Оккупанты убили четырех мирных в Донецкой области, 11 человек получили ранения

2 мая, 02:45
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 11 человек получили ранения.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Все погибшие из города Лиман. Ранения получили три человека во Владимировке, один человек в Яровой и семь человек в Лимане.

Видео дня
https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/536988114650414
https://www.youtube.com/embed/KwtU-LuY54s

Кроме того, в Бахмуте скончался человек, получивший ранения в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там оказали медицинскую помощь.

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В целом по состоянию на 20:00 1 мая в Донецкой области погибли 290 гражданских и еще 903 — получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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