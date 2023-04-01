Россияне обстреляли Херсон и область из артиллерии, есть погибший и раненые
Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)
В субботу, 1 апреля, российские оккупационные войска обстреляли город Херсон и село Козацкое Херсонской области из артиллерии. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что в Херсоне оккупанты попали в частный дом — на улице погиб человек.
В селе Козацкое россияне также ударили по частному дому, пострадал человек. Позже Офис генерального прокурора добавил , что в результате обстрела ранения получили четыре местных жителя.