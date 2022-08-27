Убийственная десятка. С помощью специалистов НВ определил лучшее вооружение украинского производства 27 августа, 06:12 Эксклюзив НВ В первую неделю полномасштабной войны ракетный комплекс Ольха нанес полсотни точных ударов по системам ПВО, станциям РЭБ и бронетехнике врага (Фото:ПСОПУ)

НВ называет десять образцов новейшего оружия и военной техники отечественного производства, хорошо проявивших себя на фронте



НВ опросил военных экспертов, чтобы выяснить, какое современное оружие и военная техника украинского производства зарекомендовали себя во время войны лучше всего.

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Ракетный комплекс Нептун

Фото: ПСОПУ

Звездным часом этого берегового ракетного комплекса считается 13 апреля 2022 года, когда выпущенные им две противокорабельные крылатые ракеты (Р-360 Нептун) поразили флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва. В результате полученных повреждений последний на следующий день утонул. И хотя россияне официально не признали уничтожение флагмана вооруженными силами Украины, украинский ракетный комплекс приобрел всемирную славу, о нем написали авторитетные западные СМИ, среди них и The Washington Post.

«Ракеты Нептун заинтересовали мировые страны после успешного уничтожения ракетного крейсера Москва», — написал 17 апреля в своем Телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Убийца Москвы» находится на вооружении ВСУ с августа 2020 года и предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных и танко-десантных кораблей. Крылатая ракета этого комплекса способна уничтожить надводные цели на расстоянии до 280 км, развивает дозвуковую скорость в 900 км/ч, совершает полет на сверхмалых высотах (3−10 м) и может маневрировать во время полета. Масса ракеты составляет 870 кг, а вес боевой части 150 кг — этого достаточно, чтобы отправить на дно корабль водоизмещением до 5.000 тонн.

В состав дивизиона ракетного комплекса Нептун входит подвижной командный пункт, а также по шесть унифицированных пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин. На вооружении такого дивизиона 72 ракеты Р-360 Нептун. Время развертывания комплекса на новой позиции — до 10 минут.

Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П

Фото: DR

Этот противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) — настоящий ветеран российско-украинской войны. Он использовался во время обороны Луганского аэропорта летом 2014-го и при обороне Донецкого аэропорта (2014−2015 гг.). С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стугна-П неоднократно использовалась ВСУ, в том числе силами терробороны, против вражеской техники. Кроме того, с помощью ПТРК украинским защитникам удалось уничтожить несколько российских ударных вертолетов Ка-52. Также украинские Стугна-П применялись в боях против вражеской армии в условиях города.

ПТРК комплектуется управляемыми ракетами калибра 130 мм, которые оснащаются разными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической. В базовую версию комплекса входит установленная на треноге пусковая установка, контейнер для ракет, прибор наведения и пульт дистанционного управления, что позволяет оператору производить пуск с расстояния. ПТРК оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу, также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции. Кроме того, Стугну-П можно закрепить на платформе пикапа или открытого грузового багги. Расчет отечественного ПТРК — 2 человека.

Дальность обнаружения цели типа танк — до 6,5 км. Максимальная дальность поражения цели до 5−5,5 км в дневное время и до 3 км в ночное.

ПТРК Стугна-П принят на вооружение в 2011 году.

Тактический ракетный комплекс Ольха/Ольха-М

Фото: ПСОПУ

Этот тактический ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм используется против оккупационной армии РФ с первых дней полномасштабного вторжения. В первую неделю боевых действий этим оружием нанесено около 50 точных ракетных ударов по системам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и скоплению бронетехники врага.

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