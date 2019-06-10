1+1 обвинила Госкино в затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на сериал Сваты Сегодня, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Квартал 95 Федор Добронравов Квартал 95

Медиагруппа 1+1 media заявила, что Государственное агентство Украины по вопросам кино умышленно затягивает срок возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал Сваты.

Об этом сказано в открытом обращении 1+1 media к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино, передает ТСН.

В группе отметили, что «по непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу».

«Парадокс этой ситуации заключается в том, что мы не обращались бы к вам, если бы срок действия прокатного удостоверения на все сезоны, кроме шестого, не истек. И мы намерены в любом случае транслировать этот сезон», — сказано в сообщении.

В 1+1 media отметили, что получили информацию о том, что эта ситуация будет использоваться ГО Свобода как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом ход борьбы за национальную идею.

«Нам непонятно, почему объектом публичного избиения стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах», — заявили в медиагруппе.

Ранее, Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, поддерживающему оккупацию Крыма, отменив соответствующее постановление спецслужбы.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.

В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.