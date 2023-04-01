Россияне обстреляли Херсон и область из артиллерии, есть погибший и раненые

1 апреля, 16:40
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Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

В субботу, 1 апреля, российские оккупационные войска обстреляли город Херсон и село Козацкое Херсонской области из артиллерии. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что в Херсоне оккупанты попали в частный дом — на улице погиб человек.

В селе Козацкое россияне также ударили по частному дому, пострадал человек. Позже Офис генерального прокурора добавил , что в результате обстрела ранения получили четыре местных жителя.

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Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Херсон Раненые Херсонская область Артиллерийский удар Гражданские потери Война России против Украины

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