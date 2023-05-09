«До 10 мая осталось несколько часов». Выведет ли Пригожин своих наемников из Бахмута после клоунады — корреспондент ВВС 9 мая, 17:53 Главарь ПВК Вагнер Евгений Пригожин в окружении двух молодых людей (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов в эфире Radio NV проанализировал последние сообщения об отношениях главаря ПВК Вагнер Евгения Пригожина и Минобороны РФ.

«Сначала он объявляет, что будет выводить [наемников], что снарядов не дают. Потом они якобы договорились с Минобороны и чуть ли не генерал Суровикин будет лично в Минобороны командовать, [решать] проблемы Вагнера. Сегодня он записывает длиннющий ролик о том, что „генерал Суровикин за Вагнер отвечает, но на звонки не отвечает“, и снарядов все равно не дают. Все это начинает напоминать затянувшуюся клоунаду», — говорит Барабанов.

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Все это случилось после того, как 5 мая Пригожин пригрозил министру обороны РФ Шойгу вывести своих террористов из Бахмута 10 мая якобы из-за нехватки боеприпасов.

«Посмотрим. 10 мая уже завтра. Если начнутся резкие изменения на бахмутском участке фронта, то тогда мы поймем, что действительно кто-то кого-то вывел, перевел. До 10 мая осталось несколько часов», — комментирует журналист.

В то же время Барабанов акцентирует, что решение о выводе наемников из Бахмута будет согласованным:

«Конечно, мы понимаем, что он не самостоятельный игрок. И в условиях боевых действий должна быть какая-то дисциплина, должна сохраняться хоть какая-то вертикаль. Поэтому понятно: если он решиться на какие-то маневры, то это маневры, которые будут политически согласованы и с политическим, и с военным руководством РФ. Самостоятельно он никаких движений и резких маневров предпринимать, конечно, не сможет».

Ранее, 14 апреля, Пригожин также предложил Кремлю объявить об окончании полномасштабной войны против Украины и сообщить о том, что «Россия достигла тех результатов, которые планировала», закрепившись на оккупированных территориях.