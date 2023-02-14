Зеленский присвоил 10-й горно-штурмовой бригаде почетное наименование Эдельвейс 14 февраля, 23:58 10-я бригада получила почетное наименование Эдельвейс (Фото:10 окрема гірсько-штурмова бригада / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, присвоил почетное звание Эдельвейс 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Указ опубликован на сайте главы государства.

Президент отметил бригаду за образцовое выполнение задач при защите территориальной целостности и независимости Украины. Бойцы 10-й бригады в том числе обороняли Соледар Донецкой области от российских оккупантов, враг понес там огромные потери.



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Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — они выровняли линию фронта и не позволили российским войскам выйти в тыл.



Инфографика: NV

Цветок эдельвейса — символ отваги и преданности — изображен на эмблеме бригады вместе с контурами самых высоких вершин украинских Карпат. Как сообщает Новинарня, запрос от 10-й бригады на наименование ее Эдельвейс существовал уже несколько лет.