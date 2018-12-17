Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Петр Олещук
Как усилить эффект от автокефалии
Богдан Яременко
О новых схемах "евробляхеров"
Иван Яковина
Белый дом в огне
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли

В оккупированном Крыму развернули флаг Украины в поддержку захваченных Россией моряков

Сегодня, 11:53
589
Цей матеріал також доступний українською

Волонтер прочитал стих современного севастопольского поета

Скриншот с видео QHA media

В горах оккупированного Крыма в районе Ласпинского перевала волонтеры InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных Россией украинских моряков.

Соответствующее видео опубликовало крымскотатарское информагентство QHA media.

На видео волонтер развернул украинский флаг и прочитал стих современного севастопольского автора, который был написан по мотивам Заповіта Тараса Шевченко.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.  

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.  

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.   

Смотрите также  

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также 

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Украинские моряки Украинский флаг Крым Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 12:01

article_img
В Украине изменили правила регистрации транспортных средств

ТОП-3 мнений

Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
5336
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
5265
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
5139
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
15315
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
10395
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8470
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29031
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25143
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20730

Читайте также

Made in Ukraine

Сегодня, 06:15

article_img
Made in Ukraine. Лучшие новые украинские приложения 2018 года
Научпоп

Вчера, 19:41

article_img
В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет
Политика

Вчера, 18:44

article_img
Об Объединительном соборе, Путине и Медведчуке: главное с пресс-конференции Порошенко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться