Вступительная кампания. В августе завершается проведение основной сессии Национального мультипредметного тестирования 1 августа, 11:04 Основная сессия НМТ завершается 10 августа (Фото:Pexels / Pixabay.com)

10 августа завершается основная сессия Национального мультипредметного тестирования — упрощенной версии Внешнего независимого оценивания, введенной в 2022 году из-за российского вторжения в Украину.

Началась основная сессия НМТ еще 16 июля.

Также в августе состоится дополнительная сессия НМТ, зарегистрироваться на которую можно было с 8 по 18 июля. Тем, кто хочет поучаствовать в дополнительной сессии НМТ, необходимо

Видео дня

1-10 августа – предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;

– предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте; до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;

получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования; 16-20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Те, кто не сможет принять участие в дополнительной сессии НМТ, смогут пройти тестирование во время специальной сессии, которая состоится в сентябре.

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии - до 21 августа 2022 года, специальной - до 19 сентября 2022 года.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.