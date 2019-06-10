Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

1+1 обвинила Госкино в затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на сериал Сваты

Сегодня, 18:33
Цей матеріал також доступний українською
1+1 обвинила Госкино в затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на сериал Сваты - фото

Квартал 95

Федор Добронравов

Медиагруппа 1+1 media заявила, что Государственное агентство Украины по вопросам кино умышленно затягивает срок возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал Сваты.

Об этом сказано в открытом обращении 1+1 media к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино, передает ТСН.

В группе отметили, что «по непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу».

«Парадокс этой ситуации заключается в том, что мы не обращались бы к вам, если бы срок действия прокатного удостоверения на все сезоны, кроме шестого, не истек. И мы намерены в любом случае транслировать этот сезон», — сказано в сообщении.

В 1+1 media отметили, что получили информацию о том, что эта ситуация будет использоваться ГО Свобода как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом ход борьбы за национальную идею.

Читайте также:

Почему в Украине запретили сериал Сваты, и как на это отреагировал его продюсер Зеленский

«Нам непонятно, почему объектом публичного избиения стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах», — заявили в медиагруппе.

Ранее, Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, поддерживающему оккупацию Крыма, отменив соответствующее постановление спецслужбы.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.

В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.

Теги:   1+1 Сваты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 13:39

img
BlaBlaCar намерен запустить в Украине полноценную платную модель в 2019 году
Политика

Сегодня, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Политика

Сегодня, 16:46

img
Громкие заявления Кучмы в Минске: АП отреагировала на открытие ГПУ уголовных дел

ТОП 3

События

Сегодня, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9154
События

Сегодня, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8357
События

Сегодня, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
6167

Новости Одессы

img
Задача обновленной «Европейской солидарности» - привести страну к членству в ЕС и НАТО (политика)
img
Завтра часть Одессы останется без воды
img
Смертельное ДТП с «Лексусом»: за рулем был стажер автомойки, угнавший авто накануне