ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна в Черном море

4 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский рыболовецкий корабль задержан западнее мыса Тарханкут

Украинский рыболовецкий корабль задержан западнее мыса Тарханкут

Пограничное "управление" ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании  украинского рыболовецкого судна в Черном море.

Как заявили в "управлении", украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки - Очаков) задержано в пятницу в акватории Черного моря.

Причиной задержания стал  "незаконный вылов камбалы".

"4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - цитирует сообщение ФСБ Интерфакс.

Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены на территорию аннексированного Крыма.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают суда, следующие в Украину для осмотра и идентификации. Некоторые корабли россияне проверяют по несколько раз.

В украинском пограничном ведомстве добавили, что Россия начала "жесткую политику задержания и досмотра судов".

В пограничном "управлении" ФСБ РФ в оккупированном Крыму заявили, что проверка кораблей проходит для "обеспечения безопасности строительства Крымского моста и безопасности мореплавания".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове