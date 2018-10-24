Супрун развенчала мифы о лечебных свойствах плавания с дельфинами. Зоозащитники говорят о несостоятельности подобной терапии

В понедельник, 22 октября, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала пост в Facebook, в котором развенчала "услуги дельфинотерапии - времяпровождение с ними с якобы лечебной целью".

Как отреагировали зоозащитники

Александр Тодорчук, основатель зоозащитной организации UAnimals. Фото: Радио НВ

В своей публикации и.о. министра отметила, что рассказать о неэффективности подобной терапии ее попросила украинская зоозащитная организация UAnimals.

Ее основатель Александр Тодорчук поблагодарил Супрун за отклик на просьбу гуманистического движения и выразил надежду, что "люди задумаются и в следующий раз откажутся посещать хлорированную тюрьму для дельфинов".

"С дельфинами связано огромное количество положительных легенд. К сожалению, именно это привело к тому, что замечательные животные превратились в пленников хлорированных тюрем. Некоторые всерьез утверждает, что дельфинам жизнь в заключении нравится, "потому что они улыбаются". На самом деле никакой улыбки дельфина не существует, просто таково строение их челюсти. Миф о пользе дельфинотерапии вообще привел к ужасным страданиям животных", - сказал Тодорчук.

По его словам, миф о пользе дельфинотерапии, которая имеет такой же эффект, как "при игре с домашним псом или котиком", привел к страданиям дельфинов, когда дикие животные существуют в ограниченном пространстве - бассейнах с хлорированной водой.

"Мы рады, что в Украине на высоком уровне начинают говорить о таких темах и благодарны Ульяне Супрун за то, что откликнулась на просьбу UAnimals рассказать о вреде так называемой дельфинотерапии. Надеюсь, получив эту информацию люди задумаются и в следующий раз откажутся посещать хлорированную тюрьму для дельфинов", - добавил зоозащитник.

По словам Ульяны Супрун, активисты требуют полного запрета дельфинариев в Украине.

О чем рассказала Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Фото: Министерство здравоохранения

В своем посте в Facebook и.о. министра здравоохранения привела четыре мифа о лечебных свойствах дельфинотерапии, которые попыталась развенчать.

Первым мифом она назвала полезность подобного времяпрепровождения с морскими животными, отметив, что это не имеет ни одного научного подтверждения.

"Целью проекта Delfintherapie - Eine Faktensammlung было получение точных данных о положительных и отрицательных сторонах методики. Исследователи уточнили обе основные теории, лежащие в основе методики дельфинотерапии. "Одна утверждает, что дельфинотерапия развивает у пациентов способность к концентрации внимания, - говорит морской биолог и специалист по дельфиновым Карстен Брензиг. - Другая утверждает то же самое, но о способности к расслаблению, релаксации. Это две совершенно разные, противоречащие друг другу теории". Научной критики не выдерживают обе теории", - написала Супрун.

По словам и.о. министра, согласно результатам длительных исследований, методики, в которых пациенты общаются с собаками, овцами или насекомыми имеют практически такой же эффект, как и при проведении времени с дельфинами.

"Но и их нельзя считать методом лечения. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя", - добавила Супрун.

Мифом №2 украинский и.о. министра здравоохранения назвала так называемое лечение ультразвуком, на которое якобы способны дельфины.

Фото: Pexels

"Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который выдает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Однако, не существует экспериментальных подтверждений этому", - сказала она.

В поддержку своих слов Супрун привела исследование центра Dolphins Pluse, в рамках которого было записано 83 сеанса дельфинотерапии, которые зафиксировали, что дельфиньи ультразвуки не достигают минимального порога медицинских норм, чтобы их можно было использовать в ультразвуковой терапии.

Помимо этого, и.о. главы Минздрава подчеркнула несостоятельность мнения, что дельфинотерапия не может навредить:

"Правда: 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен. Сеансов нужно десять, и желательно - два раза в год. То есть десятки тысяч в год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария".

Супрун рассказала, что услугами подобной "лечебной" практики часто пользуются родители тяжелобольных детей, думая, что это безвредно.

"Однако, поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, также есть риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем", - прокомментировала и.о. министра.

Последний миф в публикации Супрун - "Дельфинам нравится купаться с людьми". Сообщив, что в естественной среде обитания дельфины проплывают до 160 километров в день, она отметила, что даже самый большой дельфинарий будет для животных "ужасно тесной консервной банкой".

Фото: Unsplash

"Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор. От такой воды дельфины болеют, слепнут, и у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Тем временем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет", - привела статистику и.о. главы Минздрава.

Что думают украинцы

На данный момент публикация Супрун собрала более 7 тысяч лайков, почти 3 тысячи репостов и 170 комментариев - многие украинцы поделились своим опытом и отношением к дельфинотерапии.

Некоторые отметили неэффективности и риск заражения болезнями от дельфинов:

Другие отмечали несостоятельность такой терапии:

Читатели страницы Супрун также говорили о вреде и сложных условиях, в которых содержатся животные:

Однако не все согласились с позицией и.о. министра:

Некоторые отмечали, что дельфинотерапия помогла их ребенку:

Определенные люди также говорили о том, что общение с животными - "повод к исцелению":