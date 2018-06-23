Сенцов написал письмо российским кинематографистам

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российском СИЗО, написал письмо с благодарностями российским кинематографистам, которые поддерживают его.

Письмо опубликовал российский кинопродюсер Евгений Гиндилис.

"Тем, кто надел футболки и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете.

За то что не молчите. Не бояться - это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!", - написал Сенцов.

Напомним, 19 июня 12 известных культурных деятелей России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова