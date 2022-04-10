10 апреля удалось эвакуировать более 2800 украинцев 10 апреля, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Украине (Фото:Буковина via Instagram)

В воскресенье, 10 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2824 человека.

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Об этом сообщила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук.

Отмечено, что на собственных автомобилях и эвакуационных автобусах из Бердянска и Мариуполя в Запорожье выехали 2622 человека. Из них мариупольцев 213, а остальные — жители населенных пунктов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Мелитополь и Бердянск).

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«Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям», — добавила Верещук.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.



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