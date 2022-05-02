Оккупанты убили четырех мирных в Донецкой области, 11 человек получили ранения 2 мая, 02:45 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 11 человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



Все погибшие из города Лиман. Ранения получили три человека во Владимировке, один человек в Яровой и семь человек в Лимане.

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Кроме того, в Бахмуте скончался человек, получивший ранения в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там оказали медицинскую помощь.

В целом по состоянию на 20:00 1 мая в Донецкой области погибли 290 гражданских и еще 903 — получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе.

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