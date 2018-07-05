10 мифов о начале Второй мировой. Вермахт был сильнее Красной армии в июне 1941 года

В официальной советской историографии считалось, что к моменту нападения Третьего Рейха на СССР в июне 1941 года Вермахт обладал разительным преимуществом в военной силе. Так ли это было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

"Противник превосходил советские войска: по личному составу — в 1,8 раза, по количеству средних и тяжелых танков — в 1,5 раза, боевых самолетов новых типов — в 3,2 раза, пушек и минометов — в 1,25 раза. На направлениях главных ударов враг имел еще более значительное превосходство в силах и средствах…"

Большая советская энциклопедия, т. 5

Суть мифа

Командование вермахта обеспечило себе значительное количественное превосходство над советскими войсками на направлениях главных ударов, что стало причиной поражения Красной армии в 1941 году.

Факты коротко

Общее соотношение сил в начале боевых действий против СССР было не в пользу Германии.

В июне 1941 года у вермахта не было явного количественного превосходства над Красной армией, а по количеству военной техники основных видов в значительной мере даже уступал. Впрочем, уровень подготовки личного состава и эксплуатации техники в вермахте был выше, чем в Красной армии.

По количеству танков и прочей военной техники вермахт значительно уступал Красной армии / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Факты более подробно

Советский Союз в конце 1930-х годов — наиболее милитаристское государство в мире. До июня 1941 года численность Красной армии еще возросла значительным образом. Ведь с 1 сентября 1939 года в СССР ввели общую военную повинность. Количество личного состава возросло почти в три раза: с 1 миллиона 943 тысяч в сентябре 1939 года до 5 миллионов 710 тысяч в июне 1941 года.

Однако в 1941 году вермахт все еще опережал Красную армию по этому показателю — 8 миллионов 300 тысяч против 5 миллионов 700 тысяч. В начале июня 1941 года Германия уже провела мобилизацию, а СССР — нет. Всеобщая мобилизация началась только с момента нападения. Советский потенциал увеличения численности личного состава был колоссальный: только с территории Украины за первый год войны мобилизовали почти 3 миллиона 200 тысяч человек.

В таблице показано соотношение сил на советско-германской границе в июне 1941 года:

Показатель Вермахт и армии союзников Красная армия Превосходство Третьего Рейха Превосходство СССР Личный состав 4,3 млн (166 дивизий) 3,3 млн (190 дивизий) 1,3 : 1 Артиллерия 42 601 59 787 1,4 : 1 Самолеты 4795 10 743 2,2 : 1 Танки 4436 15 687 3,5 : 1

По некоторым показателям СССР в разы превосходил соперника. 59 787 советских орудий и минометов против 42 601 орудия у противника означало соотношение 1,4 : 1 в пользу Красной армии.

Известные исследователям данные свидетельствуют о советском превосходстве в бронетанковой технике почти в четыре раза: 15 687 советских танков (правда, включая и требовавшие ремонта) против 4436 танков и штурмовых орудий вермахта.

Другие подсчеты (только исправных танков) также подтверждают советское превосходство: 12 379 советским танкам противостояли 3266 немецких танков и танкеток и 402 танка их союзников.

К середине 1941 года у вермахта не было ни единого тяжелого танка. Красной армии противостояли только 439 новых средних танков и около 3500 легких. Советское командование сосредоточило в пограничных округах 636 тяжелых танков "КВ", 1225 средних танков "Т-34" и более 10 тысяч легких.

Вдвое количественно превосходила силы люфтваффе и советская авиация: 10 743 советских самолета против 4795.

Таким образом, на 22 июня 1941 года Германия и ее союзники имели определенное превосходство в численности личного состава, однако значительно уступали СССР в техническом оснащении.

Такое соотношение сил означало колоссальное техническое превосходство Красной армии, а следовательно, большую проблему для немецкого командования.

Наиболее мощной была группировка советских войск на территории Украины. В таблице показано соотношение сил и средств, предназначенных для ведения вооруженной борьбы на территории Украины, по состоянию на 21 июня 1941 года:

Силы Красной армии Силы Вермахта Соотношение Красной армии и Вермахта 70 стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских дивизий 19 пограничных отрядов 4 полка НКВД 14 укрепрайонов 2 воздушно-десантных корпуса 24 отдельных соединения и части артиллерии Резерва Главного командования первого стратегического эшелона 57 дивизий, 13 бригад 1,7 : 1 1 094 500 единиц личного состава 992 000 единиц личного состава 1,1 : 1 19 188 орудий и минометов 15 940 орудий и минометов 1,2 : 1 5528 танков 725 танков 7,6 : 1 3472 самолета (исправных) 801 самолет Люфтваффе 500 самолетов ВВС Румынии 2,7 : 1 232 боевых корабля Черноморского флота и речных флотилий 29 кораблей ВМС Румынии 8 : 1

Явное преимущество вермахта заключалось в том, что сосредоточенные для нападения на СССР войска были развернуты и находились в полной боевой готовности, а Красная армия только начинала сосредоточение и разворачивание войск на западной границе.

В 1930-х годах СССР посторил тысячи танков и не упускал возможности этим выхваляться во время парадов на Красной площади в Москве / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Немецкие войска обладали достаточно высоким боевым духом, они рассчитывали на еще одну молниеносную войну. Летом 1941 года вермахт был самой сильной армией мира, что делало его очень серьезным соперником.

И если советским конструкторам удалось еще до войны создать технику, соответствующую мировому уровню военно-технических разработок того времени и даже превышающую его, то Красной армии еще только предстояло научиться ею пользоваться.

Таким образом, тезис о том, что причиной поражения Красной армии в 1941 году было количественное превосходство врага, не соответствует действительности.

Автор текста — Василий Павлов, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны. Больше читайте в книге Война и миф. Неизвестная Вторая мировая под редакцией Владимира Вятровича, Сергея Громенко и Александра Зинченко.

Читайте также: 10 мифов о начале Второй мировой. Нацистская Германия напала на СССР "вероломно, без объявления войны"