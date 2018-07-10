10 мифов о начале Второй мировой. Все противники Советского Союза были фашистами

В советскую эпоху твердо укоренилось мнение, что все противники СССР являлись представителями фашизма. Как было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

"Фашистская Германия является нападающей стороной. <…> …Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. <…> …наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. <…> Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

Выступление В. Молотова. Газета "Правда", 23 июня 1941 года



"Немецко-фашистские захватчики грабят нашу страну, разрушают созданные трудами рабочих, крестьян и интеллигенции города и села. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков. Наши братья в захваченных немцами областях нашей страны стонут под игом немецких угнетателей".

Иосиф Сталин. Доклад на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1941 года

Суть мифа

Еще один миф-термин: все противники СССР в этой войне были фашистами.

Факты коротко

Название "фашисты" советская пропаганда превратила в идеологический жупел, используемый для определения всех своих противников — до начала, во время и после Второй мировой войны.

Факты более подробно

Иосиф Сталин в докладе на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся 6 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции обосновал, почему гитлеровцев нельзя считать национал-социалистами:

"Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т. п., их можно было с известным основанием считать националистами. Но после того, как они захватили чужие территории и поработили европейские нации <…> и стали добиваться мирового господства, гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией империалистической, захватнической, угнетательской. <…> Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод. <…> И если эти оголтелые империалисты и злейшие реакционеры все еще продолжают рядиться в тогу “националистов” и “социалистов”, то это они делают для того, чтобы обмануть народ, одурачить простаков и прикрыть флагом “национализма” и “социализма” свою разбойничью империалистическую сущность".

Гитлеровцы всегда называли себя национал-социалистами. Предвыборный плакат нацистской партии, 1932 г. / Изображение предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Идеологический жупел "фашисты" в советской пропаганде появился еще раньше на страницах предвоенной прессы для определения самых разных политических режимов — от Италии до Польши. Следующим шагом советской пропаганды стала замена понятия "национал-социалисты" понятием "фашисты". Слово "фашизм" приобрело негативную коннотацию и стало общим для обозначения всех "социалистических рабочих" идеологий, конкурировавших с коммунизмом, или же политических режимов, конфликтовавших с СССР. Попытаемся разобраться, как и почему так произошло.

Сначала вспомним, кто такие фашисты, где и когда они появились.

Фашисты — это члены основанного Бенито Муссолини в 1919 году Итальянского союза борьбы (Fasci italiani di combattimento). "Fascio" по-итальянски обозначает "союз", "связка", отсюда и название "фашист". На базе этого союза в 1921 году возникла Национальная фашистская партия (Partito Nazionale Fascista, PNF).

28 октября 1922 года фашисты провели Марш на Рим (Marcia su Roma), под давлением которого итальянский король Виктор Эммануил III предложил их лидеру (дуче) Бенито Муссолини сформировать новое правительство. Через несколько дней, 31 октября, Муссолини занял пост премьер-министра Италии, и с этого момента и практически до окончания Второй мировой войны Италию можно считать фашистским государством.

Советская пропаганда значительно расширила географию использования этого термина. Кроме собственно фашистской Италии и нацистской Германии, пропагандисты называли фашистскими политические режимы Франциско Франко в Испании, Миклоша Хорти в Венгрии, Йона Антонеску в Румынии, Анте Павелича в Хорватии и даже Юзефа Пилсудского в Польше.

Позже советская власть клеймила как фашистскую идеологию и деятельность Организации украинских националистов.

Порой доходило до абсурда. Скажем, некоторое время советская пропаганда называла фашистским правительство югославского лидера Иосипа Броз Тито, лидера антигитлеровской партизанской борьбы (кстати, против отрядов усташей Анте Павелича).



Парад в Нюрнберге, 6 сентября 1937 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Имел ли нацизм отношение к фашизму?

Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер никогда не состоял в рядах итальянского фашистского движения. С 1919 года он был членом Немецкой рабочей партии (Deutsche Arbeiterpartei, DAP), в 1920 году преобразованной в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Германия в период 1933–1945 годов, когда ею руководил рейхсканцлер Адольф Гитлер, была нацистским государством, а не фашистским. Любой иной термин, кроме "нацисты" или "национал-социалисты", нельзя назвать корректным по отношению к Гитлеру, его сторонникам и политическим и милитарным структурам Третьего рейха.

Настоящие фашисты: Бенито Муссолини во главе похода чернорубашечников на Рим 28 октября 1922 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Почему же Сталин избегал термина "национал-социалистический"? Можно предположить, что советские пропагандисты боялись аналогий между нацистами и коммунистами. Историческая предтеча ВКП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия — имела предельно схожее с Национал-социалистической немецкой рабочей партией название. Сталину не нравилось, что Гитлер использует термин "социализм".

Таким образом, в СССР с 1930-х годов сложилась традиция называть немецких национал-социалистов (нацистов) фашистами.

Автор текста — Богдан Короленко, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны. Больше читайте в книге Война и миф. Неизвестная Вторая мировая под редакцией Владимира Вятровича, Сергея Громенко и Александра Зинченко.

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