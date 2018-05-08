Массовое отравление детей на линейке в школе Черкасс: 11 человек в реанимации

По состоянию на 13:00 вторника, 8 мая, в областную больницу Черкасс госпитализировали 51 ученика и одного учителя школы №8.

По данным спасателей, 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

У всех госпитализированных наблюдается тошнота, головокружение и головная боль.

На территории школы провели замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. Превышений содержания химических веществ не обнаружили. Также взяли пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ.

Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Twitter, что срочно вылетает в Черкассы для выяснения ситуации.

Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.

Вместе с Гройсманом в Черкассы направляется и и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

На инцидент отреагировал и президент Петр Порошенко. Он поручил установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь детям.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничений свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание. Сообщалось о 42 пострадавших.