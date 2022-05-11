Оккупанты за сутки вывезли из Украины более 1100 детей — росСМИ 11 мая, 01:55 Цей матеріал також доступний українською С начала полномасштабной войны в РФ вывезли 210 224 несовершеннолетних (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В РФ заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек. Из них 1106 — дети.

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Об этом пишет ТАСС.



«Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевской власти из опасных районов „Донецкой и Луганской народных республик“ и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети», – говорится в сообщении.

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РосСМИ пишет, что с начала полномасштабной войны России в Украину в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 — несовершеннолетние.

По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 — за прошлые сутки.

Российские кафиры вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

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