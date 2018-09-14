14 сентября 2018, пятница

Министр молодежи и спорта заявил о желании взять Омеляна на поруки

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Жданов обратился с заявлением в суд
Фото: rbc.ua

Жданов обратился с заявлением в суд

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил о желании взять своего коллегу из Мининфраструктуры Владимира Омеляна на поруки.

Как сообщает ТСН, Жданов обратился в Соломенский суд Киева с соответствующим заявлением.

Там избирают меру пресечения министру инфраструктуры по делу о незаконном обогащении.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

По данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 миллионов гривен, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,45 миллиона гривен.

Кроме того, следствие установило, что министр внес недостоверные сведения в свою электронную декларацию. 

САП собирается просить для Омеляна залог в размере 5 млн гривен.

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