Оккупанты обстреляли Орехов на Запорожье: один человек погиб, восемь раненых

11 мая, 03:56
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Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, восемь человек получили ранения.

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Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены восемь человек, один человек погиб.

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В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, временно приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожская ОГА Война России против Украины

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