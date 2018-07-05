Неизвестные в противогазах и дымовые шашки. В Харькове напали на офис ЛГБТ-сообщества

В среду, 4 июля, неизвестные в противогазах ворвались в здание в Подольском переулке и бросили дымовую шашку в помещение местного ЛГБТ-сообщества.

По данным полиции, неизвестные также распылили газ из баллончиков и повредили имущество организации.

На месте инцидента правоохранители изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства отправили на экспертизу.

По словам координатора проекта PrideHub Анны Шарыгиной, нападавшие срывали картины и били посуду, пишут местные СМИ.

"Мы оцениваем действия радикальной группировки как очередную попытку наступления на свободу слова и свободу самовыражения - на этот раз методами психологического и физического давления, совершения материального ущерба и запугивания", - сказала она.

Представители злоумышленников объяснили свое поведение тем, что во время войны в стране нужно "пропагандировать здоровые национальные ценности и традиционный институт семьи".

Там заявили, что нападение можно также расценивать как знак солидарности с задержанными во время КиевПрайда противниками Марша равенства.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В Киеве прошел марш равенства КиевПрайд-2018. По данным полиции, в нем приняли участие около 3500 человек. Правоохранители применили силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против акции. Всего в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.