В одном из ресторанов Киева задержали рэкетиров, которые пытались отобрать бизнес и деньги у фермера

В одном из ресторанов Киева задержали рэкетиров, которые требовали от местного фермера 3 млн гривен, 15 тысяч долларов и часть бизнеса.
По данным полиции, злоумышленники начали требовать деньги у фермера с 2017 года.
Рэкетиров задержали в Печерском районе столицы, когда потерпевший отдавал им 8 тысяч долларов.
Следствие установило, что один из вымогателей занимался адвокатской деятельностью. Оба злоумышленника являются уроженцами Донбасса 1979 и 1980 года рождения.
Задержанным сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Журнал НВ
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