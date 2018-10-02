02 октября 2018, вторник

В Мариуполе две школьницы вместе спрыгнули с крыши многоэтажки, полиция нашла предсмертную записку

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Девочки спрыгнули с крыши 12-этажного дома

Девочки спрыгнули с крыши 12-этажного дома

В Мариуполе Донецкой области две школьницы прыгнули с крыши 12-этажного жилого дома и погибли.

По данным полиции, трагедия произошла утром во вторник, 2 октября. Девочки оставили предсмертную записку.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что девочкам было 14 и 16 лет. В записке были слова "Я устала… и не доживу до двадцати лет".

По данным местных СМИ, в записке также была просьба похоронить их вместе.

Отмечается, что школьницы учились в 9 и 11 классах и были крестными сестрами. Одна из них жила на Слободке, вторая - на проспекте Победы.

В день трагедии мама старшей девочки провела дочь в школу, однако на месте инцидента не оказалось ни тетрадей, ни учебников.

Многоэтажка, откуда спрыгнули девочки, находится на Морском бульваре. В этом доме у них не было ни родственников, ни знакомых.

По данным СМИ, подъезд и чердак закрываются на замок. Школьники могли попасть на крышу через дырку в двери, ведущей на чердак.

Причины самоубийства выясняются.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове