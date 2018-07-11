Масштабный протест владельцев авто на еврономерах в Киеве: в ход пошли дымовые шашки

На площади у здания Верховной Рады в Киеве участники акции протеста, которые требуют отмены проверок авто с иностранной регистрацией и принятия законопроекта о растаможке таких машин, бросили дымовые шашки.

Как сообщает 112 Украина, площадь затянуло густым дымом.

В то же время отмечается, что ситуация относительно спокойная, столкновений нет. К митингующим уже выходила народный депутат Нина Южанина.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, в центре Киева проходят две акции. Под зданием Рады митингуют владельцы авто на еврономерах, а под Кабмином протестуют работники предприятия ДнепрАзот.

По его данным, всего в правительственном квартале около пяти тысяч митингующих.

"Пока что все проходит спокойно. Мы общаемся с самими митингующими, с их организаторами. Пока что никаких провокаций, стычек или пострадавших нет", - добавил Крищенко.

С утра в центре Киева владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали правительственный квартал, улицу Грушевского и Европейскую площадь. Из-за масштабного протеста в Киеве образовались пробки.

Участники акции также заявили о планах блокировать дороги к аэропортам в Борисполе и Жулянах, а также все основные трассы по территории Украины.

Напомним, 5 июля Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.

В мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающиеся автомобилей с иностранной регистрацией.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.