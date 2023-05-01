День труда. Как советские коммунисты «приватизировали» Первомай и отменят ли праздник в Украине 1 мая, 08:03 Демонстрация в Мадриде, 1 мая 2021 года (Фото:REUTERS/Sergio Perez)

Второй год подряд из-за полномасштабного вторжения российского агрессора в Украине нет привычных майских длинных выходных. Впрочем, 1 мая остается в календаре как День труда. NV рассказывает, как появился этот праздник и смогут ли украинцы его отмечать после войны.



Истоки — в Австралии

Считается, что традиция проводить демонстрации в защиту прав трудящихся берет начало в Соединенных Штатах. Действительно, 1 мая 1886 года 35 тысяч рабочих чикагских заводов и фабрик парализовали город, устроив митинг с требованием восьмичасового рабочего дня.

Видео дня

К протестам присоединились жители Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Милуоки, Цинциннати, Питтсбурга, Детройта и других городов. Полиция разгоняла митингующих.

Взрыв в Чикаго, 4 мая 1886 года / Фото: Википедия

2−3 мая многотысячные протесты в Чикаго продолжались, а 4 мая кто-то из толпы бастующих бросил бомбу в полицию. Семеро стражей порядка погибли. Против демонстрантов применили оружие, наиболее активных арестовали. Позже четырех из них казнили.

Но появилась идея устраивать в этот день демонстрации, за организацию которых брались профсоюзы и анархистские кружки. В 1888-м съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая днем общенациональной борьбы за права рабочих. Через год, в 1889-м, II Конгресс Интернационала постановил сделать эту дату днем солидарности трудящихся всего мира.

Однако пальму первенства, согласно исследованиям историков, следует отдать австралийцам. Именно рабочие этой страны первыми вышли на массовый весенний протест с требованием ограничить рабочее время восемью часами в сутки. Случилось это 21 апреля 1856 года.

«Первая демонстрация сильно повлияла на пролетарские массы Австралии, оживила их и привела к решению проводить подобные празднования ежегодно. Действительно, что может придать рабочим больше мужества и веры в свои силы, как не массовая рабочая забастовка, на которую они сами же и решились? Что может вдохновить вечных рабов фабрик и мастерских больше, чем способность к самоорганизации? Соответственно, идея пролетарского праздника вскоре получила широкое признание, и из Австралии начала распространяться и на другие страны, пока окончательно не покорила весь пролетарский мир», — писала в конце XIX века публицистка-революционерка Роза Люксембург.

СССР: труд объявили « коммунистическим»

После большевистского переворота в Петрограде новые власти провозгласили 1 мая официальным праздником и выходным. С 1928 года выходным днем стало и 2 мая.

Праздник назывался Днем Интернационала. В 1972 году провели «ребрендинг», превратив его в День международной солидарности трудящихся. Первомай занимал одно из трех первых мест в пропагандистском календаре, наряду с годовщиной октябрьского переворота и Днем победы.

Советский плакат / Фото: архив

Первомайские демонстрации проводились не с целью борьбы за права рабочих, потому как считалось, что эти права при «развитом социализме» гарантированы. Следовательно, пролетарий должен был стремиться к построению нового общества, становясь «ударником коммунистического труда» и одновременно демонстрируя солидарность с трудящимися капиталистических стран.

Люди под красными флагами и портретами коммунистических руководителей в этот день ходили по улицам своих населенных пунктов. Не всегда охотно: начальство заманивало на демонстрации премиями или отгулами.

Главная демонстрация проходила в Москве. Вожди КПСС приветствовали колонны с трибуны Мавзолея. Велась прямая телетрансляция с включениями из других крупных городов СССР и столиц социалистических стран.

Исключение не было сделано даже в 1986 году в Киеве — на пятый день после Чернобыльской катастрофы.

В последний раз в таком формате советские граждане праздновали Первомай в 1990 году.

Украинские маевки

Первая демонстрация рабочих во Львове состоялась одновременно с остальной Европой — 1 мая 1890 года.

«В десять утра около двух тысяч украинских, польских и еврейских рабочих собрались возле львовской Ратуши, — рассказывала Историческая правда. — Митингующие требовали сократить рабочий день до восьми часов, отменить детский труд и ночные смены для женщин. В тот же день галицкие труженики боролись за право на тайное голосование с 21 года и бесплатное школьное образование».

В той маевке участвовал классик украинской литературы Иван Франко. Эксцессов не произошло. Около 12:30 демонстранты разошлись праздновать по городским паркам.

Мемориальная табличка на львовской ратуше / Фото: Википедия

Украинцы Австро-Венгрии устраивали первомайские шествия до начала Первой мировой войны. На украинских землях Российской империи первую маевку провели в 1900 году — в Харькове.

Украинская Народная Республика в 1917-м провозгласила День труда 1 мая нерабочим.

Во времена коммунистов этот день в украинских городах и селах мало чем отличался от того, как его проводили в других республиках Союза.

После провозглашения независимости 1−2 мая остались выходными в Украине. Идеологической нагрузки День солидарности трудящихся, а с 2017 года — День труда, уже не нес, разве что коммунисты и социалисты проводили свои ритуальные митинги. Впрочем, и на карнавалы, которые в этот день устраивают жители многих стран Западной Европы, празднование не походило.

Традиционно длинные майские выходные были предназначены для отдыха на природе (предвоенные прогнозы президента Владимира Зеленского помните?) и работы на приусадебных участках.

Как будет дальше

Помимо переименования праздника в 2017 году Верховная Рада отменила и выходной 2 мая. Причем уже тогда звучали голоса и о возможном прощании с нерабочим днем 1 мая.

Противники указывали, что весенний День труда отмечают в 143 странах мира, а в 83 он является национальным праздником.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса шашлыки на природе оказались под запретом: украинцы должны были оставаться дома.

После вторжения России в 2022 году все праздничные и нерабочие дни в Украине были отменены на период действия военного положения. В прошлом году 1 мая пришлось на воскресенье; перенос выходного на 2-е число не состоялся, понедельник стал обычным рабочим днем.

В 2023 году понедельник, 1 мая, также рабочий.

13 февраля 2023 года группа нардепов (внефракционная Оксана Савчук; представители Голоса Наталья Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, от Слуги народа — Ростислав Тистык и Игорь Гузь от депутатской группы За майбутнє) зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно установления украинских праздников. Они предлагают убрать из перечня праздничных дней 1 мая, а заодно — 8 марта и 9 мая.

Необходимо «устранить наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту» и «покончить с навязанными традициями былого наследия», говорится в пояснительной записке.

1 мая законодатели предлагают работать «во избежание экономических потерь из-за еще одного выходного». А вместо Дня труда отмечать День матери, который выпадает на второе воскресенье мая.

Законопроект рассматривает комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.