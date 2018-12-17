В оккупированном Крыму развернули флаг Украины в поддержку захваченных Россией моряков Сегодня, 11:53 589 Цей матеріал також доступний українською Волонтер прочитал стих современного севастопольского поета Скриншот с видео QHA media

В горах оккупированного Крыма в районе Ласпинского перевала волонтеры InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных Россией украинских моряков.

Соответствующее видео опубликовало крымскотатарское информагентство QHA media.

На видео волонтер развернул украинский флаг и прочитал стих современного севастопольского автора, который был написан по мотивам Заповіта Тараса Шевченко.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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