Пиротехники очистили все дороги к населенным пунктам в районе Ични от взрывоопасных предметов

На складах боеприпасов раздается около трех взрывов в час

Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны в районе складов с боеприпасов возле Ични Черниговской области.

По данным спасателей, было изъято 576 взрывоопасных предметов в десяти населенных пунктах.

По состоянию на 7:00 утра 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до трех в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.