Министр молодежи и спорта заявил о желании взять Омеляна на поруки

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил о желании взять своего коллегу из Мининфраструктуры Владимира Омеляна на поруки.
Как сообщает ТСН, Жданов обратился в Соломенский суд Киева с соответствующим заявлением.
Там избирают меру пресечения министру инфраструктуры по делу о незаконном обогащении.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.
По данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 миллионов гривен, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,45 миллиона гривен.
Кроме того, следствие установило, что министр внес недостоверные сведения в свою электронную декларацию.
САП собирается просить для Омеляна залог в размере 5 млн гривен.
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