«У РФ подадуть це як свою перемогу». Політичний експерт розповів плюси та мінуси для України візиту місії МАГА 1 сентября, 13:12 Эксклюзив НВ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выходит из гостиницы в Запорожье во время визита миссии на ЗАЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня, 1 сентября, намерена посетить Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Но ожидать, что по результатам визита россияне покинут ЗАЭС, не стоит, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси — это абсолютно пророссийский руководитель МАГАТЭ. Он не будет делать никаких шагов, чтобы способствовать тому, чтобы российские войска покинули Запорожскую АЭС. В этом смысле эта миссия для нас не полезна», — сказал Клочок.

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Но, по мнению политического эксперта, визит миссии будет иметь значение в политико-дипломатическом аспекте урегулирования ситуации:

«Мы таким образом попытались привлечь внимание мирового сообщества к процессу, к событиям вокруг Запорожской АЭС. Раньше мир достаточно инфантильно за этим всем наблюдал. Но едет Гросси, внимание буквально всех мировых СМИ приковано, журналисты пристально смотрят за происходящим, и они будут разбираться в деталях».

Перед приездом миссии вокруг ЗАЭС усилилась военная активность, но Гросси заявил, что они решили не отменять визит, несмотря на обстрелы.

«То, что сегодня утром пишут российские паблики, видео, которые появляются сейчас от местных жителей по поводу происходящего в Энергодаре, утренние прилеты и позиция Гросси мне указывают на то, что Миссия туда доедет. А Россия сейчас просто создает картинку, чтобы доказать всему миру, что это мы (Украина — ред.) ее не пускаем. <…> Миссия приедет. Они предоставят это, как свою победу. <...> Для внутреннего потребителя они это скормят — однозначный факт», — добавил Клочок.

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