктов, макарон, консервов и колбас».

Мищенко добавляет еще один аргумент в пользу украинского продуктового ассортимента: в ЕС почти отсутствует сегмент кулинарии с домашними недорогими блюдами и оперативная доставка продуктов. «О довоенной украинской доставке за 15 минут можно только мечтать, но и 40-минутной нет, — рассказывает Мищенко. — Есть доставки онлайн, но они стоят отдельных деньг и не во всех сетях».

5. Всеобъемлющая диджитализация

Киев, без сомнения, можно назвать цифровым городом, где почти любой документ можно оформить онлайн. В то время как в европейских столицах вся связь с госорганами и банками происходит в бумажном виде.

Находящиеся там киевляне жалуются: открыть ФЛП, а также получить справку, разрешение или ответ на любой, даже сверхважный, вопрос можно только бумажным письмом. «В Германии впервые за долгое время вспомнила, что есть почта и не электронная. Поэтому на почтовых ящиках должна быть твоя фамилия, — рассказывает Ципцюра. — Наша Дія — просто технология будущего».

Именно поэтому Александра Стасевич, административный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики, уже после бегства от войны в Швецию решила открывать ФЛП дистанционно в Украине. Потому что в Швеции, говорит она, в любой государственный орган нужно приходить только лично и много раз, а так в течение одного дня все необходимые документы уже готовы.

«Классно, когда есть Дія и Вчасно, а у банков и госучреждений есть электронные приложения для всего — от записи на прием до подачи заявления», — радуется украинка.

6. Победа над бюрократией

Сравнивая жизнь в Киеве с Европой, соотечественники жалуются на бюрократию старого континента. Пиарщица Анна Медузкина переехала в Гамбург с началом войны и была неприятно удивлена необходимостью постоянно оформлять все новые бумажки для каждого своего шага. «Это как бесконечный квест, и о новом повороте ты узнаешь в самое неожиданное время», — шутит Медузкина.

К тому же подача заявок онлайн и получение единого разрешения от госорганов Европе неведома. «Швеция — страна, где нужна справка для справки, — недовольна Стасевич. — Например, поскольку наш налоговый код почта потеряла, уже 2,5 месяца дети не могут получить справку для очереди в садик».

В Польше слишком забюрократизирован даже процесс трудоустройства в приличную компанию, добавляет Палий. «В Украине как было? Увидел вакансию, позвонил по телефону, договорился о собеседовании, — вспоминает киевлянка. — А здесь 80% бизнесов работают только через кадровые агентства, поэтому для получения должности в нормальном месте нужно заполнять кучу резюме и ждать месяцами их рассмотрения».

7. Потребительский рай

В Киеве любую нужную вещь можно купить круглосуточно и, как правило, недалеко от дома. В Европе же о самом простом шопинге нужно думать заранее: весь потребительский рынок товаров и услуг работает по строго регламентированному расписанию и, по мнению украинцев, его маркетологи, похоже, никогда не слышали о клиентоориентированности.

" В Германии 90% магазинов одежды, продуктов, бытовой химии, сигарет и лекарств работают до 18:00 и закрыты в воскресенье, — рассказывает Медузкина. — То есть, единственный вариант купить еду с субботы по понедельник — в ресторане. Но в субботу везде километровые очереди, и нужно потратить 40 минут, чтобы приобрести хотя бы носки".

8. Доступное жилье на любой вкус

В Киеве арендовать квартиру на любой кошелек можно быстро, просто и без дополнительных затрат с помощью лишь интернета. В европейских городах арендаторам везет меньше, говорят украинцы.

Во-первых, требования к приличному жилью у европейцев более скромные и, как следствие, апартаменты в среднем сегменте часто оказываются непривлекательными для соотечественников. Во-вторых, процесс аренды обязательно требует солидного пакета документов: рабочий контракт, предоплата за полгода, рекомендательное письмо от предыдущих арендодателей и дополнительная оплата услуг специалистов по оценке жилья перед поселением.

По словам Мельник из Дюссельдорфа, в больших европейских городах жилья физически очень мало. «На одну квартиру может быть десяток претендентов, — говорит Мельник, — Поэтому это рынок арендодателя — он проводит много собеседований и выбирает лучшего претиндента».

9. Медицина здесь и сейчас

Государственная медицина в Киеве может и уступает европейской в экспертизе, но точно не в доступности и стоимости услуг. Почти все граждане ЕС имеют государственную медстраховку, поэтому к профильным врачам всегда большие очереди и приема можно ожидать по несколько месяцев. «В Германии нет какой-либо общей системы врачей: у каждой медпрактики отдельная запись, ее нужно самому найти и вызвонить», — рассказывает Медузкина.

Вот так и для Палий в польской поликлинике нашли окошко в расписании дерматолога через полтора месяца, а эндокринолога — через полгода. Потому киевлянке пришлось найти средства на частную клинику.

Кстати, частные медуслуги в Киеве существенно дешевле, иногда даже при наличии лучшей экспертизы, утверждают киевляне. «Прием в частной клинике в Ирландии в три-пять раз дороже, чем в Украине, — делится Мищенко. — На обследование тоже очереди. Можно ожидать МРТ месяцами, а результаты посылают врачу через две недели».

Актуален также вопрос лекарств: с одной стороны в ЕС на большой перечень препаратов для населения действует гибкая система государственных скидок (порой до 90%). Но с другой — все они доступны только по рецепту профильного врача.

" То есть буквально все лекарство, если это не ибупрофен, пастилки для горла или спрей для носа, — вздыхает Медузкина. — Столкнулась здесь с получением гормональных противозачаточных и вернулась в очередь на полгода у врача".

К тому же ценообразование, говорит она, довольно нестандартное: одна пачка таблеток стоит 28 евро, а шесть пачек — 80 евро. Но это максимум, который может приобрести один пациент и затем снова нужно будет получать рецепт.

10. Прогрессивная индустрия красоты

По качеству услуг в сфере красоты киевские мастера дают масштабную фору европейским. Все из-за многолетней культивации ухода за собой среди женщин и высоких требований украинок к стандартам маникюра, причесок и косметологических услуг. Вместе с тем, порядок цен на процедуры красоты в Киеве значительно ниже, чем за рубежом. «Работа руками в Германии очень высоко оплачивается. — объясняет Прохорова. — Поэтому цены на все, к чему прикасается рука человека, очень высоки. Маникюр или стрижка в Киеве стоят в три-четыре раза дешевле».

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