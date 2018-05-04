ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна в Черном море

Пограничное "управление" ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании украинского рыболовецкого судна в Черном море.

Как заявили в "управлении", украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки - Очаков) задержано в пятницу в акватории Черного моря.

Причиной задержания стал "незаконный вылов камбалы".

"4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - цитирует сообщение ФСБ Интерфакс.

Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены на территорию аннексированного Крыма.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают суда, следующие в Украину для осмотра и идентификации. Некоторые корабли россияне проверяют по несколько раз.

В украинском пограничном ведомстве добавили, что Россия начала "жесткую политику задержания и досмотра судов".

В пограничном "управлении" ФСБ РФ в оккупированном Крыму заявили, что проверка кораблей проходит для "обеспечения безопасности строительства Крымского моста и безопасности мореплавания".