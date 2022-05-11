Оккупанты обстреляли Орехов на Запорожье: один человек погиб, восемь раненых
Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)
В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, восемь человек получили ранения.
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Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены восемь человек, один человек погиб.
В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, временно приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.
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