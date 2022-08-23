Фонд победы. НВ представляет топ-10 благотворительных проектов, вносящих самый заметный вклад в помощь армии 23 августа, 08:08 Эксклюзив НВ На коллаже слева направо — Тарас Чмут, глава фонда Вернись живым, Сергей Притула, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, Мария Берлинская, известный волонтер, которая сотрудничает с проектом Razom for Ukraine (Фото:DR)

За полгода полномасштабной войны украинцы создали десятки благотворительных фондов, фандрейзинговых платформ и волонтерских штабов, которые собирают значительные суммы на нужды армии и снабжают ее новейшими оружием и военной техникой.

«Ukraine is a capital of great people» — гласит один из самых популярных слоганов военного времени в отечественных соцсетях. Так и есть: за шесть месяцев полномасштабной войны украинцы доказали миру, что для них почти нет невозможного, в том числе — в помощи своей сражающейся с оккупантом армии.

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Посоветовавшись с экспертами и используя собственный опыт благотворительности, НВ собрал десять авторитетных волонтерских организаций, фондов и платформ, которые вносят существенный вклад в одержание победы Украиной.

Вернись живым

милитарная помощь армии, обучение военных

Фото: DR

Вернись живым — один из самых больших и авторитетных фондов помощи украинским военным, который начал свою работу еще в 2014 году. Поэтому неудивительно, что он первым пришел в голову десяткам тысяч неравнодушных соотечественников в ожидании российского вторжения — за сутки до вторжения 23 февраля на счета организации поступило рекордное 48 млн грн. С тех пор масштабы помощи ощутимо выросли и по состоянию на конец июля Вернись живым отчитались о 4 млрд грн. донатов от 866 тыс. благотворителей.

За эти деньги фонд закупает оборудование, помогающее спасать жизнь военных: тепловизоры, средства защиты, квадрокоптеры и авто. Отдельная и сверхважная статья расходов — весьма недешевые средства разведки и огневого противодействия для армии. Благодаря фонду на ее вооружении появились комплекс Байрактар TB2 с тремя ударными беспилотниками, 25 беспилотных комплексов Лелека-100 и 10 комплексов PD-2, которые состоят из 20 беспилотников и наземных станций к ним.

Кроме того, инструкторы фонда занимаются подготовкой саперов, операторов беспилотников, артиллеристов и снайперов, а также учат украинских военных оказанию медицинской помощи и проведению секретных миссий.

Благотворительный фонд Сергея Притулы

милитарная помощь армии, гуманитарная помощь гражданским

Фото: DR

До начала полномасштабного российского вторжения ведущий и политик Сергей Притула помогал украинской армии как частный волонтер и только в 2020 году отважился оформить все официально. Теперь его фамилия ассоциируется у украинцев с двумя вещами — народный Байрактар и космическая разведка. В конце июня фонд Притулы вместе с блогером Игорем Лаченковым за три дня собрал 600 млн. грн. на четыре турецких беспилотника Байрактар. Но производитель в итоге подарил их Украине, поэтому деньги отдали финской компании ICEYE, которая предоставит Минобороны полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников на орбите. Благодаря этому, ВСУ теперь смогут получать снимки критических важных участков с высокой частотой.

В общей сложности, начиная с февраля, фонду Притулы удалось аккумулировать более 1 млрд грн. взносов, за счет которых украинскую армию дополнительно обеспечивают средствами связи, оптическими устройствами, дронами и БПЛА, транспортом и средствами тактической медицины. Также при фонде действует гуманитарный штаб, помогающий гражданским на оккупированных территориях и в радиусе 70 км от линии фронта. Чтобы эффективно перевозить и хранить помощь со всего мира фонд открыл пять логистических центров в Украине и Польше.

Razom for Ukraine

милитарная помощь армии, обучение военных, медицина и гуманитарная помощь, эвакуация, развитие общества

Фото: DR

Еще при Революции Достоинства группа украинских экспатов в США создала фонд Razom for Ukraine чтобы «раскрыть потенциал Украины» за счет поддержки общественных проектов на родине. Но, как и большинство благотворителей, после 24 февраля американские украинцы сместили фокус на обеспечение военных и гражданских нужд. Сегодня Razom for Ukraine сплотил вокруг себя 150 тысяч доноров и волонтеров со всех уголков планеты, работающих также на территории Украины. За пять последних месяцев они собрали более 2 млрд. грн. ( $60 млн). Основная часть этих средств идет на прямую поддержку ВСУ техническими устройствами — от раций и ретрансляторов до дронов с тепловизорами и планшетов. Технику не только закупают, но и учат ею пользоваться: фонд уже провел десятки тренингов на фронте по применению БПЛА и других технологий, а также курсов летной практики для бойцов.

Также Razom for Ukraine занимается эвакуацией уязвимых групп населения, предоставляет гранты для других организаций и уже развез по регионам Украины более 200 тонн больничных принадлежностей и медикаментов.

UNITED 24

оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление

Фото: DR

UNITED 24 — глобальная инициатива президента Владимира Зеленского, которая работает в режиме единого окна для «донатов одним кликом из любой точки мира». За три месяца работы платформа собрала $175 млн от благотворительных организаций, международных партнеров и неравнодушных граждан. Накопленное распределяют по трем направлениям: на поддержку ВСУ, медицинские и гуманитарные нужды гражданских, восстановление инфраструктуры в регионах. Для привлечения глобального внимания каждое направление имеет своего амбассадора с мировым именем: так, например, медицинскую помощь Украине будет продвигать известная музыкальная группа Imagine Dragons, а направление восстановления страны возьмет на себя Демна Гвасалия, креативный директор культового дома моды Balenciaga.

Все собранные на UNITED 24 средства поступают на счет НБУ и дальше распределяются по профильным министерствам. Но недавно на платформе появилась возможность пожертвовать определенную сумму на отдельную нужду — например, на приобретение быстрой бронированной или восстановление Черниговской детской библиотеки. Благодаря этому инструменту на фронт уже поехал первый вертолет и закуплена первая партия аппаратов для Армии дронов.

KSE Foundation

защита, тактическая медицина, гуманитарная помощь

Фото: DR

Благотворительный фонд Киевской школы экономики продемонстрировал миру один из лучших кейсов успешного фандрейзинга — с начала вторжения на его платформе было собрано более 1 млрд. грн. ( $31 млн) на нужды армии и гражданских от украинских и международных компаний. Сначала средства искали среди сообщества преподавателей, студентов и выпускников школы на бронежилеты для киевской ТРО, но впоследствии к делу подключился крупный бизнес, и средний чек донатов достиг $300 тыс. Теперь в фокусе KSE Foundation — закупка бронежилетов, касок, пикапов, дронов аптечек и турникетов для украинских бойцов. Сегодня взносы на закупку всех необходимых вещей поступают со всего мира: США, Польши, Японии, Германии, Великобритании, Индии и Бразилии.

Фонд также занимается активной деятельностью и на гуманитарном поприще: он присоединился к проектам по продуктовой помощи гражданским, по восстановлению школ и медицинской инфраструктуры, по управлению образовательными инициативами и поддержке украинского книгоиздания во время войны.

КОЛО

защитная и техническая помощь армии

Фото: DR

«Украинские IT-эксперты, борющиеся на технологическом фронте», — так описывают свою деятельность волонтеры благотворительного фонда оперативной помощи ВСУ КОЛО. Формат работы фонда достаточно нетипичен: команда состоит из топ-менеджеров компаний-гигантов, вроде Kyivstar, Readdle, Grammarly, Tumblr, Parimatch, Reface, Vimeo, ЛУН, Wise, Планета Кино и других. Каждый из руководителей до начала войны не имел ничего общего с армией, логистикой и снабжением. Но с помощью своих профессиональных навыков на менеджерских должностях за пять месяцев управленцам удалось аккумулировать около 146 млн грн. на благотворительных счетах КОЛА. Сейчас внимание фонда концентрируется преимущественно на техническом оборудовании для ВСУ: дронах, тепловизорах, рациях и бронежилетах. Но что важно — КОЛО работает только со средними партиями помощи, которые не интересны большим фондам и не под силу отдельным волонтерам.

Армия SOS

воздушная безопасность и разведка

Фото: DR

Армия SOS — небольшой по масштабам донатов, но очень важный винтик в победе над оккупантами. Эта организация, которая восемь лет назад начинала работу с помощи отдельным батальонам, сегодня являются авторами-разработчиками программного обеспечения Кропива — приложение для артиллерийских планшетов, которое ускоряет работу беспилотников с помощью интеллектуальных карт и помогает эффективнее уничтожать врага. В 2017-м фонд подарил Кропиву ВСУ, и сейчас программой пользуются 90% артиллеристов на фронте. Поэтому теперь Армия SOS специализируется на снабжении военных этими планшетами, а также проектировании и конструировании БПЛА и средств радиоразведки. К их числу относится знаменитый беспилотник Валькирия, который сейчас находится на вооружении ВСУ. Кроме того, специалисты фонда помогают модернизировать системы ПВО в украинских регионах, чтобы они могли реагировать быстрее на воздушные угрозы.

Зграя

Фото: DR

техническая помощь армии, медицинская и гуманитарная помощь, эвакуация гражданских

Из-за российского вторжения более полутора тысяч молодых и инициативных волонтеров из Зграи вернулись к работе, которую наладили еще в 2014—2015 годах на Востоке Украины. Теперь организация снова открыла двери штаба помощи и двух складов, где хранятся и распределяются гуманитарные грузы для гражданских, медикаменты и оборудование для врачей и самое главное — техника, экипировка, средства тактической медицины для ВСУ, ТРО и правоохранителей на передовой. Сегодня Зграя — небольшой, но очень эффективный волонтерский штаб. Он сотрудничает с крупными международными организациями и за один день им удается обеспечить нужды более 2000 гражданских и 1500 военных.

Украинский католический университет

техническая и медицинская помощь армии, гуманитарная помощь гражданским

Фото: DR

Сообщество Украинского католического университета (УКУ) всегда отличалось крепкой гражданской позицией и с началом полномасштабной войны активно включилось в помощь гражданским и военным на передовой. За пять месяцев УКУ удалось привлечь $3,8 млн. ( 140 млн грн) от выпускников и жертвователей со всего мира. Теперь благодаря этому бойцам в горячие точки регулярно доставляют защитную амуницию, медикаменты и необходимую технику. Также огромная часть пожертвований покрывает гуманитарные нужды внутренне перемещенных соотечественников и медицинские нужды врачей.

Корпорация монстров

защита и техническая помощь армии, гуманитарная помощь гражданским

Фото: DR

Война вносит свои коррективы в работу даже крупных фондов: одесская Корпорация монстров во главе с волонтером Катериной Ножевниковой ранее занимались детской медициной в регионе, а уже сегодня активно помогает сохранить жизнь бойцам ВСУ. Только за прошлый месяц Корпорация монстров потратила 15 млн. грн. на дроны, авто, генераторы, гидраторы, аптечки, бинокли и наушники, бронежилеты и шлемы, одежда и экипировка для украинских воинов. Но гуманитарное направление из деятельности фонда никуда не исчезло: около 5,5 млн грн. команда Ножевниковой отдала на помощь больницам, семьям в важной ситуации и пожилым людям.

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