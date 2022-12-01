1 декабря истекает срок подачи дополнительных заявлений для внутренних переселенцев, которые не получили помощь через Дію 1 декабря, 09:20 Более миллиона украинцев подали заявку для получения справки ВПЛ через Дію (Фото:thedigital.gov.ua)

Срок подачи ВПЛ заявлений на получение помощи на жилье в органы социальной защиты населения или через почту истекает 1 декабря 2022 года, если такие заявления были поданы через портал Дія до 30 апреля, а помощь не была получена.



Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В ведомстве говорили, что такая ситуация может возникнуть, если в заявке отсутствовала или была некорректно изложена необходимая информация о лице.

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Конечный срок подачи заявлений непосредственно в органы соцзащиты или через средства почтовой связи был продлен с 1 октября до 1 декабря.

Также в Минсоце напомнили, что с конца октября введены выборочные проверки фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенного лица. Их проводят территориальные органы национальной социальной сервисной службы Украины.

Если во время проведения такой проверки лицо отсутствует по фактическому месту жительства/пребывания и этот факт зафиксирован, человек должен в течение 10 календарных дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете для идентификации. Если же нарушается и это условие, предоставление пособия на жительство прекращается со следующего месяца.

По состоянию на октябрь заявку на получение справки ВПЛ через Дію подало около 1,4 миллиона человек.

В Минцифре сообщили, что у большинства заявителей и членов их семей не возникло проблем с регистрацией статуса ВПЛ и получением денежной помощи. Однако небольшому количеству лиц сообщили о некорректности данных и попросили лично обратиться в подразделения соцзащиты населения. Во всех случаях, когда украинцы обращались с сообщением о сбое, помощь назначалась с даты подачи первого заявления через Дію, то есть ни один человек не потеряет деньги, утверждали в правительстве.

Для получения помощи необходимо было сделать следующее:

прийти в орган соцзащиты населения;

написать заявление;

предоставить дополнительную информацию, хранящуюся на носителях, которая подтверждала бы факт подачи заявления через приложение Дія .



Помощь назначалась в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.