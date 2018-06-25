Полиция отреагировала на уничтожение вандалами памятника герою АТО в Донецкой области

По факту уничтожения памятника герою АТО Александру Ермакову полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщили в полиции Донецкой области, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Доброполе Донецкой области неизвестные разбили памятный знак, установленный герою АТО Александру Ермакову.

Александр Ермаков (позывной Генерал) 12 мая 2015 года вместе с другими бойцами бригады находился на боевой позиции в блиндаже на дебальцевском направлении. В блиндаж "прилетела" вражеская мина, которая нанесла ему тяжелые ранения. Ермаков фактически прикрыл собой пятерых солдат, приняв основную силу взрыва на себя. В ночь на 20 мая Александр умер.