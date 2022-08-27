Убийственная десятка. С помощью специалистов НВ определил лучшее вооружение украинского производства
В первую неделю полномасштабной войны ракетный комплекс Ольха нанес полсотни точных ударов по системам ПВО, станциям РЭБ и бронетехнике врага (Фото:ПСОПУ)
НВ называет десять образцов новейшего оружия и военной техники отечественного производства, хорошо проявивших себя на фронте
НВ опросил военных экспертов, чтобы выяснить, какое современное оружие и военная техника украинского производства зарекомендовали себя во время войны лучше всего.
Ракетный комплекс Нептун
Звездным часом этого берегового ракетного комплекса считается 13 апреля 2022 года, когда выпущенные им две противокорабельные крылатые ракеты (Р-360 Нептун) поразили флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва. В результате полученных повреждений последний на следующий день утонул. И хотя россияне официально не признали уничтожение флагмана вооруженными силами Украины, украинский ракетный комплекс приобрел всемирную славу, о нем написали авторитетные западные СМИ, среди них и The Washington Post.
«Ракеты Нептун заинтересовали мировые страны после успешного уничтожения ракетного крейсера Москва», — написал 17 апреля в своем Телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Убийца Москвы» находится на вооружении ВСУ с августа 2020 года и предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных и танко-десантных кораблей. Крылатая ракета этого комплекса способна уничтожить надводные цели на расстоянии до 280 км, развивает дозвуковую скорость в 900 км/ч, совершает полет на сверхмалых высотах (3−10 м) и может маневрировать во время полета. Масса ракеты составляет 870 кг, а вес боевой части 150 кг — этого достаточно, чтобы отправить на дно корабль водоизмещением до 5.000 тонн.
В состав дивизиона ракетного комплекса Нептун входит подвижной командный пункт, а также по шесть унифицированных пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. На вооружении такого дивизиона 72 ракеты Р-360 Нептун. Время развертывания комплекса на новой позиции — до 10 минут.
Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П
Этот противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) — настоящий ветеран российско-украинской войны. Он использовался во время обороны Луганского аэропорта летом 2014-го и при обороне Донецкого аэропорта (2014−2015 гг.). С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стугна-П неоднократно использовалась ВСУ, в том числе силами терробороны, против вражеской техники. Кроме того, с помощью ПТРК украинским защитникам удалось уничтожить несколько российских ударных вертолетов Ка-52. Также украинские Стугна-П применялись в боях против вражеской армии в условиях города.
ПТРК комплектуется управляемыми ракетами калибра 130 мм, которые оснащаются разными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической. В базовую версию комплекса входит установленная на треноге пусковая установка, контейнер для ракет, прибор наведения и пульт дистанционного управления, что позволяет оператору производить пуск с расстояния. ПТРК оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу, также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции. Кроме того, Стугну-П можно закрепить на платформе пикапа или открытого грузового багги. Расчет отечественного ПТРК — 2 человека.
Дальность обнаружения цели типа танк — до 6,5 км. Максимальная дальность поражения цели до 5−5,5 км в дневное время и до 3 км в ночное.
ПТРК Стугна-П принят на вооружение в 2011 году.
Тактический ракетный комплекс Ольха/Ольха-М
Этот тактический ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм используется против оккупационной армии РФ с первых дней полномасштабного вторжения. В первую неделю боевых действий этим оружием нанесено около 50 точных ракетных ударов по системам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и скоплению бронетехники врага.
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