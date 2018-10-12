Пиротехники очистили все дороги к населенным пунктам в районе Ични от взрывоопасных предметов

Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны в районе складов с боеприпасов возле Ични Черниговской области.
По данным спасателей, было изъято 576 взрывоопасных предметов в десяти населенных пунктах.
По состоянию на 7:00 утра 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до трех в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.
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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
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